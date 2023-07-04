Лакерник о клубе Global Skating Academy: «Не встречал никакого негатива, люди позитивно реагируют на наш проект. Негатив – там, где люди смешивают спорт и политику»

Почетный вице-президент ISU Александр Лакерник рассказал о сборах Global Skating Academу.

Global Skating Academy – международный клуб фигурного катания, который сотрудничает с тренерской командой .

«Мы уже провели два сбора в Турции с участием спортсменов из разных стран, и я считаю, что вполне успешно. Третий запланирован в Ереване в конце июля.

Также начали переговоры с одним из китайских клубов. Сбор в Армении пройдет под руководством тренера команды Этери Тутберидзе – .

Сама Этери Георгиевна, несмотря на высокую загруженность подготовкой к сезону, также посетит этот сбор. Нам удалось ее уговорить в единственный выходной приехать к нам, чтобы провести мастер-класс.

Мы уже получили хорошие отзывы от участников, все отмечали, что это были серьезные тренировочные сборы, а не «спортивный туризм».

Много занимающихся было из Турции, но в целом география была совершенно разнообразной – Россия, Кувейт, Великобритания, США, Япония, Андорра, Армения, Литва, Эстония, Словакия, Франция, Швеция и Швейцария.

Там, где мы были, я вообще не встречал никакого негатива, наоборот, люди очень позитивно реагируют на наш проект и во многом стараются поддержать и помочь. Негатив возникает там, где люди начинают смешивать спорт и политику», – сказал .

Сергей Дудаков проведет сборы в Ереване 24–30 июля в качестве приглашенного тренера