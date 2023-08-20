Елена Радионова: «Юниоры показали очень высокий уровень. Женское юниорское катание выглядит интереснее и увереннее, чем взрослое»

Теги сборная России мужское катание женское катание Елена Радионова Арсений Федотов Николай Угожаев Алена Принева Лев Лазарев Агата Петрова Кира Трофимова Фигурное катание

Елена Радионова оценила, как прошли юниорские контрольные прокаты.

– Как оцените уровень прокатов?

– Юниоры показали очень высокий уровень катания. Мне кажется, в их арсенале четверных больше, чем у взрослых. Особенно это касается девочек, они прыгали и лутцы, и тулупы, и сальховы. Женское юниорское катание сейчас выглядит интереснее и увереннее, чем взрослое.

– Кого из юниорок отметите?

– Мне понравились Алена Принева, Агата Петрова и Кира Трофимова. Очень компонентные фигуристки. Если Кира добавит элементы ультра‑си, то сможет стать лидером сезона, она музыкальная, хорошо катит и чувствует музыку.

Принева тоже хорошо скользит, плюс исполнила четверной лутц, а это заявка. У Петровой воздушные программы, которые ей подходят, она танцевальная и хорошо слышит музыку.

– А что касается парней?

– Среди мальчиков отмечу Арсения Федотова, Льва Лазарева и Николая Угожаева. Первые два фигуриста – легкие, звонкие, юные, в них есть особенная энергетика. Уверена, что через какое‑то время они смогут стать лидерами мужского фигурного катания. Конечно, им придется пройти нелегкий путь, но потенциал у них огромный.

Хочу заметить, что наше юниорское катание стало лучше не только в техническом плане, но и с точки зрения хореографии и скольжения. Несмотря на высокую сложность в техническом плане, юниоры показали насыщенные программы с высокой второй оценкой.

Видно, что в межсезонье была проделана большая работа. Буду болеть и переживать за ребят в новом сезоне. Пусть у них все получится. У нас классная молодежь, – сказала призер чемпионата мира-2015. 

Новое сокровище Тутберидзе – 12-летняя Базылюк, а у примы Плющенко – лунная походка. Кто очаровал на прокатах?

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24 комментария

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nadenki
Так ведь взрослых опов у девушек ещё не было, с чем и кем сравнивать по интересности?
+16
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Ромашка17
Похоже, Леночка остановилась на уровне юниорского мышления... О, сколько нам экспертов чудных готовит развращенья дух!
+17
-6
+11
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Мурманчанин37
Не знаю - не знаю. Во-первых, впервые за долгое время, мальчики показали себя гораздо ярче девочек. Во-вторых, первое произошло из-за не самых удачных прокатов девочек. Потому что увидели здесь, впервые за долгое время - нельзя говорить о преимуществе юниорок над взрослыми. Контент заявлен солидный - исполнение слабое. Базылюк с 3 приземленными квадами - но все три с ошибками. Принева с отличным квадлутцем и лучшей короткой (наравне с Морозовой), но потом были ошибки из-за чего очень скомкано. Жилина - как обычно. Титову начинает накрывать пубертат и там скорее надо думать, как с минимальными потерями пройти этот сложный период, а не об ультра-си. Двоеглазова - уверенный прокат короткой, очень плохо в произвольной. Морозова - в целом неплохо. Гордеева, как обычно, войдет в тонус во второй половине сезона. В произвольной больше всех понравилась Тая, но и то, первая половина была сыроватой. Петрова - задумки неплохие, может катать, но прыжковые - нарастающая печаль. Многим понравилась действительно неплохая Трофимова - но это на фоне неважного катания большинства. Чего-то сверх там нет. К примеру, Мулен-Руж Софии Захаровой прошлого сезона
https://www.youtube.com/watch?v=RFEEV3JYGgo
При всей условности сравнения (Захарова катала произвольную по взрослым - а это сложнее, чем короткая), чем, кроме пресловутого скольжения, Кира была сильнее во второй оценке? А Захарова - неплохая фигуристка, но второго десятка.
Лично меня прокаты по девочкам, скорее разочаровали. Программ, которые хочется пересмотреть, было немного. Контент, повторюсь - почти не исполнен.
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ВИван
Девочки большие молодцы, но юниорское катание никак не может быть интереснее и увереннее катания взрослых девушек.
+7
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arisstopane
тот самый случай
когда обязательства перед мастерами парикмахерского искусства,
вынуждают нести лютую непрофессиональную чушь...
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0
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Аврора кубик
Юниоры молодцы!! Всем удачи и без травм)) ждем взрослых, там тоже будет интересно!!!
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Лакс
Для Лены уже словосочетание "Женское юниорское" не выглядит странным, хотя совсем недавно не признавала катание юниорок женским.
Возможно сказывается что сама ЧМ по юниоркам.
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наталья Головченко
Ответ Jessi
Жилина рядом пробегала) эх, Лена, насолила фанатам двух штабов
Так не позвали же, в этом сезоне ставить программы Жилиной, поэтому и рядом пробегала.
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asusp527
Юниорское интереснее- совсем как ты, Леночка...
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Hardy
🤣
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romeo5555
Ждём ОП взрослых!
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Oleandra
Жду возвращения Этери в женское юниорское.. при всём уважении программы Двоеглазовой и Базылюк ставил наверняка Похилюк, хотя программы очень хорошие, но руки Этери и Даниила здесь мало.. хотелось бы большей вовлечённости Тутберидзе в этой части ФК.. к Арсению она руку прикладывала, это видно)
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Maksat Begaliev
Даже не дождавшись для сравнения взрослых прокатов уже брякнула "юниорское женское катание сейчас выглядит интереснее и увереннее, чем взрослое". Во дает! Девочки показали интересные задумки, но в технической составляющей на этих прокатах, кроме Базылюк, никто ничего "уверенного" не продемонстрировал. Все только заявляют в интервью о намерениях в сезоне усложнять программы. Но пока они не покажут этого самого уверенного исполнения трикселей и квадов и целостных выкатанных программ, то и говорить о том, что юниорки выглядят "увереннее и интереснее" пока преждевременно.
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KMR
Луна 26
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Аленка_76
"Женское юниорское катание сейчас выглядит интереснее и увереннее, чем взрослое"
Интересно, почему Лена сделала такие выводы, если взрослых ОП еще не было)
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Arraches
Ответ Oleandra
Жду возвращения Этери в женское юниорское.. при всём уважении программы Двоеглазовой и Базылюк ставил наверняка Похилюк, хотя программы очень хорошие, но руки Этери и Даниила здесь мало.. хотелось бы большей вовлечённости Тутберидзе в этой части ФК.. к Арсению она руку прикладывала, это видно)
Программы неплохие , но без изюминки .
0
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