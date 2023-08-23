РУСАДА в июле впервые в 2023 году проверило на допинг Валиеву

РУСАДА в июле впервые в 2023 году проверило на допинг фигуристку Камилу Валиеву.

Об этом сообщает со ссылкой на материалы Российского антидопингового агентства.

Всего в июле было протестировано 12 фигуристов. Помимо Валиевой, тест на допинг сдали , , , , , , , , , и .

В 2022 проверяло Валиеву трижды – в июле, ноябре и декабре.