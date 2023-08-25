Медведева об открытии онлайн-магазина: «У меня давно зрела идея сделать собственную линейку одежды и не только. И самое главное, наш символ – медведь!»
Евгения Медведева рассказала об открытии своего онлайн-магазина.
«Рада объявить, что у меня наконец-то открылся онлайн-магазин. Мы решили отойти от формата мерча. У меня давно зрела идея сделать собственную линейку одежды и не только.
Первые товары, которые мы запустили – это худи, футболки, джоггеры. Позиции товаров будут пополняться. У нас уже есть первые счастливчики, которые приобрели наши товары», – написала в инстаграме двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
«И самое главное, это наш символ – медведь! Нашего медведя специально разрабатывал дизайнер, в соответствии с моими пожеланиями. Мы сделали прекрасного мишку, которого вышиваем в разных цветах», – добавила она.
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Приятные цвета, надеюсь, дальше еще добавятся новые расцветки, подходящие и мужчинам. Очень нравится милейший вышитый Мишка, такой классный, озорной! 🧸 Желаю онлайн магазину Евгении успехов и процветания!✨
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Молодец Женя.
Заказала себе коричневую футболку ❤️
Молодец , Женя , верным путём идёшь к воплощению в реальность своей идеи , успехов в этом нелёгком деле .
А коллекция получилось уютная , милая и очень красивая , все продумано , ничего лишнего, медведик - прелесть !