РУСАДА в июле впервые в 2023 году проверило на допинг Валиеву

Теги сборная России допинг танцы на льду РУСАДА мужское катание женское катание Александра Степанова Иван Букин Александр Самарин Макар Игнатов Елизавета Шанаева ТАСС Камила Валиева Софья Акатьева Майя Хромых Алексей Брюханов Аделия Петросян Арсений Федотов Дарья Садкова Фигурное катание

РУСАДА в июле впервые в 2023 году проверило на допинг фигуристку Камилу Валиеву.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Российского антидопингового агентства. 

Всего в июле было протестировано 12 фигуристов. Помимо Валиевой, тест на допинг сдали  Софья Акатьева, Алексей Брюханов, Иван Букин, Арсений Федотов, Макар Игнатов, Майя Хромых, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Александр Самарин, Елизавета Шанаева и Александра Степанова.

В 2022 РУСАДА проверяло Валиеву трижды – в июле, ноябре и декабре. 

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17 комментариев

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Саша Хохлов
Это обычная практика
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Владислава Крюкова
Ответ Татьяна Вересова
Впервые?.. Странно, конечно. Обычно в подобных ситуациях к спортсменам всегда пристальное внимание
Она в международном пуле тестирования находится, а не в национальном. РУСАДА её только дополнительно тестирует.
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Anna Stefan
Вот это вот к чему написано Впервые? Типа намёк, что до этого её никто не тестировал? С неё ВАДА второй год глаз не спускает вообще-то.
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Anna
Почему в этих списках никогда не бывает фигуристок Плющенко, интересно
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Anna
Почему в этих списках никогда не бывает фигуристок Плющенко, интересно
Запрыгивают бедуинскими в домики и заклеивают окна контрактами европейского образца, как тут достучаться?🤓
+1
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Владислава Крюкова
Ответ Иван Иванов
А когда уже Финал в КАС назначен? Я уже запутался. Вроде где то в это время должен быть.
Заседание в конце сентября будет. Решения КАС может выносить месяцами.
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Иван Иванов
А когда уже Финал в КАС назначен? Я уже запутался. Вроде где то в это время должен быть.
+2
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Natalia Solomakha
Чисто случайно и потом долго извинялось...
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Иван Иванов
Ответ Владислава Крюкова
Приходит офицер Вада, берет пробу, отправляет в лабу. А РУСАДА она тесты как сдает по вашему? У нас в стране нет лабораторий для проверки допинг-проб.
получается
Приходит офицер Вада, берет пробу, отправляет в лабу.
Приходит офицер Русада, берет пробу, отправляет в лабу.
Т.е. каждый по своему графику ходит и каждый тест потом в своем списке числится (вадвоский в своем и русадовский реестр в своем. И реестры не пересекаются). Это точно именно так работает?
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Lapo Elkann
Ответ Татьяна Вересова
Впервые?.. Странно, конечно. Обычно в подобных ситуациях к спортсменам всегда пристальное внимание
Саортс повесил интригующий заголовок , а внизу написано. В соревновательном периоде ( т. е . сентябрь - декабрь 2022 ) --- 3 раза . Так что будьте спокойны, РУСАДА не дремлет.
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