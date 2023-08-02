Елена Вайцеховская: «Дэвис и Смолкин не стали хуже в сравнении с олимпийским сезоном, но на беглый взгляд не стали и лучше. А хотелось увидеть прогресс»

Теги сборная России танцы на льду Игорь Шпильбанд Елена Вайцеховская Этери Тутберидзе сборная Грузии Lake Placid Ice Dance International Диана Дэвис Глеб Смолкин Алексей Киляков Фигурное катание

Елена Вайцеховская оценила дебют Дианы Дэвис и Глеба Смолкина за сборную Грузии.

Дуэт идет вторым после ритм-танца на турнире Lake Placid Ice Dance International, набрав 74,35 балла.

«Первый старт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина интересен разве что самим фактом первого старта экс-российского дуэта за новую страну. Уже сейчас видно, что программы добротные, но не выдающиеся, фигуристы не стали хуже в сравнении с позапрошлым олимпийским сезоном, но на беглый взгляд не стали и лучше. А хотелось, безусловно, увидеть какой-то видимый прогресс.

Почему хотелось? Могу объяснить. Два года назад Дэвис/Смолкин были в моем понимании дуэтом-технологией. Было очень любопытно наблюдать, что можно сделать с не самыми выдающимися атлетами, совместив во времени и пространстве одного из самых сильных танцевальных специалистов мира, большие деньги, солидный административный ресурс и неудержимую энергию мамы Дианы Дэвис (Этери Тутберидзе – Sports.ru), способную ради дочери сокрушить любые препятствия на ее пути.

Благодаря Игорю Шпильбанду у танцоров были очень интересные со всех точек зрения программы, они (и программы, и танцоры) благодаря этому запоминались, а главное, выгодно отличались от российских дуэтов/соперников по стилистике. На них хотелось смотреть уже в силу этого.

Было ли это прорывом? Безусловно. Хотя его сильно разукрасил тот факт, что Дэвис/Смолкин в силу целого ряда удачно сложившихся обстоятельств стали третьей парой страны и прокатились в этом статусе по всем значимым турнирам, включая ОИ.

Все это выглядело тогда как очень большой аванс и безумно хотелось увидеть, каким получится продолжение.

Оно вышло скомканным. Пара потеряла год выступлений, пока металась в поисках доступного гражданства, плюс нарушилась прежняя успешная система: из нее выпала едва ли не самая главная часть механизма – Шпильбанд. Сколь бы гениальным ни был новый тренер дуэта Алексей Киляков, Шпильбанда он не заменит хотя бы в силу того, что у Игоря в танцевальной тусовке совершенно другой вес.

Чтобы компенсировать потерю такого специалиста, фигуристам нужно прыгать выше головы, а я не уверена, что они на это способны. Пока, по крайней мере, не наблюдается никаких аргументов в пользу того, что Дэвис и Смолкин станут в этом сезоне более яркими и интересными чем мы их уже видели.

Выиграют они свой первый турнир в Лейк-Плэсиде или проиграют, не имеет здесь совершенно никакого значения», – написала Вайцеховская.

Тутберидзе не смотрела дебют дочери за Грузию, а мы посмотрели. Что нового в катании Дэвис и Смолкина?

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9 комментариев

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А мне хотелось бы услышать мнение профессионала в танцах, а не в прыжках в воду.
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Откуда взяться прогрессу, если они не выступали на соревнованиях. Судить и сравнивать можно будет, когда наберут соревновательную форму и вкатают свои программы.
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Вайц надо некрологи писать, прям ейный стиль. И ФК от нее отдохнуло бы.
Диане с Глебом сегодня удачи!
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А судьи кто? Вайцеховская теперь и главный судья в танцах? Прыгайте лучше в воду, а лед оставьте настоящим специалистам. Ваши прогнозы все равно всегда были мимо, все помнят про "отработанный материал" в лице Щербаковой.
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Всё правильно написала ИМХО.
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Удачи Диане и Глебу, сезон только начинается, всё у них впереди 🥰
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Ну как же без Вайцеховской, женщина дотерпеть до конца соревнований не может, так зудит всё. 😂
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Ответ Лиля Симонова
Ну как же без Вайцеховской, женщина дотерпеть до конца соревнований не может, так зудит всё. 😂
Она ж написала- независимо от результата.
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