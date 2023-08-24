Дарья Усачева: «Довольна тем, как прошла моя карьера. В спорте я сделала, 90% из того, что могла сделать»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Дарья Усачева Фигурное катание

Фигуристка Дарья Усачева считает, что реализовалась в спорте на 90 процентов.

Усачевой 17 лет, она является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров, серебряным призером этапа Гран-при США. Последним стартом для фигуристки стал этап Гран-при в Японии в ноябре 2021 года, где она получила травму бедра на разминке перед короткой программой и не смогла участвовать в соревнованиях. 

– Довольна, как в целом прошла твоя карьера?

– Абсолютно довольна. Не буду говорить громко говорить, что я сделала все, что могла. По моим ощущениям, для себя я сделала, 90% из того, что я могла сделать. И для меня это реально высокие заслуги, я ими абсолютно довольна, горжусь ими, ценю.

Мне очень многие писали, подходили: «Пожалуйста, Даша, не уходи, пожалуйста. Ну очень, очень, очень». Раз так полюбили, значит, не зря я каталась. Людям очень сильно нравилось. Значит, все было не зря и все было правильно, поэтому я абсолютно довольна.

– Почему ты все-таки решила приостановить карьеру?

– Во-первых, здраво оценила свои возможности и перспективы. Во-вторых, прислушалась к себе и поняла, что я хочу на данный момент. Я поняла, что буду, по крайней мере, счастливей, и мне будет интереснее жить и развиться в той же тренерской деятельности.

При этом я хочу сказать, что обожаю фигурное катание. Когда что-то не получается, думаешь: «Блин, надоело, не хочу, бесит». А вот сейчас пришла к выводу для себя, что я реально обожаю кататься. Мне это очень нравится. Самой что-то там под музыку делать, выражать это, какую-то мысль доносить через программу. Прям реально очень нравится.

Поэтому, даже если я на соревнованиях не выступаю, я готова кататься во всех шоу, которые есть в этом мире. А моя мини-мечта - поставить самой себе классную программу, – сказала Усачева. 

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20 комментариев

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olvl
Главное, чтобы было как лучше самой Даше. Я бы, конечно, хотела видеть Дашу на соревнованиях. Но сложилось, как сложилось. Пересматриваю её прокаты часто. Красота в чистом виде, и всегда это вызывает эмоции. А Даше удачи в дальнейшем и успехов во всём.
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Anna Stefan
Дашенька не разочаровывает. Всегда казалась умной девочкой и теперь лишний раз это подтвердила. Надеюсь, в шоу её тоже будут часто приглашать - очень красиво и осмысленно она катается. Успехов✌
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armmaster
Даше конечно, обидно, что не по ее вине не получилось много реализовать.

Но смысл бередить рану, ничего же не изменишь.

Поэтому и держит хорошую мину, говоря осторожно про 90 процентов.

Но проницательные болельщики все понимают!
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несахар
видите, не обязательно выигрывать олимпиаду и чемпионат мира, чтобы быть довольной своей карьерой.
человек не сравнивает себя с другими, и ценит себя такой, какая есть.
а может так даже лучше? хотя бы никто не упрекнет её, что она украла чью то золотую медаль)
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Лакс
Рекомендую прочесть или лучше посмотреть полностью интервью.
И может кто-нибудь запустит петицию/голосование для 1К чтобы Даша комментировала ФК. Очень бы этого хотелось.
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Ирина Иванова
Вовремя уйти - это талант. Надеюсь, что следующая глава карьеры будет не менее интересной и более благоприятной. В добрый путь!
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Tzaichiha
Умница!
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Happy_Kleo
Очень будет не хватать Даши на соревновательном льду, очень красивое скольжение у неё было и воздушное катание.
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Док Аксель
Свои возможности в спорте Даша реализовала на сколько получилось. Жаль, к сожалению, что травма не дала возможности продолжать выступать и добиться большего и заниматься любимым делом. Тренерский путь будет гораздо длиннее и пусть в нём Даша реализует себя на все 100%. Удачи и успеха !
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nina1212
Ответ armmaster
Даше конечно, обидно, что не по ее вине не получилось много реализовать. Но смысл бередить рану, ничего же не изменишь. Поэтому и держит хорошую мину, говоря осторожно про 90 процентов. Но проницательные болельщики все понимают!
про какую рану вы говорите? Интервью посмотрите, нет там никаких ран. Даша на самом деле благодарна всем за свою карьеру, тысячи других фигуристов не смогли дойти до такого уровня
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Наталья Карлова
Даша удачи! Пусть тебя зовут во все шоу мира!
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Александр Шульгин
Посмотрел интервью целиком и даже настроение улучшилось. Даша видно что очень хороший человек, пусть все у нее получится. Да и приглашайте ее на шоу она отлично катается и это касается не только Авербуха.
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Самая цитируемая и вообще недура
Даша, ты 100% читаешь. Очень тебя любим, ты удивительная фигуристка. Нам эгоистично очень жаль не видеть тебя на соревнованиях, все же шоу-эти совсем не то. Но спасибо тебе за такую красоту, пластику, за крепкие нервы. И да, у нас был твой заключительный номер командника, единение и счастье красных, высыпавших к тебе на лёд. Это было очень круто!
Счастья тебе, лучшая Джульетта!
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Defender64
Надо же, как сама себя оценивает. 90% это одна медаль Гран-При на взрослом уровне и больше ничего.
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Anneta28
1,5 взрослых старта это конечно супер карьера. Тут сложно поспорить.
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Alealeale
Привирает ради репутации, чтобы быть востребованной в тренерской деятельности и в шоу. Кому бы она была нужна, если бы всем втирала, что ничего не добилась в спорте? Никому. Так что стратегически всё правильно.
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Александр Шульгин
Ответ armmaster
Даше конечно, обидно, что не по ее вине не получилось много реализовать. Но смысл бередить рану, ничего же не изменишь. Поэтому и держит хорошую мину, говоря осторожно про 90 процентов. Но проницательные болельщики все понимают!
И что же они понимают?
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Александр Шульгин
Ответ Лакс
Рекомендую прочесть или лучше посмотреть полностью интервью. И может кто-нибудь запустит петицию/голосование для 1К чтобы Даша комментировала ФК. Очень бы этого хотелось.
Даша прямо раскрылась в этом интервью, я уверен у нее все что она хочет получится просто надо трудится и все будет
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