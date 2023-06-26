Александр Лакерник: «Сейчас на Костомарова свалилось, но он это преодолевает! Желаю ему успехов! Все наше фигурное сообщество за него»
Александр Лакерник пожелал Роману Костомарову успешного восстановления.
Сегодня олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах.
«Во-первых, Роман — великий спортсмен, он многого добился. Во-вторых, он очень успешно проявил себя в шоу. Я был пару раз на шоу с его участием, он выглядел очень хорошо.
Сейчас на него свалилось, но он это преодолевает! Желаю ему успехов! Все наше фигурное сообщество за него», — сказал почетный вице-президент ISU.
«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪
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