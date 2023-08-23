РУСАДА в июле впервые в 2023 году проверило на допинг Валиеву
РУСАДА в июле впервые в 2023 году проверило на допинг фигуристку Камилу Валиеву.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Российского антидопингового агентства.
Всего в июле было протестировано 12 фигуристов. Помимо Валиевой, тест на допинг сдали Софья Акатьева, Алексей Брюханов, Иван Букин, Арсений Федотов, Макар Игнатов, Майя Хромых, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Александр Самарин, Елизавета Шанаева и Александра Степанова.
В 2022 РУСАДА проверяло Валиеву трижды – в июле, ноябре и декабре.
Приходит офицер Вада, берет пробу, отправляет в лабу.
Приходит офицер Русада, берет пробу, отправляет в лабу.
Т.е. каждый по своему графику ходит и каждый тест потом в своем списке числится (вадвоский в своем и русадовский реестр в своем. И реестры не пересекаются). Это точно именно так работает?