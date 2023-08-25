Медведева об открытии онлайн-магазина: «У меня давно зрела идея сделать собственную линейку одежды и не только. И самое главное, наш символ – медведь!»

Теги бизнес сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала об открытии своего онлайн-магазина.

«Рада объявить, что у меня наконец-то открылся онлайн-магазин. Мы решили отойти от формата мерча. У меня давно зрела идея сделать собственную линейку одежды и не только.

Первые товары, которые мы запустили – это худи, футболки, джоггеры. Позиции товаров будут пополняться. У нас уже есть первые счастливчики, которые приобрели наши товары», – написала в инстаграме двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

«И самое главное, это наш символ – медведь! Нашего медведя специально разрабатывал дизайнер, в соответствии с моими пожеланиями. Мы сделали прекрасного мишку, которого вышиваем в разных цветах», – добавила она.

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34 комментария

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Tytti
Нежные оттенки, уютные вещи, видно все сделано с душой, сайт удобный. Молодец Женя и ее команда!
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Елена Спирина
Женя, желаю твоему бизнесу только успехов и процветания. Почитала отзывы, все положительные. Молодец, что движешься вперед
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Лия Романова
коллекция хорошая, те вещи, которые носишь каждый день и расцветка приятная
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Елена Спирина
Такие нежные и теплые тона у худи. Очень красиво смотрятся и вышивка медведя необычная
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Victoria Troshin
мишутка просто прелесть,чудесный символ,женя умница,событие достойное, прекрасное!!!
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Наталья Коваленко
Умница Женя!Удачи!❤️
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Allairina
Очень симпатичная новая коллекция одежды от Евгении Медведевой. И красиво, и уютно! Прекрасное качество - я люблю натуральные ткани, обязательно закажу себе и своим близким.
Приятные цвета, надеюсь, дальше еще добавятся новые расцветки, подходящие и мужчинам. Очень нравится милейший вышитый Мишка, такой классный, озорной! 🧸 Желаю онлайн магазину Евгении успехов и процветания!✨

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Аленка_76
Отличная у Жени вышла коллекция одежды. Вещи очень красивые,а самое главное качественные! Уже много хороших отзывов!
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Наталья Полякова
Умница, Женя! Очень уважаю молодых людей, которые не сидят на месте, а постоянно развиваются. ❤
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Виктория Манифик
Качественная коллекция и приятная цветовая гамма! Удачи Жене и её команде в развитии производства и продажи!
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Лия Романова
ну а какой ещё символ должен быть у Медведевой - конечно медведик
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Хана Спектор
Очень красивая коллекция и вещи хорошего качества.
Молодец Женя.
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Sveta Arhipova
Подожду первые отзывы покупателей (хотела бы уточнить у них некоторые моменты) и тоже сделаю заказ
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Соня Розенфельд
Умничка😍 Мишка безумно милый!)
Заказала себе коричневую футболку ❤️
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Syndycate
Нравится эмблема медведя, прикольная)
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Mari Gams
Жене всего 23 года , но она уже не один год создаёт свой бизнес и , главное , он успешно развивается !
Молодец , Женя , верным путём идёшь к воплощению в реальность своей идеи , успехов в этом нелёгком деле .
А коллекция получилось уютная , милая и очень красивая , все продумано , ничего лишнего, медведик - прелесть !
+14
-1
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Елена Спирина
Ответ Mari Gams
Жене всего 23 года , но она уже не один год создаёт свой бизнес и , главное , он успешно развивается ! Молодец , Женя , верным путём идёшь к воплощению в реальность своей идеи , успехов в этом нелёгком деле . А коллекция получилось уютная , милая и очень красивая , все продумано , ничего лишнего, медведик - прелесть !
Да, в таком молодом возрасте очень круто добиться таких успехов и в спорте, и в других делах
+13
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Boginya
В магазине сегодня был пост, что уже есть счастливчики, которые получили заказы. Завидую! Мой пока еще едет ))
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Аврора кубик
Женя просто молодец!!! Шикарная коллекциям самый очаровательный Мишка!!! 😍
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Аленка_76
Ответ Lennuci
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Так помогите ,в чем проблема)
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Lina Dzhanibek
Круто! Поздравляю Женю с достиженинм еще одной своей цели!
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Аврора кубик
Ранее заказывала мерч Жени, прекрасное обслуживание онлайн магазина!!!👍
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Лия Романова
Ответ Lennuci
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ваши фантазии, вы и помогайте))
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Наталья Полякова
Ответ Lennuci
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Он взрослый человек, сам разберётся. Даже если у Жени возникнет желание кому-то материально помочь, она не будет об этом объявлять всему миру.
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Sgi
Ответ Lennuci
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Вы тут?!) Ваша миссия же защищать нарушителей ПДД ;)
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