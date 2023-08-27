Загитова об академии фигурного катания СКА: «Всегда радостно, когда фигурное катание развивается. Открытие таких школ, естественно, развивает фигурное катание»

Теги СКА сборная России женское катание Алина Загитова Арина Ротенберг Фигурное катание

Алина Загитова высказалась об академии фигурного катания СКА и Арине Ротенберг.

Сегодня олимпийская чемпионка приняла участие в презентации хоккейного клуба СКА, где провела мастер-класс и выступила с показательным номером.

– Под крылом СКА есть академия фигурного катания, вы частый гость там, можете периодически тренировать Арину Ротенберг. Что можете сказать про эту академию и Арину?

– Всегда радостно, когда фигурное катание развивается. Открытие таких школ, естественно, развивает фигурное катание. Всегда только положительные эмоции от этого.

В частности, об Арине могу сказать, что она классная девочка, которая стремится, знает, чего она хочет. Очень работоспособная девочка, – сказала Загитова.

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3 комментария

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or.om
Ох эти пустые общие фразы. Уже давно можно было разучить что-то оригинальное для подобных случаев, раз уж зовут постоянно
+13
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+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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