Алина Загитова: «Мне с детства привили любовь к хоккею. Папа учил, как пользоваться клюшкой, обводить. Это очень сложно»
Алина Загитова рассказала о своей любви к хоккею.
СКА сегодня представил команду на сезон-2023/24. Загитова и Анна Щербакова провели мастер-класс для всех желающих и выступили с показательными номерами.
– Какие эмоции от сегодняшнего праздника?
– Я уже второй год выступаю на таком масштабном мероприятии. И всегда очень приятно, когда меня приглашают выступить здесь. Поэтому только позитивные.
– Вы частый гость на хоккейных матчах. Что можете сказать о своем отношении к этому виду спорта?
– Я уже говорила, что у меня папа хоккейный тренер, в прошлом профессиональный хоккеист, поэтому с самого детства мне привили любовь к хоккею.
– К игре были поползновения? Может, в любительском хоккее, для себя, покататься, поиграть?
– В детстве я с папой и сестрой выходила на лед. Папа учил нас, как правильно пользоваться клюшкой, как обводить. Это очень сложно. Я подумала: «Нет, хоккей – это точно не мое». Я вот чисто на трибунке посидеть, посмотреть.
– Когда сидите на трибуне, получаете удовольствие от игры СКА?
– Конечно. Всегда такой драйв получаешь от игр. Мне не нравится, когда дерутся на льду. Хотелось бы, чтобы этого было поменьше.
Но это интересно, зрелищно, думаю, всем зрителям нравится смотреть хоккей, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
вратарём