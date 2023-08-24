Усачева о травме бедра: «Я даже не знала, что там с ногой было. На осмотрах особо ничего и не было. Какое-то легкое воспаление»

Теги сборная России травмы женское катание Дарья Усачева Фигурное катание

Фигуристка Дарья Усачева рассказала о травме бедра, которую она получила на Гран-при в Японии.

– Та самая травма в Японии. Тяжело было все это пережить?

– Я плакала и нервничала только первые несколько часов. Потом мы с Аней Щербаковой долго проговорили по видеосвязи. Я уже успокоилась и все. Уже в Москве меня ничего не тревожило. Ко мне приезжали друзья, поддерживали меня, я ни о чем не переживала. И вообще, у меня не было депрессии. Я не говорила: себе, что мне делать дальше, как все плохо. Думала: пройдет, залечим, не впервой.

Для меня это было как переосмыслить все, подумать, что мне хочется, что мне нужно, что делать и все такое. Мне будто судьба дала возможность, чтобы я посидела и подумала.

– Как это случилось?

– На Гран-при США все было прекрасно, а между Америкой и Японией неделя была, по-моему. Перед Японией чуть начало болеть. У меня мечтой было выступить в Японии. Я тогда еще одна от России из девочек поехала. Думаю: «Блин, меня поставили на такой этап, я не могу туда не поехать». Поэтому я думаю: «Я очень хочу, я справлюсь». Ну, кто знал, что так случится? Это была моя мечта. Интересно, что я единственная, кто выехал из пузыря в клинику. Со мной только могли отпустить врача. Никого больше нет, никого не могли выпустить.

– У тебя был выбор – ехать или не ехать?

– Я даже не знала, что там (с ногой) было. На осмотрах особо ничего и не было. Какое-то легкое воспаление. А у нас и синяк после падения считается легким воспалением. Ничего серьезного не было. Никаких мышечных каких-то там надрывов, растяжений. Я до сих пор искренне не понимаю, отчего это произошло, как и почему. В Японии это разболелось. И я не знаю, почему, из-за чего… До сих пор даже догадок нет.

– Врачи никак это не объяснили?

– Особо нет. Как врачи могут объяснить, не зная ситуации. Могут сказать, как они любят все говорить: «Перегрузилась». Это их любимое, когда они не знают, что сказать. «Перегрузилась, сиди дома две недели».

Я вообще к этому отношусь абсолютно легко, легко об этом говорю. Я обожаю над этим шутить. Я ни о чем не жалею, никого ни в коем случае ни в чем никогда не виню и не винила. Вот так должно было быть. Я вот так живу, – сказала Усачева

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15 комментариев

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natali5228
Тутберидзе про Дашу другое вещала, мол травма была, Дашу брать не хотели, они с мамой настояли, и вообще травма чуть ли не наследственная. А Даша и не в курсе, оказывается. Прикольно.
+14
-7
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nina1212
Ответ natali5228
Тутберидзе про Дашу другое вещала, мол травма была, Дашу брать не хотели, они с мамой настояли, и вообще травма чуть ли не наследственная. А Даша и не в курсе, оказывается. Прикольно.
вы интервью слушали? Она же сказала что проблема была, но желание попасть в Японию было очень сильное
+7
-4
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Anna
Ответ natali5228
Тутберидзе про Дашу другое вещала, мол травма была, Дашу брать не хотели, они с мамой настояли, и вообще травма чуть ли не наследственная. А Даша и не в курсе, оказывается. Прикольно.
Даша в курсе, и травму она не отрицает, но хотела поехать и думала, что пронесет, но не пронесло
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natali5228
Ответ Владислава Крюкова
Ну вот, этот кусок. Что здесь противоречит словам Даши? "Только недавно в случайной беседе врачи узнали, что ее старшая сестра, которая тоже занималась фигурным катанием, закончила ровно из-за такой же травмы. Возможно, если бы мы знали об этом раньше, мы могли бы с этой проблемой справиться иначе. Но здесь уже ничего не поменять. "
Тутберидзе её настоятельно отговаривала от старта из-за простого синяка и растяжения? Это после того, как к примеру Касторку с переломом гнали на старты, Питкеев так же со льда прямо во время проката ушёл, и тд? Серьёзно?
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natali5228
Ответ nina1212
вы интервью слушали? Она же сказала что проблема была, но желание попасть в Японию было очень сильное
Ещё раз. Тутберидзе во вью вещала про наследственную травму, мол не у одной Даши так. А Даша и не в курсе, "ничего не болело и синяк". Ну да, это примерно как с Цурской, когда тренерша про плохую генетику по завершении пела, да так, что мама Полины вью дала сама. Ознакомьтесь на досуге
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Bella Lee
Ответ Anna
Даша в курсе, и травму она не отрицает, но хотела поехать и думала, что пронесет, но не пронесло
В нормальном тренерском штабе спортсмена снимают с соревнований без его согласия и не думают «хоть бы пронесло».
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kagen
Она там еще сказала что тренеры вообще не посещали ее в больнице, но зато Коган написал ей большое письмо.
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nina1212
Все как обычно) Даша одно говорит, но у комментаторов спортс есть свои теории и мысли И они конечно лучше знают
Спортс как всегда сейчас самое хайповое вынесет, а остальное за кадром останется
Смотрите все, там интервью больше часа, надо слушать, а не читать
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Владислава Крюкова
Ответ natali5228
Ещё раз. Тутберидзе во вью вещала про наследственную травму, мол не у одной Даши так. А Даша и не в курсе, "ничего не болело и синяк". Ну да, это примерно как с Цурской, когда тренерша про плохую генетику по завершении пела, да так, что мама Полины вью дала сама. Ознакомьтесь на досуге
Ну вот, этот кусок. Что здесь противоречит словам Даши?
"Только недавно в случайной беседе врачи узнали, что ее старшая сестра, которая тоже занималась фигурным катанием, закончила ровно из-за такой же травмы. Возможно, если бы мы знали об этом раньше, мы могли бы с этой проблемой справиться иначе. Но здесь уже ничего не поменять. "
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Марина Сидорова
Ответ natali5228
Ещё раз. Тутберидзе во вью вещала про наследственную травму, мол не у одной Даши так. А Даша и не в курсе, "ничего не болело и синяк". Ну да, это примерно как с Цурской, когда тренерша про плохую генетику по завершении пела, да так, что мама Полины вью дала сама. Ознакомьтесь на досуге
Тоже сразу про Полину вспомнила. Вообще звучит, как будто ЭТ и Даша про две разные травмы говорят. В интервью Этери все было гораздо серьёзнее, а тут - не знаю, не понимаю, догадок нет, детский сад какой то.
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Anna
Ответ natali5228
Ещё раз. Тутберидзе во вью вещала про наследственную травму, мол не у одной Даши так. А Даша и не в курсе, "ничего не болело и синяк". Ну да, это примерно как с Цурской, когда тренерша про плохую генетику по завершении пела, да так, что мама Полины вью дала сама. Ознакомьтесь на досуге
А вы ознакомьтесь с интервью Полины, где она говорит про наследственность тоже
https://disk.yandex.ru/i/CP-mfpMdnTykvw
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nina1212
Даша молодец! Сколько хейтеры понаписали комментариев, про злую Тутберидзе, которая сломала карьеру Даши. А оказывается там все по другому
Как Даша сказала: Все пишут "Держись", а мне не надо держаться, у меня все хорошо
И про хейтеров и их фантазии Даша интересно сказала)
И про мордор то сколько интересного)
Посмотрите все ее интервью! и сделайте выводы
Все ваши теории, хейтеры, разрушены
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ретроградный меркурий
Вот поэтому у нас спортивная медицина в таком плачевном состоянии. Вместо того, чтобы потратить время на изучение обстоятельств и причин произошедшего, взять лишний раз анализы, провести исследования, врачи ставят вердикт "перегрузилась" - и живи с этим как хочешь. А если бы накапливали базу знаний, то со временем научились бы и правильной диагностике, и профилактике.
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Александр Шульгин
Ответ nina1212
Даша молодец! Сколько хейтеры понаписали комментариев, про злую Тутберидзе, которая сломала карьеру Даши. А оказывается там все по другому Как Даша сказала: Все пишут "Держись", а мне не надо держаться, у меня все хорошо И про хейтеров и их фантазии Даша интересно сказала) И про мордор то сколько интересного) Посмотрите все ее интервью! и сделайте выводы Все ваши теории, хейтеры, разрушены
Очень хорошее интервью это правда. Наверное лучшее интервью с фигуристом которое я видел за последнее время и заслуга в этом именно Даши.
0
0
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