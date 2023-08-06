Усачева примет участие в сборах в качестве помощницы тренера вместе с Константиновой, Квителашвили, Ходыкиным и Железняковым

Теги сборная России пары женское катание Морис Квителашвили Алексей Железняков Станислава Константинова Денис Ходыкин Дарья Усачева Фигурное катание

Фигуристка Дарья Усачева примет участие в сборах в качестве помощницы тренера.

Накануне стало известно, что спортсменка ушла из группы Этери Тутберидзе и может завершить спортивную карьеру.

В сборах, проводимых ассоциацией фигуристов I.S.A, также примут участие Станислава Константинова, Морис Квителашвили, Денис Ходыкин и Алексей Железняков.

Мероприятие пройдет с 14 по 24 августа в Москве.

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14 комментариев

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Ходыкин Денис - "специалист по работе на удочке...."
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Видимо хочет попробовать себя в тренерстве и окончательно принять решение, что делать дальше
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Помощник тренера, в дальнейшем, видимо, просто тренер...
Ну что же, хоть так...
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Жаль. Но перспектив, в качестве действующей спортсменки, уже не было. Соревноваться с Жилиной, Петросян, Акатьевой, Горбачевой, Муравьевой ей было бессмысленно (
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Ответ Elena Savanuk
Ходыкин Денис - "специалист по работе на удочке...."
Физические данные позволяют "удить"...))) Если такие сборы проводят, значит они кому-то нужны.
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Ответ Док Аксель
Физические данные позволяют "удить"...))) Если такие сборы проводят, значит они кому-то нужны.
Так он же действующий спортсмен-парник, а на этом сборе его представили, как "удильщика" по совместительству ...
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Может Даша пока просто пытается найти , что будет делать дальше , несколько неожиданный уход ее из действующих ..
Возникает вопрос : если есть « помощник тренера « , то кто тренер , которому она будет помогать ? Интересно
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"Морис — участник шести чемпионов мира". Понятно.
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И кто на такие сборы пойдет, ещё и за не алые деньги? Чему могут научить Константинова и Усачёва? Кветалашвили?
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Ладно хоть жива осталась после школы ЭТ.
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Ответ ТМЗ
Ни одного титула ни у кого из списка. Кто вам заплатит-то?
Если не будут ценник задирать, из регионов поедут.
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Ответ Mari Gams
Может Даша пока просто пытается найти , что будет делать дальше , несколько неожиданный уход ее из действующих .. Возникает вопрос : если есть « помощник тренера « , то кто тренер , которому она будет помогать ? Интересно
Судя по составу участников, здесь "тренер" это ИИ или "Высший тренерский разум"...
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