Контрольные прокаты. Черемных и Бутенко, Меренкова и Галимов, Егорова и Маринский выступят с произвольными программами

Теги сборная России пары Мария Симонова Светлана Соколовская Александра Трусова контрольные прокаты Вячеслав Володин Варвара Черемных Даниил Бутенко Анастасия Егорова Родион Маринский Елизавета Романова Валерий Назаров Анастасия Чернышова Алексей Белкин София Хисамутдинова Лев Цеханович Вероника Меренкова Даниль Галимов Мартин Бреславский Валерия Ходыкина Кира Доможирова Илья Вегера Евгения Башина Дмитрий Шеремет Владислав Вильчик Фигурное катание

25 августа пары покажут произвольные программы на контрольных прокатах юниорв.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

Пары

Произвольная программа

Начало – 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Елизавета Романова – Валерий Назаров

Мария Симонова – Мартин Бреславский

Евгения Башина – Дмитрий Шеремет

Валерия Ходыкина – Алексей Белкин

Кира Доможирова – Илья Вегера

Варвара Черемных – Даниил Бутенко

Анастасия Егорова – Родион Маринский

София Хисамутдинова – Лев Цеханович

Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик

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1 комментарий

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Татьяна Вересова
Отлично, обязательно посмотрю. Есть интересные пары. Особенно понравились ребята Федора Климова
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+1
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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