Контрольные прокаты. Черемных и Бутенко, Меренкова и Галимов, Егорова и Маринский выступят с произвольными программами

25 августа пары покажут произвольные программы на контрольных прокатах юниорв.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

Пары

Произвольная программа

Начало – 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Елизавета Романова – Валерий Назаров

Мария Симонова – Мартин Бреславский

Евгения Башина – Дмитрий Шеремет

Валерия Ходыкина – Алексей Белкин

Кира Доможирова – Илья Вегера

Варвара Черемных – Даниил Бутенко

Анастасия Егорова –

София Хисамутдинова – Лев Цеханович

Вероника Меренкова – Даниль Галимов

– Владислав Вильчик

Светлана Соколовская – о работе со звездами, переходе Трусовой и семье. Смотрите эпизод сериала «Один на один» бесплатно по промокоду SPORTS