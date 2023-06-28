Александр Лакерник: «Шансы на участие россиян в Гран-при почти никакие. Спортсмены распределены, все места заняты»

Теги сборная России ISU Гран-при Александр Лакерник Р-Спорт Фигурное катание

Александр Лакерник заявил, что у российских фигуристов нет шансов выступить на этапах Гран-при.

Международный союз конькобежцев (ISU) не включил россиян в состав участников серии. 

«Считаю, шансы почти никакие. Спортсмены распределены, все места заняты. До октября совет ISU не будет рассматривать вопрос о допуске россиян.

Даже если будет принято решение об участии наших фигуристов в международных соревнованиях, к тому моменту свободных мест не будет.

Соответственно, если хотите кого-то добавить, надо кого-то убрать. Так что в целом этот вопрос можно считать закрытым», – сказал почетный вице-президент ISU

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3 комментария

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Katerina Sunny
Можно мечтать о допуске к ГС, а там нужен техминимум.
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Lennuci
Ответ Katerina Sunny
Можно мечтать о допуске к ГС, а там нужен техминимум.
Так он есть у всех претендующих на МС или он должен быть за последние 2 года, как и рейтинг? А вот рейтинг у всех будет плачевный через год.
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Lennuci
Ответ Lennuci
Так он есть у всех претендующих на МС или он должен быть за последние 2 года, как и рейтинг? А вот рейтинг у всех будет плачевный через год.
Посмотрела, за последние 2 года. Ну, поедут по водокачкам.
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