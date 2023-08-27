Алина Загитова: «Мне с детства привили любовь к хоккею. Папа учил, как пользоваться клюшкой, обводить. Это очень сложно»

Алина Загитова рассказала о своей любви к хоккею.

СКА сегодня представил команду на сезон-2023/24. Загитова и Анна Щербакова провели мастер-класс для всех желающих и выступили с показательными номерами.

– Какие эмоции от сегодняшнего праздника?

– Я уже второй год выступаю на таком масштабном мероприятии. И всегда очень приятно, когда меня приглашают выступить здесь. Поэтому только позитивные.

– Вы частый гость на хоккейных матчах. Что можете сказать о своем отношении к этому виду спорта?

– Я уже говорила, что у меня папа хоккейный тренер, в прошлом профессиональный хоккеист, поэтому с самого детства мне привили любовь к хоккею.

– К игре были поползновения? Может, в любительском хоккее, для себя, покататься, поиграть?

– В детстве я с папой и сестрой выходила на лед. Папа учил нас, как правильно пользоваться клюшкой, как обводить. Это очень сложно. Я подумала: «Нет, хоккей – это точно не мое». Я вот чисто на трибунке посидеть, посмотреть.

– Когда сидите на трибуне, получаете удовольствие от игры ?

– Конечно. Всегда такой драйв получаешь от игр. Мне не нравится, когда дерутся на льду. Хотелось бы, чтобы этого было поменьше.

Но это интересно, зрелищно, думаю, всем зрителям нравится смотреть хоккей, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.