Софья Федченко: «У Горбачевой все хорошо, восстанавливаемся. С сегодняшнего дня можем в полную силу прыгать тройные»
Софья Федченко рассказала, как проходит восстановление Алины Горбачевой.
Фигуристка пропускает контрольные прокаты юниорской сборной. В июле Горбачева получила травму – повреждение мыщцы бедра.
«Все у Алины хорошо, вчера нам разрешили прыгать, восстанавливаемся.
С сегодняшнего дня мы можем в полную силу прыгать тройные прыжки, до этого дня мы не прыгали тройные», – сказала тренер.
Теперь работать над четверными.
И хорошего сезона!