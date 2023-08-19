«Прыгать – это такой кайф». Горбачева показала тренировку после травмы

Теги сборная России видео фото женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Российская фигуристка Алина Горбачева показала прыжковую тренировку после травмы.

Ранее сообщалось, что 16-летняя спортсменка повредила мышцы бедра.

«Прыгать – это такой кайф😋, я так скучала, не передать словами 😌», – написала она, опубликовав видео в инстаграме.

В сезоне-2022/23 Горбачева стала победителем первенства России среди юниорок.

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7 комментариев

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Порядка.нет
Ответ Мурманчанин37
Самый кайф у фигуристки Горбачевой - не в прыжках))
Претендуешь на "лавры" Гумберта Гумберта?!
+5
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+3
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Порядка.нет
Ответ Мурманчанин37
"У кого, что болит" - а я о земных вещах: Горбачева сильна в катании и программах
Так выражайся ясно и недвусмысленно и "болеть" плохими болезнями не будешь
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+2
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Маргарита В Сафронова
Наконец-то! Алина должна быть полноценно в сезоне. Еӗ запомнили, полюбили, без неӗ уже не то.
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Mari Gams
Отлично ! Далее в сезоне без травм !
Алина талантливая , целеустремлённая девочка , ждём от неё успешных прокатов !
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galik55
Хорошие новости, но все таки аккуратнее, не надо форсировать. Удачи.
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