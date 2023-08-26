Валерий Ангелопол: «Надеюсь, я не сменю спортивное гражданство. Для меня очень важно выступать за российский флаг»

Теги сборная России танцы на льду Валерий Ангелопол Фигурное катание

Фигурист Валерий Ангелопол заявил, что не хочет менять спортивное гражданство.

Ангелопол выступает в танцах на льду с Василисой Кагановской. В сезоне-2022/23 они выиграли финал Гран-при России.

– Как мотивируешь себя в отсутствие международных стартов?

– Очень просто: хочу достигнуть лучшей версии себя в фигурном катании.

– Если они не возобновятся, ты думал о том, чтобы сменить спортивное гражданство? Или ты можешь и так соревноваться, и это для тебя тоже будет нормально?

– Я не сменю спортивное гражданство, я надеюсь. По крайней мере, пока что нет такой необходимости. И даже если она будет, я буду это очень хорошо взвешивать и обдумывать.

Я сразу говорю: я не знаю, что будет завтра – может, это будет просто необходимо или не будет другого выхода. Но, по крайней мере, я очень хочу до конца докататься за Россию, потому что я здесь вырос, это моя страна, ее флаг я уже защищал, ее жители – большая часть, кто следит за фигурным катанием, – меня любят.

И поэтому для меня очень важно выступать за этот флаг. То есть я сделаю все возможное, чтобы не менять гражданство спортивное.

– Даже если не возобновят [международные соревнования]?

– Даже если не возобновят.

– Если международные старты не возобновятся, то в чем тогда смысл соревнований? Ведь вы соревнуетесь друг с другом, и нет возможности пробовать что-то новое, соревноваться с другими людьми, попасть на чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпиаду... Это же цели для всех спортсменов.

– Во-первых, люди здесь есть. Во-вторых, никогда не станет скучно соревноваться в России, мы же не в Индонезии. У нас лучшие пары мира и одиночники. Лучшие. Здесь самая большая конкуренция, поэтому здесь всегда будет с кем соревноваться и это будет интересно, – сказал Ангелопол.

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10 комментариев

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Mari Gams
Чудесная пара Валерий и Василиса , очень талантливые ребята , эмоциональные , техничные со своим внутренним драйвом !
Хочется пожелать этой паре в ближайшем будущем побед на международных стартах и представлять там Россию .
Удачи и творчества, и гладкого льда !
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unknownman
Молодец, адекватно и искренне сказал.
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Док Аксель
Загадывать и планировать наперёд не приходится, но честность и искренность в Валере подкупает. Удачи и успеха Валере и Василисе в новом сезоне !
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Альфира Смирнова
Ответ Katerina Sunny
Вот пока будут не соревноваться, представляя Россию, а "защищать флаг" , и будут бояться говорить о любом переходе.
начните с себя
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sabina_katarina
Ангелопол планирует в парах соревноваться? В танцах-то всё не так радужно. Очень странные рассуждения: вариться в собственном соку - так себе перспектива.
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Viks
Кагановская - фамилия еврейская, если есть корни, то получить гражданство Израиля сможет быстро. А партнёру и получать ничего не надо - сможет выступать за Израиль под прикрытием паспорта партнёрши.
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Юра Плисецкий
Умный парень, понимает, что любят его и ценят свои родные фанаты. Удачи на стартах.
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Юра Плисецкий
Ответ Katerina Sunny
Вот пока будут не соревноваться, представляя Россию, а "защищать флаг" , и будут бояться говорить о любом переходе.
Кто боится-то? Явно не Валера. Он говорит как есть. И он умный парень, фанаты-то его россияне.
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