Валерий Ангелопол: «Надеюсь, я не сменю спортивное гражданство. Для меня очень важно выступать за российский флаг»

Фигурист Валерий Ангелопол заявил, что не хочет менять спортивное гражданство.

Ангелопол выступает в танцах на льду с Василисой Кагановской. В сезоне-2022/23 они выиграли финал Гран-при России.

– Как мотивируешь себя в отсутствие международных стартов?

– Очень просто: хочу достигнуть лучшей версии себя в фигурном катании.

– Если они не возобновятся, ты думал о том, чтобы сменить спортивное гражданство? Или ты можешь и так соревноваться, и это для тебя тоже будет нормально?

– Я не сменю спортивное гражданство, я надеюсь. По крайней мере, пока что нет такой необходимости. И даже если она будет, я буду это очень хорошо взвешивать и обдумывать.

Я сразу говорю: я не знаю, что будет завтра – может, это будет просто необходимо или не будет другого выхода. Но, по крайней мере, я очень хочу до конца докататься за Россию, потому что я здесь вырос, это моя страна, ее флаг я уже защищал, ее жители – большая часть, кто следит за фигурным катанием, – меня любят.

И поэтому для меня очень важно выступать за этот флаг. То есть я сделаю все возможное, чтобы не менять гражданство спортивное.

– Даже если не возобновят [международные соревнования]?

– Даже если не возобновят.

– Если международные старты не возобновятся, то в чем тогда смысл соревнований? Ведь вы соревнуетесь друг с другом, и нет возможности пробовать что-то новое, соревноваться с другими людьми, попасть на чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпиаду... Это же цели для всех спортсменов.

– Во-первых, люди здесь есть. Во-вторых, никогда не станет скучно соревноваться в России, мы же не в Индонезии. У нас лучшие пары мира и одиночники. Лучшие. Здесь самая большая конкуренция, поэтому здесь всегда будет с кем соревноваться и это будет интересно, – сказал Ангелопол.

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