Елена Вайцеховская: «Дэвис и Смолкин не стали хуже в сравнении с олимпийским сезоном, но на беглый взгляд не стали и лучше. А хотелось увидеть прогресс»

Елена Вайцеховская оценила дебют Дианы Дэвис и Глеба Смолкина за сборную Грузии.

Дуэт идет вторым после ритм-танца на турнире , набрав 74,35 балла.

«Первый старт Дианы Дэвис и интересен разве что самим фактом первого старта экс-российского дуэта за новую страну. Уже сейчас видно, что программы добротные, но не выдающиеся, фигуристы не стали хуже в сравнении с позапрошлым олимпийским сезоном, но на беглый взгляд не стали и лучше. А хотелось, безусловно, увидеть какой-то видимый прогресс.

Почему хотелось? Могу объяснить. Два года назад Дэвис/Смолкин были в моем понимании дуэтом-технологией. Было очень любопытно наблюдать, что можно сделать с не самыми выдающимися атлетами, совместив во времени и пространстве одного из самых сильных танцевальных специалистов мира, большие деньги, солидный административный ресурс и неудержимую энергию мамы ( – Sports.ru), способную ради дочери сокрушить любые препятствия на ее пути.

Благодаря Игорю Шпильбанду у танцоров были очень интересные со всех точек зрения программы, они (и программы, и танцоры) благодаря этому запоминались, а главное, выгодно отличались от российских дуэтов/соперников по стилистике. На них хотелось смотреть уже в силу этого.

Было ли это прорывом? Безусловно. Хотя его сильно разукрасил тот факт, что Дэвис/Смолкин в силу целого ряда удачно сложившихся обстоятельств стали третьей парой страны и прокатились в этом статусе по всем значимым турнирам, включая ОИ.

Все это выглядело тогда как очень большой аванс и безумно хотелось увидеть, каким получится продолжение.

Оно вышло скомканным. Пара потеряла год выступлений, пока металась в поисках доступного гражданства, плюс нарушилась прежняя успешная система: из нее выпала едва ли не самая главная часть механизма – Шпильбанд. Сколь бы гениальным ни был новый тренер дуэта Алексей Киляков, Шпильбанда он не заменит хотя бы в силу того, что у Игоря в танцевальной тусовке совершенно другой вес.

Чтобы компенсировать потерю такого специалиста, фигуристам нужно прыгать выше головы, а я не уверена, что они на это способны. Пока, по крайней мере, не наблюдается никаких аргументов в пользу того, что Дэвис и Смолкин станут в этом сезоне более яркими и интересными чем мы их уже видели.

Выиграют они свой первый турнир в Лейк-Плэсиде или проиграют, не имеет здесь совершенно никакого значения», – написала .

Тутберидзе не смотрела дебют дочери за Грузию, а мы посмотрели. Что нового в катании Дэвис и Смолкина?