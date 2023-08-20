Елена Радионова: «Юниоры показали очень высокий уровень. Женское юниорское катание выглядит интереснее и увереннее, чем взрослое»

Елена Радионова оценила, как прошли юниорские контрольные прокаты.

– Как оцените уровень прокатов?

– Юниоры показали очень высокий уровень катания. Мне кажется, в их арсенале четверных больше, чем у взрослых. Особенно это касается девочек, они прыгали и лутцы, и тулупы, и сальховы. Женское юниорское катание сейчас выглядит интереснее и увереннее, чем взрослое.

– Кого из юниорок отметите?

– Мне понравились , Агата Петрова и . Очень компонентные фигуристки. Если Кира добавит элементы ультра‑си, то сможет стать лидером сезона, она музыкальная, хорошо катит и чувствует музыку.

Принева тоже хорошо скользит, плюс исполнила четверной лутц, а это заявка. У Петровой воздушные программы, которые ей подходят, она танцевальная и хорошо слышит музыку.

– А что касается парней?

– Среди мальчиков отмечу , Льва Лазарева и . Первые два фигуриста – легкие, звонкие, юные, в них есть особенная энергетика. Уверена, что через какое‑то время они смогут стать лидерами мужского фигурного катания. Конечно, им придется пройти нелегкий путь, но потенциал у них огромный.

Хочу заметить, что наше юниорское катание стало лучше не только в техническом плане, но и с точки зрения хореографии и скольжения. Несмотря на высокую сложность в техническом плане, юниоры показали насыщенные программы с высокой второй оценкой.

Видно, что в межсезонье была проделана большая работа. Буду болеть и переживать за ребят в новом сезоне. Пусть у них все получится. У нас классная молодежь, – сказала призер чемпионата мира-2015.

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