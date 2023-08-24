Дарья Усачева: «Довольна тем, как прошла моя карьера. В спорте я сделала, 90% из того, что могла сделать»

Фигуристка Дарья Усачева считает, что реализовалась в спорте на 90 процентов.

17 лет, она является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров, серебряным призером этапа Гран-при США. Последним стартом для фигуристки стал этап Гран-при в Японии в ноябре 2021 года, где она получила травму бедра на разминке перед короткой программой и не смогла участвовать в соревнованиях.

– Довольна, как в целом прошла твоя карьера?

– Абсолютно довольна. Не буду говорить громко говорить, что я сделала все, что могла. По моим ощущениям, для себя я сделала, 90% из того, что я могла сделать. И для меня это реально высокие заслуги, я ими абсолютно довольна, горжусь ими, ценю.

Мне очень многие писали, подходили: «Пожалуйста, Даша, не уходи, пожалуйста. Ну очень, очень, очень». Раз так полюбили, значит, не зря я каталась. Людям очень сильно нравилось. Значит, все было не зря и все было правильно, поэтому я абсолютно довольна.

– Почему ты все-таки решила приостановить карьеру?

– Во-первых, здраво оценила свои возможности и перспективы. Во-вторых, прислушалась к себе и поняла, что я хочу на данный момент. Я поняла, что буду, по крайней мере, счастливей, и мне будет интереснее жить и развиться в той же тренерской деятельности.

При этом я хочу сказать, что обожаю фигурное катание. Когда что-то не получается, думаешь: «Блин, надоело, не хочу, бесит». А вот сейчас пришла к выводу для себя, что я реально обожаю кататься. Мне это очень нравится. Самой что-то там под музыку делать, выражать это, какую-то мысль доносить через программу. Прям реально очень нравится.

Поэтому, даже если я на соревнованиях не выступаю, я готова кататься во всех шоу, которые есть в этом мире. А моя мини-мечта - поставить самой себе классную программу, – сказала Усачева.

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