Алексей Железняков: «Базылюк и Федотов осознаннее начали кататься, воспринимать свои образы, хореографию. Но они еще дети, взрослое движение – другое»

Теги сборная России мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Алексей Железняков Арсений Федотов Маргарита Базылюк Фигурное катание

Алексей Железняков заявил, что Базылюк и Федотов стали кататься более осознанно.

– Как считаете, в плане хореографии насколько выросли Маргарита Базылюк и Арсений Федотов, которые принимали участие в юниорских прокатах?

– Выросли, намного осознаннее начали кататься, воспринимать свои образы, хореографию.

Маргоша по природе очень сухая девочка, мы потратили много времени, чтобы ее «растанцевать». Сейчас она совершенно другая, двигается по‑другому. Голова работает, более взрослая и осознанная.

Арсений то же самое, он подрос. Мне как хореографу не хватает, конечно, пластики. Он маленький, сколоченный. Мне хотелось бы больше изящности, какой‑то подачи. Я думаю, это придет.

Все равно прогресс виден. Арсений тоже был буратино еще тем. Сейчас он другой уже. Если брать именно их двоих, Марго и Арсения, то они выросли. Это радует.

Такого и не может быть, чтобы занимались, работали и не вырастали в профессиональном плане. Но мы максималисты, у нас команда такая, мы всегда хотим больше, лучше и круче.

Мне как хореографу все равно еще хотелось бы тут добавить, там добавить. Но они еще дети. Взрослое, осознанное движение – оно другое.

Такого не бывает, чтобы дети в таком возрасте уже были просто артисты Большого театра на льду. Такие как Камила Валиева, богом поцелованные дети, одни на десятки тысяч, – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе.

Новое сокровище Тутберидзе – 12-летняя Базылюк, а у примы Плющенко – лунная походка. Кто очаровал на прокатах?

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19 комментариев

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Arraches
Как обычный любитель фигурки … Арсений и Маргарита совершенно разные . Не могу судить о степени их хореоданных , но на льду Арсений артистичный , харизматичный , энергичный , раскованный . Маргарите этого как раз не хватает , она все исполняет на льду , но оставляет впечатления отличницы . Возможно , со временем она достигнет танцевальности, ей для этого нужно больше времени .
И Рита и Арсений симпатичные « ребята «, удачи им и здоровья !
+7
0
+7
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Ирина Иванова
Неужели в характеристике и оценке прогресса уникальных фигуристов нельзя обойтись без сравнения с "богом поцелованным" примером?
+9
-3
+6
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Oleandra
Ответ Anneta28
Лучше расскажите, что с коленями у Маргоши.
расскажите, что с коленями и общим видом у Шифриной.
+6
-1
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наталья Головченко
Ответ Arraches
Как обычный любитель фигурки … Арсений и Маргарита совершенно разные . Не могу судить о степени их хореоданных , но на льду Арсений артистичный , харизматичный , энергичный , раскованный . Маргарите этого как раз не хватает , она все исполняет на льду , но оставляет впечатления отличницы . Возможно , со временем она достигнет танцевальности, ей для этого нужно больше времени . И Рита и Арсений симпатичные « ребята «, удачи им и здоровья !
Но Рита, очень прибавила, в сравнении, с прошлым годом.
+5
0
+5
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Ягун Ягунини
Очередное подтверждение того, что пластика на льду совершенно другая чем на паркете. Железняков занимается с ребятами исключительно в зале. Не знаю, какой пластики ему не хватает у Федотова и какой изящности и подачи ему ещё нужно, но на льду Арсений с малых лет очень артистичный, яркий, пластичный. И с подачей у него более чем нормально.
+4
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Роман Волков
Мне Маргарита очень сильно понравилась на Контрольных прокатах!😍
Просто потрясающе! Для Двенадцатилетней такое катание!❤️🔥🔥🔥
+4
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Лека-Лека
Рита и Арсений очень интересны в плане именно движения.
У обоих многое получается отлично. А работать всегда есть над чем. Все стремятся к совершенству.
Но у этих ребятишек многое есть от природы, в чем-то они и взрослых превосходят.
+4
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olvl
Прекрасные дети, и Рита, и Арсений. Очень талантливы, харизматичны, и по-своему пластичны. Пластика, она у всех разная, в том и интерес.
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nadenki
Ответ Ponpony
Богом поцелованная и хореографом чуть насмерть не убитая, у нас одна Елена. Камила богу стала неугодна.
Мама Ира, так Лена- же не у Алексея травму получила
+3
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Док Аксель
Для своего возраста они владеют прекрасно прыжкам ультра-си и с хорео уже не на вы, а ближе на ты... Арсений музыкален, артистичен с хорошей подачей образа. Маргоша по сравнению с прошлым сезоном в плане хорео и пластики тоже прибавила. И дальше они будут развиваться и совершенствоваться.
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наталья Головченко
Ответ Anneta28
Лучше расскажите, что с коленями у Маргоши.
Сейчас, все в порядке. Эта история осталась в прошлом сезоне. Она прошлый сезон весь откатала с этой штуковиной под коленом. Нагрузки оставались весь сезон большими, поэтому проблем несовместимых со спортом не было, а иначе не прыгала бы четверные, в таком количестве!
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Anneta28
Ответ Oleandra
расскажите, что с коленями и общим видом у Шифриной.
Я вообще не знаю кто это, поэтому рассказать ничего не смогу.
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Anneta28
Ответ наталья Головченко
Сейчас, все в порядке. Эта история осталась в прошлом сезоне. Она прошлый сезон весь откатала с этой штуковиной под коленом. Нагрузки оставались весь сезон большими, поэтому проблем несовместимых со спортом не было, а иначе не прыгала бы четверные, в таком количестве!
А жуткие шишки на коленях, это тоже норма?
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Oleandra
Ответ Anneta28
Я вообще не знаю кто это, поэтому рассказать ничего не смогу.
но призываете рассказывать про других.
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