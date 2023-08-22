Железняков о тренировках группы Тутберидзе: «Все идет по выстроенной, четкой системе. Команда не меняется много лет, придумывать велосипед уже не нужно»
Хореограф группы Этери Тутберидзе рассказал о подготовке фигуристов к сезону.
– Как идет подготовка группы Тутберидзе к открытым прокатам?
– Все уже работает по накатанной, как часы. Это годами выработанная система. Фигуристы отдохнули, после отпуска ставятся программы.
Они в Новогорске были практически два месяца. Там ставились программы, шла постепенная подготовка к сезону, все идет по выстроенной, четкой системе. Команда не меняется уже много лет, придумывать велосипед уже не нужно.
Самый сложный период [постановки программ] – у Даниила Глейхенгауза, потому что нужно очень много фантазии, найти музыку, чтобы опять сделать шедевры и все удивлялись, как это здорово и красиво. Для него это самый сложный период, творческий.
В остальном для спортсменов это рутинная работа, которую они выполняют каждый год. Для них ничего нового не происходит. Кто‑то, может, травмируется, подлечивается, у кого‑то все хорошо идет. Это же спорт, всякое бывает, – сказал хореограф Алексей Железняков.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пойдут 16–17 сентября в Москве.
базируются на индивидуальных качествах фигуристов,
отсюда как правило 100% попадание в образ,
а в силу микса генов от родителей:
кинорежиссёра отца и балерины мамы, программы балетно-грациозны по-пластике и кинематографичны композиционно...не всем дано понимать их,
ну так ведь и дисциплина не рабоче-крестьянская)