«Прыгать – это такой кайф». Горбачева показала тренировку после травмы

Российская фигуристка Алина Горбачева показала прыжковую тренировку после травмы.

Ранее сообщалось, что 16-летняя спортсменка повредила мышцы бедра.

«Прыгать – это такой кайф😋, я так скучала, не передать словами 😌», – написала она, опубликовав видео в инстаграме.

В сезоне-2022/23 Горбачева стала победителем первенства России среди юниорок.

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