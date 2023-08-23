Нугуманова о том, сколько денег ей нужно в месяц: «Миллион рублей. Чтобы не отказывать себе ни в чем, покупать все, что хочу. Я иду к этому»

Фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, сколько денег ей нужно в месяц.

– У тебя было много спонсорских контрактов. Как сейчас с этим обстоят дела?

– Много сотрудничала с международными брендами. Сейчас с этим сложнее из-за всем известной ситуации.

– Были абсурдные предложения?

– Да! Однажды предлагали пиво рекламировать. Я не пью, не курю и не буду рекламировать то, чего не пробую или мне не нравится.

– Захожу в твои соцсети и вижу очень много фотографий в ярких брендах – Dior, Tiffany, Gucci. Сама покупаешь все эти вещи?

– Tiffany – подарок, я много работаю и практически не трачу деньги, что-то достается по бартеру, а вообще – просто коплю. Кроме этого, сейчас полностью содержу семью.

– Самая дорогая вещь в гардеробе и самый дорогой подарок?

– Крестик Tiffany – в районе 600 тысяч рублей, подарок – пиджак Balmain.

– Сколько тебе нужно в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно?

– Миллион рублей. Чтобы не отказывать себе ни в чем, покупать все, что хочу. Я иду к этому. Почти у каждого есть шанс на развитие, понятно, что кому-то сложнее.

– Людям из маленьких городов, где, условно, даже нет катков для занятий, сложнее.

– Согласна. Надеюсь, в скором времени везде в России будут катки. Мне часто пишут молодые спортсменки с просьбами прислать одежду для выступлений, что-то отправляю, стараюсь помогать. Кто-то кидает видео прыжков, смотрю и объясняю, что не так. Я отвечала каждому, кто просил о помощи касательно фигурного катания, – сказала .

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