«Ну это точно впервые в мире, друзья!» Плющенко показал, как Рубцова и Трофимова делают параллельное сальто на льду

Плющенко показал, как Рубцова и Трофимова делают параллельное сальто.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал, как фигуристки Любовь Рубцова и Кира Трофимова исполняют параллельное сальто на льду.

«Ну это точно впервые в мире, друзья!

Параллельное сальто от Киры Трофимовой и Любы Рубцовой на шоу «Спящая Красавица» в Минске.

Напоминаю, что с 5 по 9 января в Москве на Live-Арене мы покажем нашу роскошную Спящую Красавицу! Вы сможете увидеть и этот трюк вживую тоже!» – написал Плющенко.

ВИДЕО