«Прыгать – это такой кайф». Горбачева показала тренировку после травмы
Российская фигуристка Алина Горбачева показала прыжковую тренировку после травмы.
Ранее сообщалось, что 16-летняя спортсменка повредила мышцы бедра.
«Прыгать – это такой кайф😋, я так скучала, не передать словами 😌», – написала она, опубликовав видео в инстаграме.
В сезоне-2022/23 Горбачева стала победителем первенства России среди юниорок.
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Алина талантливая , целеустремлённая девочка , ждём от неё успешных прокатов !