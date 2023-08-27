Загитова об академии фигурного катания СКА: «Всегда радостно, когда фигурное катание развивается. Открытие таких школ, естественно, развивает фигурное катание»

Алина Загитова высказалась об академии фигурного катания СКА и Арине Ротенберг.

Сегодня олимпийская чемпионка приняла участие в презентации хоккейного клуба СКА, где провела мастер-класс и выступила с показательным номером.

– Под крылом СКА есть академия фигурного катания, вы частый гость там, можете периодически тренировать . Что можете сказать про эту академию и Арину?

– Всегда радостно, когда фигурное катание развивается. Открытие таких школ, естественно, развивает фигурное катание. Всегда только положительные эмоции от этого.

В частности, об Арине могу сказать, что она классная девочка, которая стремится, знает, чего она хочет. Очень работоспособная девочка, – сказала .