Юрист Анцелович: «Если представителю американской федерации и разрешат присутствие на заседании по делу Валиевой, то только в качестве наблюдателя»

Юрист Анцелович рассказала об условиях допуска американцев на слушания по делу Валиевой.

Олимпийская сборная США обратилась в Спортивный арбитражный суд с просьбой предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу российской фигуристки.

«Запросить можно что угодно и у кого угодно, в том числе и участие в каком-то процессуальном статусе в заседании , но этот вопрос будет решаться самими арбитрами, если по этому вопросу не будет единогласия сторон процесса.

С учетом того, что все стороны, как мы понимаем, уже давно представили все свои аргументы, доказательства и контраргументы, и находятся на финишной прямой перед слушанием, даже если представителю американской федерации и разрешат присутствие на заседании, то только в качестве наблюдателя, не больше.

Слово будет дано исключительно сторонам процесса, которые своевременно заявили о готовности или о желании участвовать в процессе, обосновали такую необходимость и представили свои письменные позиции – тут работает принцип диспозитивности третейского (арбитражного) разбирательства.

Если бы американская сторона заранее заявила о своем желании вступить в процесс, скажем, в статусе заинтересованной стороны или так называемого друга суда (amicus curiae), это было бы возможно, но сейчас времени на это уже просто не осталось».

По большому счету им там нечего делать – делать заявления, выступать и представлять доводы и доказательства наблюдатели не вправе. Более того, их появление на заседании, даже если они будут просто молчаливо присутствовать, может быть расценено как давление на арбитров.

Обратите внимание, CAS даже не разглашает их [арбитров] имена, чтобы этого давления избежать. А тут будут зримо маячить лица представителей очевидно заинтересованной в исходе дела стороны. Вряд ли арбитры согласится на то, чтобы тот, кто действительно заинтересован лишь в исходе дела, а не в процессе, наблюдал за ходом разбирательства», – сказала Анна Анцелович.

Слушания по делу пройдут 26-29 сентября.

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