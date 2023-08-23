Контрольные прокаты. Черемных и Бутенко, Чернышова и Вильчик, Ходыкина и Белкин покажут короткие программы
24 августа спортивные пары представят короткие программы на контрольных прокатах юниорской сборной России.
Контрольные прокаты
Новогорск
Пары
Короткая программа
Начало – 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Елизавета Романова – Валерий Назаров
Кира Доможирова – Илья Вегера
Евгения Башина – Дмитрий Шеремет
Анастасия Егорова – Родион Маринский
София Хисамутдинова – Лев Цеханович
Анна Москалева – Артем Родзянов
Варвара Черемных – Даниил Бутенко
Мария Симонова – Мартин Бреславский
Валерия Ходыкина – Алексей Белкин
Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
Вероника Меренкова – Даниль Галимов
Это круто!