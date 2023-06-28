Александр Лакерник: «Шансы на участие россиян в Гран-при почти никакие. Спортсмены распределены, все места заняты»

Александр Лакерник заявил, что у российских фигуристов нет шансов выступить на этапах Гран-при.

Международный союз конькобежцев (ISU) не включил россиян в состав участников серии.

«Считаю, шансы почти никакие. Спортсмены распределены, все места заняты. До октября совет ISU не будет рассматривать вопрос о допуске россиян.

Даже если будет принято решение об участии наших фигуристов в международных соревнованиях, к тому моменту свободных мест не будет.

Соответственно, если хотите кого-то добавить, надо кого-то убрать. Так что в целом этот вопрос можно считать закрытым», – сказал почетный вице-президент .