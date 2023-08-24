Дарья Усачева: «Тутберидзе довела меня до высоких наград. Для меня уйти к другому тренеру было бы предательством»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Дарья Усачева Фигурное катание

Фигуристка Дарья Усачева рассказала об уходе из группы Этери Тутберидзе.

— Почему ты ушла от Этери Тутберидзе?

— Ну, во-первых, хотела чуть-чуть пояснить, что формулировка «ушла от Этери Георгиевны» имеет место быть, но она не основная. Я взяла паузу от профессионального спорта, от соревнований. И, соответственно, если я не выхожу на соревнования, я не тренируюсь профессионально у Этери Георгиевны.

Половина комментариев были о том, к какому тренеру я ушла. У меня были мысли о переходе, но они лопались, как пузырики. Я никогда не хотела уйти к другому тренеру, потому что в «Хрустальном» я с четырех лет, это мой дом в прямом смысле, я его обожаю всей душой, всех людей, которые там работают — от тренеров до администраторов.

Этери Георгиевна и весь тренерский штаб довели меня до высоких наград. Я безумно им благодарна, и для меня уйти к другому тренеру было бы предательством. И я этого искренне не хотела и не хочу делать. Поэтому у меня таких мыслей не было и не будет.

Я это сама приняла решение. Сначала озвучила маме, она со мной согласилась, приняла это все. И мы с ней вместе сказали это Этери Георгиевне. Я здраво оценила свои возможности, перспективы, прислушалась к своему внутреннему голосу, что я искренне хочу.

Могу с уверенностью сказать, что я ни разу не пожалела об этом и безумно счастлива сейчас, свободна. Все писали «держись», но мне держаться не надо, у меня все прекрасно. Этери Георгиевна это все приняла, мы всем там удачи пожелали, Сергея Викторовича и Даниила Марковича тоже поблагодарила. Мне было очень приятно услышать от них теплые слова. Они тоже пожелали успехов, удачи в новом этапе, было очень приятно. Я чуть не прослезилась.

— Тебе не предлагали остаться в штабе Этери Георгиевны и помогать?

— Пока такого не было. Мне кажется, штаб Этери Георгиевны — это уже статус. И приглашать туда 17-летнюю девочку, даже для работы с маленькими детьми, — неправильно.

Я считаю, что я должна набраться опыта в этом деле сначала, а потом уже о чем-то таком думать. Сейчас я тренирую детей, мне безумно нравится, – сказала Усачева

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27 комментариев

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smoky eyes
Знаю, что очень многим нравится как катается Даша. Меня почему-то не пробирало, так бывает. Но нравится она мне своим умным взглядом и крепкими нервами. Никогда не забуду, как она вышла тогда после Ани на ЧР, когда зал был взбудоражен и переполнен эмоциями. Вышла и блестяще откаталась. Часто отличными тренерами становятся как раз те, кто в спорте реализовался на эти 90% и меньше. Успехов!
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kagen
Там очень большое интервью на Sport24, довольно любопытное. Спортсру может его раздербанить на штук 10 таких нарезок.

Дарья там прям раскрылась, она интересная девушка, я даже не ожидал.
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bona ulo
Если Даше нравится тренировать, если у нее получается и она настроена серьезно этим заниматься, то с открытием нового центра, либо в нем, либо в Хрустальном наверняка появятся возможности.
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Anna Stefan
Дашуля!!!💝
"Для меня уйти к другому тренеру было бы предательством"
Даже не то что предательством, а и просто нерационально. Но раз Даша решила стать тренером, успехов ей, набраться опыта и вернуться в ТШТ, чтобы уже тренировать детей. Уверена, у неё получится, и её с удовольствием возьмут🙏
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Мэй Касахара
Какая все-таки потрясающая Даша ❤️
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Аленка_76
Ответ Юна73
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Простите,а причем здесь Медведева?
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kagen
Ответ Ромашка17
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не подавитесь.
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Док Аксель
Если лежит душа работать с детьми и это нравится Даше, то она на правильном пути и надо этот путь пройти. Удачи и успеха !
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Anna
Ответ Mikhail Lopatin
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А может Даша понимает, что таких девочек как она сотни, но они не доходят до медалей даже юниорских стартов🤷‍♀️
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Лека-Лека
Вот пример порядочного и благодарного человека.
Чем больше узнаю Дашеньку, тем больше ей очаровываюсь.
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Syndycate
Стокгольмский синдром?)
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Наталья Карлова
грамотно формулирует собственные мысли! странно, что некоторые комментирующие и здесь находят какие-то "подводные камни"... Даша сказала - что конкретно для нее менять штаб - это сродни предательства, потому как это (опять же для нее) дом родной! Это не значит, что она считает предательством смену штаба в целом
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Анастасия Платонова
Так вам правду Даша и сказала...
Придумали историю, но не вяжется она никак с недавними словами Даши, о том, что увидим её не раз...
Здесь другое...
В любом случае, удачи.
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Александр Шульгин
Даша очень здравая девушка прямо не по годам. Очень хорошее интервью и в этом заслуга именно Даши. Пожелать можно только Даше одного что бы все к чему она будет стремится у нее через труд, через работу всегда получалось. Удачи ей.
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arisstopane
спорт
а тем более профессиональный спорт,
а тем более такой высококоординационный как фк,
это всегда про индивидуальности,
индивидуальную антропометрию, индивидуальные способности, индивидуальную травматичность, индивидуальные потенциалы, индивидуальные цели и задачи карьер. обезумевшим фанатикам и примкнувшим к ним коммерцилизированным полезным идиотам понимание этого - не дано, от слова - абсолютно!
в связи с этим, забавно читать их назидающие каменты,
и "лучше дарьи всё знать про её здоровье, карьеру и работу тшт"...
как на подобных конференциях говаривал прапорщик ижбулдин из стройбата тоцкого гарнизона:
на вас пролить золотой дождь или вы сами остынете?)
даше удачи в постспортивной жызни - всё только начинается!
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MashaF
О предательстве - весьма странная формулировка. Музыканты меняют педагогов, шахматисты - тренеров и помощников; и в спорте, и в культуре, да в любой профессии уйти к другому наставнику - абсолютно нормальная ситуация, если текущий по тем или иным причинам уже не может дать новых навыков или внимания. Понятно, что Дарья выбирает не между тренерами, а между спортом и завершением карьеры. Но ассоциация ухода от тренера с предательством напоминает крепостное право
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Natalia Solomakha
О каких "высоких наградах" Дарья говорит?
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Tzaichiha
Ответ Блинчик
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tanya_1111
"Я взяла паузу от профессионального спорта, от соревнований." - она не завершила карьеру?
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