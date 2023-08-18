Москалева и Родзянов, Егорова и Маринский, Чернышова и Вильчик, Башина и Шеремет выступят на контрольных прокатах юниорских пар

Теги сборная России ФФКР пары Мария Симонова контрольные прокаты Варвара Черемных Даниил Бутенко Анастасия Егорова Родион Маринский Елизавета Романова Валерий Назаров Анастасия Чернышова Алексей Белкин Анна Москалева София Хисамутдинова Лев Цеханович Вероника Меренкова Даниль Галимов Мартин Бреславский Валерия Ходыкина Фигурное катание

ФФКР назвала участников юниорских контрольных прокатов в парном катании.

Контрольные прокаты пар пройдут с 24 по 25 августа. В них примут участие:

  • Елизавета Романова – Валерий Назаров
  • Кира Доможирова – Илья Вегера
  • Евгения Башина – Дмитрий Шеремет
  • Анастасия Егорова – Родион Маринский
  • София Хисамутдинова – Лев Цеханович
  • Анна Москалева – Артем Родзянов
  • Варвара Черемных – Даниил Бутенко
  • Мария Симонова – Мартин Бреславский
  • Валерия Ходыкина – Алексей Белкин
  • Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
  • Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России. Их покажет Первый канал

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1 комментарий

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MockingBird
Интересно посмотреть на Москалеву и Чернышову с новыми партнерами.
Всем парам удачных программ и чистых прокатов!
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