Москалева и Родзянов, Егорова и Маринский, Чернышова и Вильчик, Башина и Шеремет выступят на контрольных прокатах юниорских пар

ФФКР назвала участников юниорских контрольных прокатов в парном катании.

Контрольные прокаты пар пройдут с 24 по 25 августа. В них примут участие:

Елизавета Романова – Валерий Назаров

Кира Доможирова – Илья Вегера

Евгения Башина – Дмитрий Шеремет

Анастасия Егорова –

София Хисамутдинова – Лев Цеханович

Анна Москалева – Артем Родзянов

Варвара Черемных – Даниил Бутенко

Мария Симонова – Мартин Бреславский

Валерия Ходыкина – Алексей Белкин

– Владислав Вильчик

Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России. Их покажет Первый канал

Светлана Соколовская – о работе со звездами, переходе Трусовой и семье. Смотрите эпизод сериала «Один на один» бесплатно по промокоду SPORTS