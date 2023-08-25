Дарья Усачева будет работать в школе Аделины Сотниковой
Фигуристка Дарья Усачева будет работать в школе олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой с детьми 2014-2017 годов рождения.
Информация об этом появилась в соцсетях школы Сотниковой. Ранее 17-летняя Усачева участвовала в сборах ассоциации фигуристов I.S.A. в Москве в качестве помощницы тренера.
В августе сообщалось, что Усачева покинула группу Этери Тутберидзе и с большой вероятностью может завершить спортивную карьеру.
Ее слова:
"Мне кажется, штаб Этери Георгиевны — это уже статус. И приглашать туда 17-летнюю девочку, даже для работы с маленькими детьми, — неправильно.
Я считаю, что я должна набраться опыта в этом деле сначала, а потом уже о чем-то таком думать."
А Усачева показать может пока разве что аттестат об окончании девятого класса
Или школу Сотниковой она не трогает?
Про уход она говорила как уход в качестве спортсменки.