Усачева примет участие в сборах в качестве помощницы тренера вместе с Константиновой, Квителашвили, Ходыкиным и Железняковым

Фигуристка Дарья Усачева примет участие в сборах в качестве помощницы тренера.

Накануне стало известно, что спортсменка ушла из группы Этери Тутберидзе и может завершить спортивную карьеру.

В сборах, проводимых ассоциацией фигуристов I.S.A, также примут участие , , и .

Мероприятие пройдет с 14 по 24 августа в Москве.