Иоланда Чен: «Тутберидзе столько сделала для нашего фигурного катания. Если ее дочка хочет выступать за Грузию – ради бога. Дружественная страна»

Комментатор Иоланда Чен отреагировала на переход Дианы Дэвис в сборную Грузии.

– Как на Этери отразится эпопея с переходом ее дочки в Грузию?

– Мне кажется, никак. Диана приехала из США, она не взращена здесь. Тем более у нас в танцах на льду хорошая команда, большая скамейка. Так что все к этому нормально отнеслись и никакого хейта не было. Да и за что?

– Диану отпустили быстро и спокойно, а, например, заблокировали переход в Чехию.

– Я бы всех отпустила. Отношусь к этому куда проще. Для каждого спортсмена поехать выступать за другую страну – настолько каждодневная ерунда. Для нас это бытовая история. Почему люди к этому ревностно относятся? Никогда же не ругали Татьяну Анатольевну за то, что она подготовила – олимпийскую чемпионку 2006 года. И Сашу . Это нормально – помогать другим.

А сама Этери Георгиевна поставляет чемпионок нашей стране и столько сделала для нашего фигурного катания. И если ее дочка хочет выступать за Грузию – ради бога. Дружественная страна.

– Да вопрос же не в этом, а в том, как все было обставлено. Постоянные отрицания, нестыковки, журналиста , который говорил о переходе давно, оскорбила…

– Мне очень нравится, что все начали критиковать ее с той точки зрения, что всегда говорят правду и никогда не врали.

А давайте на себя сначала посмотрим? Как и что мы сами делаем в этом жизни? Тоже по-разному. Вот и ответ, – подытожила Чен.

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