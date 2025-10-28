  • Спортс
Ксения Синицына: «Понятно, что 5 четверных, как это делала Трусова, я не прыгну никогда, но можно ведь запомниться интересными постановками, фишечками»

Ксения Синицына рассказала, чем бы хотела запомниться в фигурном катании.

— Первое, что бросается в глаза, глядя на ваши результаты, в том числе и по ходу юниорской карьеры, это количество четвертых мест. Какое из них было наиболее обидным?

— Наверное, чемпионат мира среди юниоров в 2019-м, который проходил в Загребе. Саша Трусова его тогда выиграла, Аня Щербакова стала второй, а я поехала третьей фигуристкой вместо Алены Косторной, очень хорошо откаталась, сделала все, что была должна. Но поскольку на тот момент у меня не было вообще никакого рейтинга, оценки оказались совсем низкими. И на бронзу вывели американку. Просто не повезло.

— Наверное, можно сказать, что вам точно так же не повезло оказаться на льду одновременно со знаменитым трио «Хрустального» — Косторной, Трусовой и Щербаковой. Когда соревновались с этими фигуристками, не возникало ощущения, что есть они, и есть все остальные?

— Для меня фигурное катание всегда было прежде всего возможностью показать людям какое-то собственное творчество, доставить удовольствие зрителям. При этом меня меньше всего волновало, что меня начнут с кем-то сравнивать. Понятно, что пять четверных, как это делала Трусова, я не прыгну никогда в жизни, но можно ведь придумать интересное вращение, запомниться интересными постановками, какими-то фишечками, сделать спираль ультра-класса.

— То есть задача во чтобы то ни стало зацепиться за пьедестал вообще никогда не становилась для вас самоцелью?

— Нет. Даже в этом сезоне, когда я заняла на чемпионате Москвы первое место и получила призовой сертификат, это был просто приятный бонус.

— А как воспринимаете не слишком удачные прокаты?

— Спокойнее, чем раньше. Соревнования — это ведь гораздо проще, чем изнуряющие тренировки. После той адской работы, которую мы выполняем каждый день ради того, чтобы элементы выглядели легко и непринужденно, прокатать один раз короткую программу и один раз произвольную — это вообще ни о чем, сущая ерунда. Ты столько времени мучил себя, преодолевал какие-то страхи, сомнения, ради чего? Чтобы потом еще сидеть и расстраиваться, если случилась какая-то ошибка?

Конечно, бывают неудачи, которые воспринимаются болезненно. Но все равно довольно быстро начинаешь понимать, что назад уже ничего не отмотать, мир не рухнул, родители не перестанут тебя любить, а тренеры — уважать, если знают, что проделал ради результата определенную работу. Ну да, обидно, когда не получается, но это точно не повод опускать руки, — сказала Синицына. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
logoсборная России
logoКсения Синицына
женское катание
