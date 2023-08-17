Софья Федченко: «У Горбачевой все хорошо, восстанавливаемся. С сегодняшнего дня можем в полную силу прыгать тройные»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Софья Федченко рассказала, как проходит восстановление Алины Горбачевой.

Фигуристка пропускает контрольные прокаты юниорской сборной. В июле Горбачева получила травму – повреждение мыщцы бедра. 

«Все у Алины хорошо, вчера нам разрешили прыгать, восстанавливаемся.

С сегодняшнего дня мы можем в полную силу прыгать тройные прыжки, до этого дня мы не прыгали тройные», – сказала тренер. 

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7 комментариев

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Мурманчанин37
Очень хорошо - жду в сезоне
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olvl
Отличная новость, я очень рада за Алину.
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Лека-Лека
Очень рада за Алину.
Теперь работать над четверными.
И хорошего сезона!
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Рус Киссенжер
она такая лапушка.
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Док Аксель
Хорошая новость, когда фигуристы восстанавливаются после травм. В этом сезоне у девчонок будет очень упорная борьба и конкуренция. Всем удачи и без травм !
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galik55
Хорошо, что восстанавливается, что не форсируют. Девочке интересных программ и удачи
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