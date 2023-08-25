CAS об обращении США по делу Валиевой: «Письмо зарегистрировано нашим офисом. Ответ будет отправлен команде в установленном порядке»

CAS зарегистрировал обращение сборной США по допинг-делу Камилы Валиевой.

Ранее олимпийская команда США попросила Спортивный арбитражный суд (CAS) предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу российской фигуристки.

«Подтверждаем, что письмо от сборной США по фигурному катанию зарегистрировано офисом CAS. Ответ будет отправлен команде в установленном порядке», – сообщили в пресс-службе CAS.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительную пробу на триметазидин – об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го. Слушания по данному делу пройдут 26-29 сентября.

На Олимпиаде Валиева выиграла золото в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.

После интервью врача Валиевой вопросов только больше. Неужели дедушка Камилы ни при чем?

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