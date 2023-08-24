Дарья Усачева: «Тутберидзе довела меня до высоких наград. Для меня уйти к другому тренеру было бы предательством»
Фигуристка Дарья Усачева рассказала об уходе из группы Этери Тутберидзе.
— Почему ты ушла от Этери Тутберидзе?
— Ну, во-первых, хотела чуть-чуть пояснить, что формулировка «ушла от Этери Георгиевны» имеет место быть, но она не основная. Я взяла паузу от профессионального спорта, от соревнований. И, соответственно, если я не выхожу на соревнования, я не тренируюсь профессионально у Этери Георгиевны.
Половина комментариев были о том, к какому тренеру я ушла. У меня были мысли о переходе, но они лопались, как пузырики. Я никогда не хотела уйти к другому тренеру, потому что в «Хрустальном» я с четырех лет, это мой дом в прямом смысле, я его обожаю всей душой, всех людей, которые там работают — от тренеров до администраторов.
Этери Георгиевна и весь тренерский штаб довели меня до высоких наград. Я безумно им благодарна, и для меня уйти к другому тренеру было бы предательством. И я этого искренне не хотела и не хочу делать. Поэтому у меня таких мыслей не было и не будет.
Я это сама приняла решение. Сначала озвучила маме, она со мной согласилась, приняла это все. И мы с ней вместе сказали это Этери Георгиевне. Я здраво оценила свои возможности, перспективы, прислушалась к своему внутреннему голосу, что я искренне хочу.
Могу с уверенностью сказать, что я ни разу не пожалела об этом и безумно счастлива сейчас, свободна. Все писали «держись», но мне держаться не надо, у меня все прекрасно. Этери Георгиевна это все приняла, мы всем там удачи пожелали, Сергея Викторовича и Даниила Марковича тоже поблагодарила. Мне было очень приятно услышать от них теплые слова. Они тоже пожелали успехов, удачи в новом этапе, было очень приятно. Я чуть не прослезилась.
— Тебе не предлагали остаться в штабе Этери Георгиевны и помогать?
— Пока такого не было. Мне кажется, штаб Этери Георгиевны — это уже статус. И приглашать туда 17-летнюю девочку, даже для работы с маленькими детьми, — неправильно.
Я считаю, что я должна набраться опыта в этом деле сначала, а потом уже о чем-то таком думать. Сейчас я тренирую детей, мне безумно нравится, – сказала Усачева.
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Дарья там прям раскрылась, она интересная девушка, я даже не ожидал.
"Для меня уйти к другому тренеру было бы предательством"
Даже не то что предательством, а и просто нерационально. Но раз Даша решила стать тренером, успехов ей, набраться опыта и вернуться в ТШТ, чтобы уже тренировать детей. Уверена, у неё получится, и её с удовольствием возьмут🙏
Чем больше узнаю Дашеньку, тем больше ей очаровываюсь.
Придумали историю, но не вяжется она никак с недавними словами Даши, о том, что увидим её не раз...
Здесь другое...
В любом случае, удачи.
а тем более профессиональный спорт,
а тем более такой высококоординационный как фк,
это всегда про индивидуальности,
индивидуальную антропометрию, индивидуальные способности, индивидуальную травматичность, индивидуальные потенциалы, индивидуальные цели и задачи карьер. обезумевшим фанатикам и примкнувшим к ним коммерцилизированным полезным идиотам понимание этого - не дано, от слова - абсолютно!
в связи с этим, забавно читать их назидающие каменты,
и "лучше дарьи всё знать про её здоровье, карьеру и работу тшт"...
как на подобных конференциях говаривал прапорщик ижбулдин из стройбата тоцкого гарнизона:
на вас пролить золотой дождь или вы сами остынете?)
даше удачи в постспортивной жызни - всё только начинается!