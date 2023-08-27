Загитова и Щербакова на презентации СКА проводят мастер-класс и выступят с показательными номерами

Алина Загитова и Анна Щербакова принимают участие в презентации СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга сегодня представил команду на сезон-2023/24 в загородном клубе «Репино-Ленинское». Также предусмотрены различные мероприятия.

Олимпийские чемпионки в одиночном фигурном катании на презентации СКА проводят мастер-класс для всех желающих. Позже Загитова и выступят с показательными номерами.

Ранее тренер Тамара Москвина показала хоккеистам СКА, как выходить на сцену: «Надо смотреть на зрителей, а на руководство – позже». ей поаплодировали глава «Газпрома» Алексей Миллер, главный тренер СКА Роман Ротенберг и председатель совета директоров СКА Александр Медведев.