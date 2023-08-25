Дарья Усачева будет работать в школе Аделины Сотниковой

Теги сборная России Аделина Сотникова женское катание Дарья Усачева Фигурное катание

Фигуристка Дарья Усачева будет работать в школе олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой с детьми 2014-2017 годов рождения.

Информация об этом появилась в соцсетях школы Сотниковой. Ранее 17-летняя Усачева участвовала в сборах ассоциации фигуристов I.S.A. в Москве в качестве помощницы тренера.

В августе сообщалось, что Усачева покинула группу Этери Тутберидзе и с большой вероятностью может завершить спортивную карьеру.

 

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34 комментария

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Orange carrot
Ответ Gemma157
Зачем Сотниковой в штате девочка без высшего образования? Вообще, она пока даже без среднего образования
Судя по тому, что несет порой Аделина, у нее тоже образования нет.
+24
-3
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Лакс
Ответ Е...С
Как Даша не старалась, но место у Тутберидзе не заработала.
Даша сказала сама в интервью Скопцовой что ТШТ топ школа и не для начинающих тренеров.
Ее слова:
"Мне кажется, штаб Этери Георгиевны — это уже статус. И приглашать туда 17-летнюю девочку, даже для работы с маленькими детьми, — неправильно.
Я считаю, что я должна набраться опыта в этом деле сначала, а потом уже о чем-то таком думать."
+17
-5
+12
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Ирина С
Вот удивляюсь я таким руководителям! Сотникова осознает, что собирается доверить малолетних детей несовершеннолетнему подростку без какой-либо квалификации и что за все возможные последствия работы этого "тренера" отвечать придётся ей?
+12
-1
+11
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Gemma157
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Зачем Сотниковой в штате девочка без высшего образования? Вообще, она пока даже без среднего образования
+15
-7
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Е...С
Как Даша не старалась, но место у Тутберидзе не заработала.
+21
-14
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Gemma157
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Ответ Orange carrot
Судя по тому, что несет порой Аделина, у нее тоже образования нет.
Она конечно не Платон и не Конфуций, но все же диплом тренера у нее есть и большего от него не требуется.
А Усачева показать может пока разве что аттестат об окончании девятого класса
+8
-1
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Delirium
Ответ Е...С
Как Даша не старалась, но место у Тутберидзе не заработала.
Старалась? Она ж только начала тренировать, а у Тутберидзе свободных мест нет, там скорее очередь из желающих. Если будет получаться у Даши, через несколько лет наверняка сможет вернуться, тем более каток будет новый.
+15
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ИннаВБ
Ответ Е...С
Как Даша не старалась, но место у Тутберидзе не заработала.
Стесняюсь спросить, вы читать умеете? Чуть выше приведена прямая читата Даши. Прочтите, если умеете
+10
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Gilonjon862
Ответ polinarmax
Даше нравится тренировать, а это самое главное. Пусть у неë всë получится!
У неё просто выхода нет т.к. ничего другого не умеет, а деньги нужны(на авито продавала буквально всё связанное с фк, даже подарки болельщиков) Мне интересно как сейчас обстоят дела с тренерством у девушки с очень похожей судьбой Дарьи Паненковой?
+7
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Ягун Ягунини
Ждём постов от Ленки Родиной, по какому праву детей тренирует человек со школьной скамьи, без намёка на специальное образование.
Или школу Сотниковой она не трогает?
+10
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Ezhevika33
Ответ Е...С
Как Даша не старалась, но место у Тутберидзе не заработала.
Да, столько усилий в интервью, но пока не сработало.
+6
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Anna
Ответ Gilonjon862
У неё просто выхода нет т.к. ничего другого не умеет, а деньги нужны(на авито продавала буквально всё связанное с фк, даже подарки болельщиков) Мне интересно как сейчас обстоят дела с тренерством у девушки с очень похожей судьбой Дарьи Паненковой?
В 17 лет никто не обязан работать, она еще в школе учится, но если ей хочется, то это ее дело
+5
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aleshon
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Ответ Ягун Ягунини
Ждём постов от Ленки Родиной, по какому праву детей тренирует человек со школьной скамьи, без намёка на специальное образование. Или школу Сотниковой она не трогает?
Зачем врать? Мастера спорта имеют права на тренерскую деятельность, без получения образования. Родиной нужно внимательно читать законы, а не писать несусветный бред. И меня за ваше несогласие с моим мнением не минусовать.
+9
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Ezhevika33
Ответ aleshon
Зачем врать? Мастера спорта имеют права на тренерскую деятельность, без получения образования. Родиной нужно внимательно читать законы, а не писать несусветный бред. И меня за ваше несогласие с моим мнением не минусовать.
Вот и почитайте законы сами. Звание МС не даёт право на преподавание.
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Анастасия Внукова
Ответ плюшевая Ракета
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там Нугу, тоже без образования. но хотя бы школу закончила
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Е...С
Ответ Анастасия Внукова
там Нугу, тоже без образования. но хотя бы школу закончила
Думаю, Нагуманова уже не только школу закончила, но и специальное образование успела получить.
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elene.elene
Ответ Gilonjon862
У неё просто выхода нет т.к. ничего другого не умеет, а деньги нужны(на авито продавала буквально всё связанное с фк, даже подарки болельщиков) Мне интересно как сейчас обстоят дела с тренерством у девушки с очень похожей судьбой Дарьи Паненковой?
В школе Оксаны Булычевой она тренирует
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Лакс
Ответ aleshon
А как же работа в Хрустальном? Она врала про предательство, при уходе от Этери или журналисты переврали?
прочитал бы сам что-ли её интервью, которое дано не журналисту, а Скопцовой.
Про уход она говорила как уход в качестве спортсменки.
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Anna
Ответ fillette
Ну, Цурскую вот приглашали. Без опыта и образования.
Опыт у нее небольшой был, плюс она совершеннолетняя и могла полноценно тренировать группу
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fillette
Ответ Лакс
Даша сказала сама в интервью Скопцовой что ТШТ топ школа и не для начинающих тренеров. Ее слова: "Мне кажется, штаб Этери Георгиевны — это уже статус. И приглашать туда 17-летнюю девочку, даже для работы с маленькими детьми, — неправильно. Я считаю, что я должна набраться опыта в этом деле сначала, а потом уже о чем-то таком думать."
Ну, Цурскую вот приглашали. Без опыта и образования.
0
0
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Новый Орлеан
Стоп, но из интервью :" Переход к другому тренеру - предательство" Переход в другую школу предательством не считается?
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sashafan2
Успехов!
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