Контрольные прокаты. Черемных и Бутенко, Меренкова и Галимов, Егорова и Маринский выступят с произвольными программами
25 августа пары покажут произвольные программы на контрольных прокатах юниорв.
Контрольные прокаты юниорской сборной России
Новогорск
Пары
Произвольная программа
Начало – 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Елизавета Романова – Валерий Назаров
Мария Симонова – Мартин Бреславский
Евгения Башина – Дмитрий Шеремет
Валерия Ходыкина – Алексей Белкин
Кира Доможирова – Илья Вегера
Варвара Черемных – Даниил Бутенко
Анастасия Егорова – Родион Маринский
София Хисамутдинова – Лев Цеханович
Вероника Меренкова – Даниль Галимов
Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
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