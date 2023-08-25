Евгения Медведева рассказала об открытии своего онлайн-магазина.

«Рада объявить, что у меня наконец-то открылся онлайн-магазин. Мы решили отойти от формата мерча. У меня давно зрела идея сделать собственную линейку одежды и не только.

Первые товары, которые мы запустили – это худи, футболки, джоггеры. Позиции товаров будут пополняться. У нас уже есть первые счастливчики, которые приобрели наши товары», – написала в инстаграме двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

«И самое главное, это наш символ – медведь! Нашего медведя специально разрабатывал дизайнер, в соответствии с моими пожеланиями. Мы сделали прекрасного мишку, которого вышиваем в разных цветах», – добавила она.

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