Москалева и Родзянов, Егорова и Маринский, Чернышова и Вильчик, Башина и Шеремет выступят на контрольных прокатах юниорских пар
ФФКР назвала участников юниорских контрольных прокатов в парном катании.
Контрольные прокаты пар пройдут с 24 по 25 августа. В них примут участие:
- Елизавета Романова – Валерий Назаров
- Кира Доможирова – Илья Вегера
- Евгения Башина – Дмитрий Шеремет
- Анастасия Егорова – Родион Маринский
- София Хисамутдинова – Лев Цеханович
- Анна Москалева – Артем Родзянов
- Варвара Черемных – Даниил Бутенко
- Мария Симонова – Мартин Бреславский
- Валерия Ходыкина – Алексей Белкин
- Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
- Вероника Меренкова – Даниль Галимов
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России. Их покажет Первый канал
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Всем парам удачных программ и чистых прокатов!