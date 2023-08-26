Ангелопол о том, почему не отдал бы ребенка в фигурное катание: «Ни за что. Потому что я знаю, насколько это тяжело, порой очень больно»

Теги сборная России танцы на льду детский спорт Валерий Ангелопол Фигурное катание

Валерий Ангелопол заявил, что не стал бы отдавать ребенка в фигурное катание.

Ангелопол выступает в танцах на льду с Василисой Кагановской. В сезоне-2022/23 они выиграли финал Гран-при России.

– Ты бы стал отдавать своего ребенка в фигурное катание?

– Ни за что. Не потому, что это плохо, и не потому, что мне это не нравится. А потому что я знаю, насколько это тяжело, порой очень больно, и насколько нужно иметь характер, выдержку, целеустремленность.

Я хочу отдать своего ребенка, если он будет, во что-нибудь, что ему будет приносить точно такой же кайф. И мне.

Если он выберет фигурное катание, я от этого никуда не денусь. Хочет кататься – пусть катается. Но я бы рекомендовал ему что-нибудь другое, потому что этот путь я прошел, я знаю все его нюансы, минусы и плюсы. И я бы, наверное, не рекомендовал бы ему.

А что касается других детей, это их выбор, их жизнь. Фигурное катание – это очень здорово, очень круто, но это нереально тяжело. Это может принести кайф, принести заработок, сделать из тебя человека, характер и так далее, но это правда очень сложно. Нужно иметь стальной характер.

И я считаю, что если ты начинаешь заниматься каким-то делом, то его нужно доводить до конца, нельзя бросить его на середине пути. По крайней мере, сделать все, чтобы он не закончился на середине.

Я, наверное, скажу, что фигурное катание – это не самое интересное, чем можно заниматься. Поэтому я бы своего ребенка туда не отдал, – сказал 19-летний Ангелопол.

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4 комментария

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Shveddka
Чета Рудковских так не считает
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Татьяна Вересова
Многие фигуристы говорят, что детей своих в фигурку не отдадут. Но есть и другие примеры: дочка Петровой и Тихонова, дочка Бережной
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Е...С
Ответ Shveddka
Чета Рудковских так не считает
Где Ангелопол, а где Плющенко. У ЕВ это еще и шоу, семейный бизнес. Как бы здесь Сашу не чехвостили, но он уже по шоу с папой с пяти лет, в Италии сколько раз вместе выступали.
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Hiro Nakamura
Ответ Татьяна Вересова
Многие фигуристы говорят, что детей своих в фигурку не отдадут. Но есть и другие примеры: дочка Петровой и Тихонова, дочка Бережной
Обычно так говорят чего-то достигшие спортсмены. Они знают как тяжело даются медали. А можно и все здоровье там оставить и ничего не добиться, ведь призовых мест всего три. А детей в ФК они отдают, но на любительском уровне. Не требуют от них результатов, как требовали от них самих когда-то их родители и их тренера.
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