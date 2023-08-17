Софья Федченко: «У Горбачевой все хорошо, восстанавливаемся. С сегодняшнего дня можем в полную силу прыгать тройные»

Софья Федченко рассказала, как проходит восстановление Алины Горбачевой.

Фигуристка пропускает контрольные прокаты юниорской сборной. В июле Горбачева получила травму – повреждение мыщцы бедра.

«Все у Алины хорошо, вчера нам разрешили прыгать, восстанавливаемся.

С сегодняшнего дня мы можем в полную силу прыгать тройные прыжки, до этого дня мы не прыгали тройные», – сказала тренер.