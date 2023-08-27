Анна Щербакова: «Фигурное катание и хоккей – схожие виды спорта по очень понятным критериям. Знаю, что многие хоккеисты ходят на тренировки по скольжению»

Анна Щербакова отметила схожесть фигурного катания и хоккея.

Сегодня олимпийская чемпионка приняла участие в презентации хоккейного клуба , где провела мастер-класс и выступила с показательным номером.

– Очень нравится, что меня пригласили на такое грандиозное событие. Чувствуется сильная праздничная энергетика. Так что рада стать частью такого события.

– Можно ли сказать, что фигурное катание и хоккей – два вида, которые как брат и сестра?

– Наверное, да. Это два схожих вида спорта по очень понятным критериям. Как минимум по тому, что мы всегда на льду. Тем более знаю, что многие хоккеисты ходят на тренировки по скольжению.

У меня есть друг, который занимается хоккеем. Знаю, что в детстве он занимался фигурным катанием. Мне кажется, это частая история, когда выбирают между хоккеем и фигурным катанием.

– Вы смотрите хоккей?

– Ни разу не была на хоккейных матчах. Как‑то не складывалось, но после того, как выступила сегодня здесь, думаю, что это будет хорошей отправной точкой, чтобы как‑то начать следить за матчами. Меня уже пригласили на один матч. Так что можно будет ходить и следить, – сказала фигуристка.