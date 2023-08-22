Железняков о тренировках группы Тутберидзе: «Все идет по выстроенной, четкой системе. Команда не меняется много лет, придумывать велосипед уже не нужно»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алексей Железняков Даниил Глейхенгауз контрольные прокаты Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе рассказал о подготовке фигуристов к сезону.

– Как идет подготовка группы Тутберидзе к открытым прокатам?

– Все уже работает по накатанной, как часы. Это годами выработанная система. Фигуристы отдохнули, после отпуска ставятся программы.

Они в Новогорске были практически два месяца. Там ставились программы, шла постепенная подготовка к сезону, все идет по выстроенной, четкой системе. Команда не меняется уже много лет, придумывать велосипед уже не нужно.

Самый сложный период [постановки программ] – у Даниила Глейхенгауза, потому что нужно очень много фантазии, найти музыку, чтобы опять сделать шедевры и все удивлялись, как это здорово и красиво. Для него это самый сложный период, творческий.

В остальном для спортсменов это рутинная работа, которую они выполняют каждый год. Для них ничего нового не происходит. Кто‑то, может, травмируется, подлечивается, у кого‑то все хорошо идет. Это же спорт, всякое бывает, – сказал хореограф Алексей Железняков.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пойдут 16–17 сентября в Москве.

19 комментариев

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Delirium
Ответ Anna
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Вот когда начнут проигрывать, тогда и подумают. Пока что мы 4-й год слышим, как Глейх выдохся, но медали гребут все те же.
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Наталья Карлова
Пусть так идет и дальше! Главное чтобы допустили до международных соревнований!
+6
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Pennywise
Ответ Anna
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Кто кому проигрывает?
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Pennywise
Ответ Anna
Про компоненты и пишу, Жилина проиграла только Горбачевой, у хрустальных выиграла. Вы вообще следите за соревнованиями?
Не смешите меня тем, что там судьи нарисовали, но Жилина с компонентами не имеет ничего общего.
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Agura
Ответ Anna
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Так проигрывают, что одна всем известная академия впоследствии использует и музыку, и движения при постановке своих программ!
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Алена Иванова
Железняков эксперт по хрустальному. Он всего лишь ведёт хореографию. Спросите ещё тренера по ОФП.
+3
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Pennywise
Ответ Anna
Например, Садкова, Двоеглазова проигрывают Жилиной и Титовой (смотрите оценки прошлого сезона)
Вы вроде про компоненты писали. Где Жилина, и где компоненты?
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Delirium
Ответ Anna
Например, Садкова, Двоеглазова проигрывают Жилиной и Титовой (смотрите оценки прошлого сезона)
Как раз Садкова и Двоеглазова вполне успешно борятся с Жилиной и Титовой, при более скромной технической базе, за счет качества программ.
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Gulnara Batyrbekova
Ответ Anna
Например, Садкова, Двоеглазова проигрывают Жилиной и Титовой (смотрите оценки прошлого сезона)
неудачный пример - разве Садкова может проиграть компонентами? да ещё и кому? Жилиной и Титовой?
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Delirium
Ответ Anneta28
Конечно, зачем придумывать что-то новое, если можно годами катать одно и тоже, просто меняя музыку .
Если отключить музыку, то 99% той же женской фигурки катают одно и то же уже второй десяток лет.
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arisstopane
программы глейха, кроме всего прочего,
базируются на индивидуальных качествах фигуристов,
отсюда как правило 100% попадание в образ,
а в силу микса генов от родителей:
кинорежиссёра отца и балерины мамы, программы балетно-грациозны по-пластике и кинематографичны композиционно...не всем дано понимать их,
ну так ведь и дисциплина не рабоче-крестьянская)
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Екатерина Воронина
Интересно а кто вообще от Хрустального будет на ОП? Пока получается Камила и Аделия, а Соня, Майя Даша Садкова под?????? А вдруг и вся пятерка все таки будет???
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Док Аксель
ТШТ давно работает по отработанной годами методике и знают как подготовить фигуристов к контрольным прокатам и к соревнованиям в сезоне. А программы сравним при показе, что приготовили интересного и оригинального все ТШ.
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Anna
Ответ arisstopane
программы глейха, кроме всего прочего, базируются на индивидуальных качествах фигуристов, отсюда как правило 100% попадание в образ, а в силу микса генов от родителей: кинорежиссёра отца и балерины мамы, программы балетно-грациозны по-пластике и кинематографичны композиционно...не всем дано понимать их, ну так ведь и дисциплина не рабоче-крестьянская)
"балетно-грациозны по-пластике и кинематографичны композиционно" какое витиеватое описание прогибов и ногомахов
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