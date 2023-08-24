Иоланда Чен: «Тутберидзе столько сделала для нашего фигурного катания. Если ее дочка хочет выступать за Грузию – ради бога. Дружественная страна»

Теги сборная России танцы на льду Иоланда Чен Этери Тутберидзе переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Дарио Чиризано Фигурное катание

Комментатор Иоланда Чен отреагировала на переход Дианы Дэвис в сборную Грузии.

Как на Этери отразится эпопея с переходом ее дочки Дианы Дэвис в Грузию?

– Мне кажется, никак. Диана приехала из США, она не взращена здесь. Тем более у нас в танцах на льду хорошая команда, большая скамейка. Так что все к этому нормально отнеслись и никакого хейта не было. Да и за что?

Диану отпустили быстро и спокойно, а, например, Дарио Чиризано заблокировали переход в Чехию.

– Я бы всех отпустила. Отношусь к этому куда проще. Для каждого спортсмена поехать выступать за другую страну – настолько каждодневная ерунда. Для нас это бытовая история. Почему люди к этому ревностно относятся? Никогда же не ругали Татьяну Анатольевну за то, что она подготовила Сидзуку Аракаву – олимпийскую чемпионку 2006 года. И Сашу Коэн. Это нормально – помогать другим. 

А сама Этери Георгиевна поставляет чемпионок нашей стране и столько сделала для нашего фигурного катания. И если ее дочка хочет выступать за Грузию – ради бога. Дружественная страна.

Да вопрос же не в этом, а в том, как все было обставлено. Постоянные отрицания, нестыковки, журналиста Дейва Лиза, который говорил о переходе давно, Тутберидзе оскорбила…

– Мне очень нравится, что все начали критиковать ее с той точки зрения, что всегда говорят правду и никогда не врали.

А давайте на себя сначала посмотрим? Как и что мы сами делаем в этом жизни? Тоже по-разному. Вот и ответ, – подытожила Чен.

Интервью Иоланды Чен: чего не хватает «Матч ТВ», дискуссия о комментаторах, Загитова-ведущая

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bashibuzuck
Прям дружественная-предружественная, недавно на концерте The Killers такое дружелюбие показали😁
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
L1S
Настолько дружественная, что в 2008 году поехали в гости к друзьям и почти доехали до столицы, но передумали.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Зачем спрашивать Чен, которая ничего не знает? Из каких США приехала Диана? До танцев она тренировалась и выступала в одиночном в России.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е...С
А где Диана "взращена"? Мама в России жила, а дочь в Америке Девис воспитывал?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bezsugar
Взращена в США, а по головам в олимпийскую квоту лезла в нашу сборную почему-то)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
B.Jones
Предлагаю отпустить и саму Тутбердзе. Пускай уже живёт в своём Маями на ренту с нового катка своего имени. Она же не Исинбаева какая-то. Она заслужила. На ферме уже велосипед изобретать не надо, всё отлажено. Матрос не даст соврать.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
encaro_one
Мама за свои заслуги получает зарплату, премии, награды, пенсию и даже медали и ордена.
Дочка отдельная самостоятельная тема, если деньги обманом, путем нахождения в сборной на центральной подготовке, получали, не выступая на внутрироссийских соревнованиях - должна вернуть за этот конкретный срок.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е...С
Преференции за заслуги распространяются не только на маму, но еще и на дочь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jul__ver
Ответ encaro_one
Мама за свои заслуги получает зарплату, премии, награды, пенсию и даже медали и ордена. Дочка отдельная самостоятельная тема, если деньги обманом, путем нахождения в сборной на центральной подготовке, получали, не выступая на внутрироссийских соревнованиях - должна вернуть за этот конкретный срок.
Вы только проснулись? - Диана с Глебом уже вернули сумму зарплат за прошлый сезон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий