Ирина Роднина: «Разбирательство по делу Валиевой идет достаточно долго. США вправе защищать свои интересы»

Роднина высказалась о желании США иметь представителя на слушаниях по делу Валиевой.

Олимпийская сборная США обратилась в Спортивный арбитражный суд с просьбой предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу .

«С олимпийских игр в Пекине в командных результатах спортсмены получили только коробочки от медалей. Потому что этот результат пока что не утвержден. В зависимости от результата по делу Валиевой и будут определять, кто какую педаль получит.

Сборная США защищает свои права. Это нормально — запросить место для своего представителя.

Разбирательство идет достаточно долго. Сейчас по результатам первое место у России, второе у США, третье у Японии. Если нас дисквалифицируют, то Америка получит первое место, и остальные страны передвигаются. Поэтому США вправе защищать свои интересы», — сказала .

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-29 сентября в закрытом режиме.

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