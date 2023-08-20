Елена Радионова: «Юниоры показали очень высокий уровень. Женское юниорское катание выглядит интереснее и увереннее, чем взрослое»
Елена Радионова оценила, как прошли юниорские контрольные прокаты.
– Как оцените уровень прокатов?
– Юниоры показали очень высокий уровень катания. Мне кажется, в их арсенале четверных больше, чем у взрослых. Особенно это касается девочек, они прыгали и лутцы, и тулупы, и сальховы. Женское юниорское катание сейчас выглядит интереснее и увереннее, чем взрослое.
– Кого из юниорок отметите?
– Мне понравились Алена Принева, Агата Петрова и Кира Трофимова. Очень компонентные фигуристки. Если Кира добавит элементы ультра‑си, то сможет стать лидером сезона, она музыкальная, хорошо катит и чувствует музыку.
Принева тоже хорошо скользит, плюс исполнила четверной лутц, а это заявка. У Петровой воздушные программы, которые ей подходят, она танцевальная и хорошо слышит музыку.
– А что касается парней?
– Среди мальчиков отмечу Арсения Федотова, Льва Лазарева и Николая Угожаева. Первые два фигуриста – легкие, звонкие, юные, в них есть особенная энергетика. Уверена, что через какое‑то время они смогут стать лидерами мужского фигурного катания. Конечно, им придется пройти нелегкий путь, но потенциал у них огромный.
Хочу заметить, что наше юниорское катание стало лучше не только в техническом плане, но и с точки зрения хореографии и скольжения. Несмотря на высокую сложность в техническом плане, юниоры показали насыщенные программы с высокой второй оценкой.
Видно, что в межсезонье была проделана большая работа. Буду болеть и переживать за ребят в новом сезоне. Пусть у них все получится. У нас классная молодежь, – сказала призер чемпионата мира-2015.
Новое сокровище Тутберидзе – 12-летняя Базылюк, а у примы Плющенко – лунная походка. Кто очаровал на прокатах?
Светлана Соколовская – о работе со звездами, переходе Трусовой и семье. Смотрите эпизод сериала «Один на один» бесплатно по промокоду SPORTS
https://www.youtube.com/watch?v=RFEEV3JYGgo
При всей условности сравнения (Захарова катала произвольную по взрослым - а это сложнее, чем короткая), чем, кроме пресловутого скольжения, Кира была сильнее во второй оценке? А Захарова - неплохая фигуристка, но второго десятка.
Лично меня прокаты по девочкам, скорее разочаровали. Программ, которые хочется пересмотреть, было немного. Контент, повторюсь - почти не исполнен.
когда обязательства перед мастерами парикмахерского искусства,
вынуждают нести лютую непрофессиональную чушь...
Возможно сказывается что сама ЧМ по юниоркам.
Интересно, почему Лена сделала такие выводы, если взрослых ОП еще не было)