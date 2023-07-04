Лакерник о клубе Global Skating Academy: «Не встречал никакого негатива, люди позитивно реагируют на наш проект. Негатив – там, где люди смешивают спорт и политику»

Теги Александр Лакерник Этери Тутберидзе Сергей Дудаков ТАСС Global Skating Academy Фигурное катание

Почетный вице-президент ISU Александр Лакерник рассказал о сборах Global Skating Academу.

Global Skating Academy – международный клуб фигурного катания, который сотрудничает с тренерской командой Этери Тутберидзе.

«Мы уже провели два сбора в Турции с участием спортсменов из разных стран, и я считаю, что вполне успешно. Третий запланирован в Ереване в конце июля.

Также начали переговоры с одним из китайских клубов. Сбор в Армении пройдет под руководством тренера команды Этери Тутберидзе – Сергея Дудакова.

Сама Этери Георгиевна, несмотря на высокую загруженность подготовкой к сезону, также посетит этот сбор. Нам удалось ее уговорить в единственный выходной приехать к нам, чтобы провести мастер-класс.

Мы уже получили хорошие отзывы от участников, все отмечали, что это были серьезные тренировочные сборы, а не «спортивный туризм».

Много занимающихся было из Турции, но в целом география была совершенно разнообразной – Россия, Кувейт, Великобритания, США, Япония, Андорра, Армения, Литва, Эстония, Словакия, Франция, Швеция и Швейцария.

Там, где мы были, я вообще не встречал никакого негатива, наоборот, люди очень позитивно реагируют на наш проект и во многом стараются поддержать и помочь. Негатив возникает там, где люди начинают смешивать спорт и политику», – сказал Лакерник.

Сергей Дудаков проведет сборы в Ереване 24–30 июля в качестве приглашенного тренера

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Что такое этот "клуб" с юридической точки зрения? ООО ? Сколько сотрудников? Один?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Дурачат публику. Клуб - это организация, в которой состоит много членов. Кто состоит в "клубе" Лакерника? --- У него турфирма, а не клуб - организовали два тура в Турцию, по завышенной цене, аниматором привлекли Дудакова.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лакс
Как же так - здесь же заявляли что это вотчина и клуб Этери, а её уговорили приехать только на один выходной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий