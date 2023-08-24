Алексей Железняков: «Базылюк и Федотов осознаннее начали кататься, воспринимать свои образы, хореографию. Но они еще дети, взрослое движение – другое»

Алексей Железняков заявил, что Базылюк и Федотов стали кататься более осознанно.

– Как считаете, в плане хореографии насколько выросли и , которые принимали участие в юниорских прокатах?

– Выросли, намного осознаннее начали кататься, воспринимать свои образы, хореографию.

Маргоша по природе очень сухая девочка, мы потратили много времени, чтобы ее «растанцевать». Сейчас она совершенно другая, двигается по‑другому. Голова работает, более взрослая и осознанная.

Арсений то же самое, он подрос. Мне как хореографу не хватает, конечно, пластики. Он маленький, сколоченный. Мне хотелось бы больше изящности, какой‑то подачи. Я думаю, это придет.

Все равно прогресс виден. Арсений тоже был буратино еще тем. Сейчас он другой уже. Если брать именно их двоих, Марго и Арсения, то они выросли. Это радует.

Такого и не может быть, чтобы занимались, работали и не вырастали в профессиональном плане. Но мы максималисты, у нас команда такая, мы всегда хотим больше, лучше и круче.

Мне как хореографу все равно еще хотелось бы тут добавить, там добавить. Но они еще дети. Взрослое, осознанное движение – оно другое.

Такого не бывает, чтобы дети в таком возрасте уже были просто артисты Большого театра на льду. Такие как Камила Валиева, богом поцелованные дети, одни на десятки тысяч, – сказал хореограф группы .

Новое сокровище Тутберидзе – 12-летняя Базылюк, а у примы Плющенко – лунная походка. Кто очаровал на прокатах?