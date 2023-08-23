Контрольные прокаты. Черемных и Бутенко, Чернышова и Вильчик, Ходыкина и Белкин покажут короткие программы

24 августа спортивные пары представят короткие программы на контрольных прокатах юниорской сборной России.

Контрольные прокаты

Новогорск

Пары

Короткая программа

Начало – 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Елизавета Романова – Валерий Назаров

Кира Доможирова – Илья Вегера

Евгения Башина – Дмитрий Шеремет

Анастасия Егорова –

София Хисамутдинова – Лев Цеханович

Анна Москалева – Артем Родзянов

Варвара Черемных – Даниил Бутенко

Мария Симонова – Мартин Бреславский

Валерия Ходыкина – Алексей Белкин

– Владислав Вильчик

Вероника Меренкова – Даниль Галимов