Евгений Плющенко: «Ведем переговоры с Нугумановой касательно тренерства в академии»

Евгений Плющенко подтвердил, что Елизавета Нугуманова может стать тренером в его академии.

В соцсетях академии «Ангелы Плющенко» фигуристка указана среди тренеров группы начальной подготовки, набор в которую начнется 1 августа.

«Мы ведем переговоры с касательно тренерства в академии», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Скандал с Нугумановой показал: нашей фигурке нужна этическая комиссия. Главное, чтобы она работала не как SafeSport в США