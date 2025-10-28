Журова о расследовании ISU из-за плюшевой ракеты: «Пусть разбираются, конечно, но, если честно, это абсурд. Лучше бы занялись допуском российских пар и танцоров»

Журова назвала абсурдом расследование ISU из-за плюшевой ракеты на Гран-при.

25 октября в Чунцине на Гран-при по фигурному катанию завершился турнир по танцам на льду. Китайские фигуристы Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин, ожидая оценки за свой прокат, держали в руках мягкую игрушку в виде межконтинентальной баллистической ракеты «Дунфэн-61». Кадры попали в трансляцию соревнований.

Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что проведет расследование из-за плюшевой ракеты.

«Во-первых, может быть у спортсменов прозвище «Ракета» или «Бомба». Например, Павла Буре звали «Русской ракетой». Может быть, у болельщиков была такая подоплека, а не террористическая.

Спортсмен ведь тоже после выступления уставший, сосредоточен на других вещах, ему эти игрушки со льда собрали и отдали.

Пусть разбираются, конечно, но, если честно, это абсурд. Лучше бы занялись допуском российских пар и танцоров», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова.

🚀 Китайские фигуристы махали плюшевой ядерной ракетой, пока ждали оценки. Что?!