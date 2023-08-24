Усачева о травме бедра: «Я даже не знала, что там с ногой было. На осмотрах особо ничего и не было. Какое-то легкое воспаление»

Фигуристка Дарья Усачева рассказала о травме бедра, которую она получила на Гран-при в Японии.

– Та самая травма в Японии. Тяжело было все это пережить?

– Я плакала и нервничала только первые несколько часов. Потом мы с Аней Щербаковой долго проговорили по видеосвязи. Я уже успокоилась и все. Уже в Москве меня ничего не тревожило. Ко мне приезжали друзья, поддерживали меня, я ни о чем не переживала. И вообще, у меня не было депрессии. Я не говорила: себе, что мне делать дальше, как все плохо. Думала: пройдет, залечим, не впервой.

Для меня это было как переосмыслить все, подумать, что мне хочется, что мне нужно, что делать и все такое. Мне будто судьба дала возможность, чтобы я посидела и подумала.

– Как это случилось?

– На Гран-при США все было прекрасно, а между Америкой и Японией неделя была, по-моему. Перед Японией чуть начало болеть. У меня мечтой было выступить в Японии. Я тогда еще одна от России из девочек поехала. Думаю: «Блин, меня поставили на такой этап, я не могу туда не поехать». Поэтому я думаю: «Я очень хочу, я справлюсь». Ну, кто знал, что так случится? Это была моя мечта. Интересно, что я единственная, кто выехал из пузыря в клинику. Со мной только могли отпустить врача. Никого больше нет, никого не могли выпустить.

– У тебя был выбор – ехать или не ехать?

– Я даже не знала, что там (с ногой) было. На осмотрах особо ничего и не было. Какое-то легкое воспаление. А у нас и синяк после падения считается легким воспалением. Ничего серьезного не было. Никаких мышечных каких-то там надрывов, растяжений. Я до сих пор искренне не понимаю, отчего это произошло, как и почему. В Японии это разболелось. И я не знаю, почему, из-за чего… До сих пор даже догадок нет.

– Врачи никак это не объяснили?

– Особо нет. Как врачи могут объяснить, не зная ситуации. Могут сказать, как они любят все говорить: «Перегрузилась». Это их любимое, когда они не знают, что сказать. «Перегрузилась, сиди дома две недели».

Я вообще к этому отношусь абсолютно легко, легко об этом говорю. Я обожаю над этим шутить. Я ни о чем не жалею, никого ни в коем случае ни в чем никогда не виню и не винила. Вот так должно было быть. Я вот так живу, – сказала .

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