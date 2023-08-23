Контрольные прокаты. Черемных и Бутенко, Чернышова и Вильчик, Ходыкина и Белкин покажут короткие программы

Теги сборная России пары Мария Симонова контрольные прокаты Варвара Черемных Даниил Бутенко Родион Маринский Елизавета Романова Валерий Назаров Анастасия Чернышова Алексей Белкин Анна Москалева София Хисамутдинова Лев Цеханович Вероника Меренкова Даниль Галимов Мартин Бреславский Валерия Ходыкина Кира Доможирова Илья Вегера Евгения Башина Дмитрий Шеремет Владислав Вильчик Фигурное катание

24 августа спортивные пары представят короткие программы на контрольных прокатах юниорской сборной России.

Контрольные прокаты

Новогорск

Пары

Короткая программа

Начало – 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Участники

Елизавета Романова – Валерий Назаров

Кира Доможирова – Илья Вегера

Евгения Башина – Дмитрий Шеремет

Анастасия Егорова – Родион Маринский

София Хисамутдинова – Лев Цеханович

Анна Москалева – Артем Родзянов

Варвара Черемных – Даниил Бутенко

Мария Симонова – Мартин Бреславский

Валерия Ходыкина – Алексей Белкин

Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик

Вероника Меренкова – Даниль Галимов

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8 комментариев

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galik55
Всем парам чистых прокатов и удивить болельщиков новым , интересным. Кулачки держу за ЧБ
+4
0
+4
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Александр Шульгин
Что то все новые никого не знаю
+2
0
+2
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Аленка_76
Очень жду все пары. Удачи ребятам!
+1
0
+1
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Е...С
Будет очень интересно посмотреть на все пары. Хороших прокатов ребятам!
+1
0
+1
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I. Bryzgalov
Анастасия Егорова Анастасия
Это круто!
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Аврора кубик
Ну вот скоро увидим парников))) удачи всем!!!
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Док Аксель
Состав в парах у юниоров обновляется, мало кого знаешь. Завтра посмотрим и познакомимся с ними. Всем ребятам удачных прокатов !
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Татьяна Вересова
Посмотрим, что поставили, какой у нас резерв в парах
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