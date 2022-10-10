Талалайкина о конфликте Нугумановой и Рукавицына: «Лиза хотела добиться вау-эффекта, хайпануть. Меня в группе никто не унижал и не оскорблял»

Фигуристка Мария Талалайкина высказалась о конфликте Елизаветы Нугумановой и тренера .

В мае Нугуманова сообщала об оскорблениях и угрозах со стороны тренерского штаба, после чего перешла в группу Елены Соколовой. Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга проводила проверку по этому делу.

– Вы написали в соцсетях пост, который был воспринят как выражение поддержки Лизе. Проясните, пожалуйста, ситуацию, как все было на самом деле.

– По порядку. Я с прошлого года уже находилась в Италии, прилетела в Россию только на новогодние праздники и тут же улетела обратно. Поэтому того, что конкретно происходило с , не видела и видеть не могла. Я была в другой стране.

В мае нынешнего года она сообщила мне, что вскоре выйдет ее интервью, касающееся Евгения Владимировича. И попросила меня поддержать. Она прислала мне текст еще до публикации.

Прочитав это все, поняла, чего она хочет добиться – вау-эффекта, хайпануть. Сначала решила, что вмешиваться не буду, но Лиза такой человек. Если ей что-то нужно, она долго и упорно требует. Согласиться легче, чем отказаться.

Что касается самой ситуации, Евгений Владимирович в группе главный тренер, но со мной занимался только Роман Александрович. Меня никто никогда не унижал и не оскорблял. Но Лиза так сильно просила ее поддержать, что я согласилась.

При этом от своих слов, что в спорте, как и в любой другой сфере жизни, унижению и оскорблению места быть не должно, не отказываюсь. Но к Евгению Владимировичу моя фраза никакого отношения не имеет.

– Перед возвращением вы ему это объяснили?

– Да, мы это тоже с Евгением Владимировичем обсудили. Я по-человечески ему очень благодарна, что он понял и согласился взять обратно в группу. Процесс оформления документов в федерации уже идет, – сказала Талалайкина.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят