Ксения Синицына: «Я не очень представляю, как можно столько лет заниматься фигурным катанием, а потом взять и выйти в какую-то другую реальность»

Фигуристка Ксения Синицына поделилась мыслями о карьере после спорта.

— На каком этапе находится сейчас ваше тренерское образование?

— Учусь на четвертом курсе в российском университете спорта — ГЦОЛИФК.

— Бытует мнение, что, если спортсмен дорос до уровня мастера спорта, многие предметы он знает не хуже преподавателей института физкультуры.

— В плане фигурного катания это действительно в какой-то мере так, тем более что мне реально повезло с тренерами — они всегда подробно объясняли, зачем нужна та или иная тренировка. Когда к нам (в группу Светланы Пановой) приезжает та же Вера Анатольевна, я стараюсь запоминать каждое ее слово. Все-таки человек столько лет работал с Нэтаном Ченом, с другими спортсменами, доводил их до Олимпиад, до медалей чемпионатов мира.

Но анатомия, физиология, биомеханика — это уже совсем другое, серьезные науки. В прошлом году мне дали задание подготовить реферат по биомеханике прыжка, я узнала очень много о том, как должен быть выстроен процесс, где находятся точки опоры, векторы приложения сил. Сразу начинаешь понимать, что хорошо выполненный прыжок — это не какая-то случайная удача, а очень тщательно продуманный механизм с четкой последовательностью движений.

— Тренерская профессия — это уже решенный выбор?

— Честно? Не знаю. Это невероятно тяжелый труд. Я же вижу, сколько времени тренеры проводят на льду, сколько усилий они вкладывают в работу со спортсменами, будь то взрослая группа или совсем малыши. Порой думаю: вот я жалуюсь на усталость, когда сделала два проката подряд или джаз потанцевала, а люди по факту вдвое больше работы выполняют и ничем не дают понять, что для них это тяжело. И что, я буду ныть и жалеть себя у них на глазах?

С другой стороны, я не очень представляю себе, как можно столько лет заниматься фигурным катанием, а потом взять и выйти из этой жизни в какую-то другую реальность. Ты уже с головой в этом процессе, хочется продолжать развиваться. Так что совершенно не исключаю, что в какой-то момент мне захочется кому-то поставить программу, кого-то научить прыгать, — сказала Синицына.