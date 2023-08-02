Губерниев о дебюте Дэвис и Смолкина за Грузию: «Спортсмены должны выступать. Желаю им удачи и побед»

Комментатор Дмитрий Губерниев пожелал удачи и побед фигуристам Диане Дэвис и Глебу Смолкину после их перехода из сборной России в Грузию.

Сегодня дуэт занял второе место в ритм-танце на Ice Dance International в американском Лейк‑Плэсиде. Для Дэвис и Смолкина это выступление стало дебютным за Грузию.

«Спортсмены должны выступать. Если они приняли решение, получили возможность выходить на старты международных соревнований, я могу порадоваться за этих замечательных спортсменов, за папу Смолкина и за маму партнерши (Этери Тутберидзе - Sports.ru), с которыми я давно знаком. Желаю им удачи и побед», – сказал Губерниев.