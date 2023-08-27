Алина Загитова: «Мне с детства привили любовь к хоккею. Папа учил, как пользоваться клюшкой, обводить. Это очень сложно»

Теги СКА драки КХЛ женское катание Алина Загитова Хоккей

Алина Загитова рассказала о своей любви к хоккею.

СКА сегодня представил команду на сезон-2023/24. Загитова и Анна Щербакова провели мастер-класс для всех желающих и выступили с показательными номерами.

– Какие эмоции от сегодняшнего праздника?

– Я уже второй год выступаю на таком масштабном мероприятии. И всегда очень приятно, когда меня приглашают выступить здесь. Поэтому только позитивные.

– Вы частый гость на хоккейных матчах. Что можете сказать о своем отношении к этому виду спорта?

– Я уже говорила, что у меня папа хоккейный тренер, в прошлом профессиональный хоккеист, поэтому с самого детства мне привили любовь к хоккею.

– К игре были поползновения? Может, в любительском хоккее, для себя, покататься, поиграть?

– В детстве я с папой и сестрой выходила на лед. Папа учил нас, как правильно пользоваться клюшкой, как обводить. Это очень сложно. Я подумала: «Нет, хоккей – это точно не мое». Я вот чисто на трибунке посидеть, посмотреть.

– Когда сидите на трибуне, получаете удовольствие от игры СКА?

– Конечно. Всегда такой драйв получаешь от игр. Мне не нравится, когда дерутся на льду. Хотелось бы, чтобы этого было поменьше.

Но это интересно, зрелищно, думаю, всем зрителям нравится смотреть хоккей, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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20 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Красная балерина, красная машина. И золото только у них в Пхӗнчхане. Такое судьбоносное совпадение у Алины с хоккеем.
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Varvarushka
Алин, хорошее выступление сегодня было после травмы. Люблю этот твой номер, огнище!
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Ярик01
Ответ Iomov
Ты не задумывался, почему тебе в голову лезут такие мысли! А ведь тут все просто!
Мне не лезут иные мысли в голову: по какой иной причине психически здоровый человек может волноваться об Уткине и об отсутствии его комментария.
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AllaS
Ответ несахар
уткин еще ничего. а вот молчание губерниева действительно очень странно. живой ли он?
Губерниев Жив, здоров и представил Алину помпезно перед ее показательным выступлением в своём стиле
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Anatiana
С тех пор даже в фк катается как с клюшкой
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Алексей Поликашин
жду , когда Алина, станет ведущим
вратарём
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Wintersun
Ответ цэсемьэр
обводить🤦🏻‍♂️ она с футболом не перепутала?
Разве в хоккее это не так же называется? Ну-ка расскажите нам, хоккеист.
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несахар
Ответ цэсемьэр
обводить🤦🏻‍♂️ она с футболом не перепутала?
чё, ни разу не смотрел хоккей?
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Ярик01
Ответ Хаскерс
Новости уже несколько минут, а Уткин молчит. Здоров ли?
Влюблён в Уткина? Волнуешься за милого.
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ZAZ968
Ответ цэсемьэр
обводить🤦🏻‍♂️ она с футболом не перепутала?
А в хоккее как делают? Тупо бросают шайбу со своей стороны на сторону противника? Так это скорее в волейболе так играют
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