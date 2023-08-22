Железняков о тренировках группы Тутберидзе: «Все идет по выстроенной, четкой системе. Команда не меняется много лет, придумывать велосипед уже не нужно»

Хореограф группы Этери Тутберидзе рассказал о подготовке фигуристов к сезону.

– Как идет подготовка группы Тутберидзе к открытым прокатам?

– Все уже работает по накатанной, как часы. Это годами выработанная система. Фигуристы отдохнули, после отпуска ставятся программы.

Они в Новогорске были практически два месяца. Там ставились программы, шла постепенная подготовка к сезону, все идет по выстроенной, четкой системе. Команда не меняется уже много лет, придумывать велосипед уже не нужно.

Самый сложный период [постановки программ] – у Даниила Глейхенгауза, потому что нужно очень много фантазии, найти музыку, чтобы опять сделать шедевры и все удивлялись, как это здорово и красиво. Для него это самый сложный период, творческий.

В остальном для спортсменов это рутинная работа, которую они выполняют каждый год. Для них ничего нового не происходит. Кто‑то, может, травмируется, подлечивается, у кого‑то все хорошо идет. Это же спорт, всякое бывает, – сказал хореограф Алексей Железняков.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пойдут 16–17 сентября в Москве.