Лакерник о клубе Global Skating Academy: «Не встречал никакого негатива, люди позитивно реагируют на наш проект. Негатив – там, где люди смешивают спорт и политику»
Почетный вице-президент ISU Александр Лакерник рассказал о сборах Global Skating Academу.
Global Skating Academy – международный клуб фигурного катания, который сотрудничает с тренерской командой Этери Тутберидзе.
«Мы уже провели два сбора в Турции с участием спортсменов из разных стран, и я считаю, что вполне успешно. Третий запланирован в Ереване в конце июля.
Также начали переговоры с одним из китайских клубов. Сбор в Армении пройдет под руководством тренера команды Этери Тутберидзе – Сергея Дудакова.
Сама Этери Георгиевна, несмотря на высокую загруженность подготовкой к сезону, также посетит этот сбор. Нам удалось ее уговорить в единственный выходной приехать к нам, чтобы провести мастер-класс.
Мы уже получили хорошие отзывы от участников, все отмечали, что это были серьезные тренировочные сборы, а не «спортивный туризм».
Много занимающихся было из Турции, но в целом география была совершенно разнообразной – Россия, Кувейт, Великобритания, США, Япония, Андорра, Армения, Литва, Эстония, Словакия, Франция, Швеция и Швейцария.
Там, где мы были, я вообще не встречал никакого негатива, наоборот, люди очень позитивно реагируют на наш проект и во многом стараются поддержать и помочь. Негатив возникает там, где люди начинают смешивать спорт и политику», – сказал Лакерник.
Сергей Дудаков проведет сборы в Ереване 24–30 июля в качестве приглашенного тренера
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