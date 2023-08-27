Загитова и Щербакова на презентации СКА проводят мастер-класс и выступят с показательными номерами

Теги СКА сборная России КХЛ женское катание Василий Конов Алина Загитова Анна Щербакова Хоккей

Алина Загитова и Анна Щербакова принимают участие в презентации СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга сегодня представил команду на сезон-2023/24 в загородном клубе «Репино-Ленинское». Также предусмотрены различные мероприятия.

Олимпийские чемпионки в одиночном фигурном катании на презентации СКА проводят мастер-класс для всех желающих. Позже Загитова и Щербакова выступят с показательными номерами.

Ранее тренер Тамара Москвина показала хоккеистам СКА, как выходить на сцену: «Надо смотреть на зрителей, а на руководство – позже». ей поаплодировали глава «Газпрома» Алексей Миллер, главный тренер СКА Роман Ротенберг и председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

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29 комментариев

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Gemma157
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Загитова бы волосы собрала, что ли. Вот у Щербаковой все в порядке
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Алексей Токарев
Аня такая худая и изящная.
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-4
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Nadira Iunusova
Ответ Gemma157
Загитова бы волосы собрала, что ли. Вот у Щербаковой все в порядке
Когда не к чему придраться.....
+10
-4
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Sonyas
Ответ Gemma157
Загитова бы волосы собрала, что ли. Вот у Щербаковой все в порядке
Она еду готовит?
+7
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Александр Скворцов
Молодцы две подружки, две Олимпийские чемпионки, две красавицы! Одобряю!
+8
-4
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Gaga Gaga
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Ответ Nadira Iunusova
Когда не к чему придраться.....
да точно
+3
0
+3
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Беглый*
Ответ Montenegro Serbian
Всё-таки довольно странная мода у фигуристов натягивать колготки (или как это называется) на коньки. Или это необходимость? Кто шарит?
В ФК не существует никакой обязательной "необходимости", есть только безызбежность
+5
-2
+3
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Гуля Резниченко
Ответ Gemma157
Загитова бы волосы собрала, что ли. Вот у Щербаковой все в порядке
😂😂😂
+4
-2
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Gemma157
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Ответ Nadira Iunusova
Когда не к чему придраться.....
Ошибаетесь. Небрежность, неряшливость во внешнем виде на мастер-классе это серьезный недочет
+7
-5
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Юлия Величко
Ответ Gemma157
Загитова бы волосы собрала, что ли. Вот у Щербаковой все в порядке
Алинка к Ромочке приехала, ей красивой надо быть.
+5
-4
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juliee.e
Ответ Montenegro Serbian
Всё-таки довольно странная мода у фигуристов натягивать колготки (или как это называется) на коньки. Или это необходимость? Кто шарит?
погуглите, там разжëвано. чтобы скрыть царапины, или наоборот, их не получить, для эстетичной составляющей и т. д. и т. п.
+3
-2
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карабашка
Чёт нездоровая канитель вокруг сосиски.Презентация нового состава с каким-то беспонтовым кипешем.Чё за хрень?
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Назар Игорь
Какое отношение имеет Загитова к петербургскому клубу? Родилась в Ижевске, живëт в Москве. То же и Щербакова.
+4
-4
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Gemma157
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Ответ Грибная Фея
она туда красоваться приехала)
У нее это самое главное)
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Pink Floyd1276
Ждем мастер-класс и выступления с показательными номерами от Романа Борисыча.
+1
-1
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Даша Лавренова
Ответ Montenegro Serbian
Всё-таки довольно странная мода у фигуристов натягивать колготки (или как это называется) на коньки. Или это необходимость? Кто шарит?
Если не ошибаюсь, изначально многие так делали с телесными колготками, чтобы ноги визуально казались длиннее
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Montenegro Serbian
Ответ juliee.e
погуглите, там разжëвано. чтобы скрыть царапины, или наоборот, их не получить, для эстетичной составляющей и т. д. и т. п.
Царапины на чëм?
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Александр Шульгин
Ответ Назар Игорь
Какое отношение имеет Загитова к петербургскому клубу? Родилась в Ижевске, живëт в Москве. То же и Щербакова.
Деньги зарабатывают и правильно делают
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Назар Игорь
Ответ Александр Шульгин
Деньги зарабатывают и правильно делают
Типа "свадебных генералов"?
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Александр Шульгин
Ответ Назар Игорь
Типа "свадебных генералов"?
Типа приглашенных лиц для пиара мероприятия.
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Назар Игорь
Ответ Александр Шульгин
Типа приглашенных лиц для пиара мероприятия.
Так и я об этом же.
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