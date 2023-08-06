Усачева примет участие в сборах в качестве помощницы тренера вместе с Константиновой, Квителашвили, Ходыкиным и Железняковым
Фигуристка Дарья Усачева примет участие в сборах в качестве помощницы тренера.
Накануне стало известно, что спортсменка ушла из группы Этери Тутберидзе и может завершить спортивную карьеру.
В сборах, проводимых ассоциацией фигуристов I.S.A, также примут участие Станислава Константинова, Морис Квителашвили, Денис Ходыкин и Алексей Железняков.
Мероприятие пройдет с 14 по 24 августа в Москве.
Ну что же, хоть так...
Возникает вопрос : если есть « помощник тренера « , то кто тренер , которому она будет помогать ? Интересно