Нугуманова о том, сколько денег ей нужно в месяц: «Миллион рублей. Чтобы не отказывать себе ни в чем, покупать все, что хочу. Я иду к этому»

Теги бизнес сборная России женское катание Елизавета Нугуманова стиль деньги алкоголь и спорт Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, сколько денег ей нужно в месяц.

– У тебя было много спонсорских контрактов. Как сейчас с этим обстоят дела?

– Много сотрудничала с международными брендами. Сейчас с этим сложнее из-за всем известной ситуации.

– Были абсурдные предложения?

– Да! Однажды предлагали пиво рекламировать. Я не пью, не курю и не буду рекламировать то, чего не пробую или мне не нравится.

– Захожу в твои соцсети и вижу очень много фотографий в ярких брендах – Dior, Tiffany, Gucci. Сама покупаешь все эти вещи?

– Tiffany – подарок, я много работаю и практически не трачу деньги, что-то достается по бартеру, а вообще – просто коплю. Кроме этого, сейчас полностью содержу семью.

– Самая дорогая вещь в гардеробе и самый дорогой подарок?

– Крестик Tiffany – в районе 600 тысяч рублей, подарок – пиджак Balmain.

– Сколько тебе нужно в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно?

– Миллион рублей. Чтобы не отказывать себе ни в чем, покупать все, что хочу. Я иду к этому. Почти у каждого есть шанс на развитие, понятно, что кому-то сложнее.

– Людям из маленьких городов, где, условно, даже нет катков для занятий, сложнее.

– Согласна. Надеюсь, в скором времени везде в России будут катки. Мне часто пишут молодые спортсменки с просьбами прислать одежду для выступлений, что-то отправляю, стараюсь помогать. Кто-то кидает видео прыжков, смотрю и объясняю, что не так. Я отвечала каждому, кто просил о помощи касательно фигурного катания, – сказала Нугуманова.

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15 комментариев

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Идеальный шторм
Какой международный бренд заинтересован заказывать рекламу у Нугумановой? Она никому не известна практически
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Идеальный шторм
Ответ Sgi
Раскрою вам тайну - в основном на рынке международные бренды ;)
Раскрою вам тайну - продукцию этих брендов рекламирует не Нугуманова:)
+9
-2
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Syndycate
Думаю даже из топовых фигуристок мало кто столько зарабатывает в месяц, откуда у нее деньги?)
+4
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Самасебезвезда
Ответ Блинчик
Как сообразительная женщина, завела себе обеспеченного папика, а не Кондратюка какого-нибудь, который жуткий жмот.
Откуда знаете о Кондратюке?
+2
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Sgi
Ответ Идеальный шторм
Какой международный бренд заинтересован заказывать рекламу у Нугумановой? Она никому не известна практически
Раскрою вам тайну - в основном на рынке международные бренды ;)
+2
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Клюшка Аскар0ва
Каво
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Tresk2
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
С брендами из пищевой промышленности у неё точно не может быть контрактов)) Остаётся медицинская отрасль. Противорвотное и т.п.
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Arraches
Не поняла , о каком развитии она говорит ? « у каждого есть шанс на развитие «… это о чем ?
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Marya Y
Ничего себе, запросы у девочки без медалей ГС. Это она подкатками так успешно занимается?
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ретроградный меркурий
С одной стороны, кажется, что Нугуманова сильно преувеличивает. С другой, если сложить спонсорские контракты + инстаграм, коллабы + участие в шоу + мастер-классы, частные уроки, подкатки, то фигуристка уровня Нугумановой может выйти на такой месячный доход, от 500 т.р. до 1 млн., если будет активно работать, а не только попой в тиктоке крутить.
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Блинчик
Ответ Syndycate
Думаю даже из топовых фигуристок мало кто столько зарабатывает в месяц, откуда у нее деньги?)
Как сообразительная женщина, завела себе обеспеченного папика, а не Кондратюка какого-нибудь, который жуткий жмот.
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Самасебезвезда
Ответ Блинчик
Сашка всё себе покупает за свои деньги.
Так вроде у них развод, нет?
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Блинчик
Ответ Самасебезвезда
Так вроде у них развод, нет?
Даже если и так, то, как минимум, 1.5 года они были парой, и за эти 1.5 года Кондратюк ничего стоящего ей не подарил, она всё сама покупала.
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