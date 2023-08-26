Ангелопол о том, почему не отдал бы ребенка в фигурное катание: «Ни за что. Потому что я знаю, насколько это тяжело, порой очень больно»

Валерий Ангелопол заявил, что не стал бы отдавать ребенка в фигурное катание.

Ангелопол выступает в танцах на льду с Василисой Кагановской. В сезоне-2022/23 они выиграли финал Гран-при России.

– Ты бы стал отдавать своего ребенка в фигурное катание?

– Ни за что. Не потому, что это плохо, и не потому, что мне это не нравится. А потому что я знаю, насколько это тяжело, порой очень больно, и насколько нужно иметь характер, выдержку, целеустремленность.

Я хочу отдать своего ребенка, если он будет, во что-нибудь, что ему будет приносить точно такой же кайф. И мне.

Если он выберет фигурное катание, я от этого никуда не денусь. Хочет кататься – пусть катается. Но я бы рекомендовал ему что-нибудь другое, потому что этот путь я прошел, я знаю все его нюансы, минусы и плюсы. И я бы, наверное, не рекомендовал бы ему.

А что касается других детей, это их выбор, их жизнь. Фигурное катание – это очень здорово, очень круто, но это нереально тяжело. Это может принести кайф, принести заработок, сделать из тебя человека, характер и так далее, но это правда очень сложно. Нужно иметь стальной характер.

И я считаю, что если ты начинаешь заниматься каким-то делом, то его нужно доводить до конца, нельзя бросить его на середине пути. По крайней мере, сделать все, чтобы он не закончился на середине.

Я, наверное, скажу, что фигурное катание – это не самое интересное, чем можно заниматься. Поэтому я бы своего ребенка туда не отдал, – сказал 19-летний Ангелопол.

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