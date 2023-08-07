Валерий Ангелопол: «Про меня пишут, что есть «звездная болезнь». Если люди так считают, то они еще не встречали тех, у кого она и правда имеется»

Фигурист Валерий Ангелопол заявил, что у него нет «звездной болезни».

Ангелопол выступает в танцах на льду в дуэте с Василисой Кагановской.

– В соцсетях вы набрали просто бешеную популярность. Ваша фан-база не прекращает расти. Как справляетесь морально? Как вообще не поймать «звезду» в таких условиях?

– Надо отталкиваться от понимания, что такое «звездная болезнь». Для одного – это когда кто-то не ответил, для другого – это когда тебя послали. Про меня пишут, что есть «звездная болезнь». Если люди так правда считают, то они еще не встречали тех, у кого она и правда имеется.

Я ко всем, в первую очередь, отношусь с уважением, будь то президент страны или прохожий. Считаю, что это уже не «звездная болезнь». Всегда помогу, если смогу, постараюсь ответить.

Я остался таким же искренним, добрым и открытым. В какой-то степени открытым больше «в себе», но если ко мне подойдут, я не скажу: «Отойдите от меня, я не буду с вами разговаривать, потому что я такой-то, а вы никто». Для меня как раз это «звездная болезнь». Мы с Василисой таковой не болеем, хорошо коммуницируем с обществом.

– Еще, кажется, привлекло внимание то, что ты выкладываешь свои мысли в соцсети.

– Мне нравится с аудиторией в телеграме разговаривать завуалированно. Словно эксперимент – как люди посмотрят на это. То, что реагируют – наоборот, хорошо. Я написал что-то, сам для себя понимаю, что так в жизни лучше никому не говорить, потому что люди реагируют не очень хорошо.

Аналогично с проблемами, которые я выкладываю, – непонятно, о ком и о чем речь. Все сразу начинают: «С Василисой какие-то проблемы». У меня своя личная жизнь, у меня есть еще очень много проблем, которые нужно решать.

Не всегда то, что я выставляю в телеграме, связано только с Василисой, но, к сожалению, это не все могут понять. Именно из-за этого меня воспринимают совсем по-другому, все говорят про «звездную болезнь», удивляются, как можно все делать напоказ. Я ничего напоказ еще не делал, никаких имен не называл,- сказал Ангелопол.