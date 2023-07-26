Евгений Плющенко: «Ведем переговоры с Нугумановой касательно тренерства в академии»
Евгений Плющенко подтвердил, что Елизавета Нугуманова может стать тренером в его академии.
В соцсетях академии «Ангелы Плющенко» фигуристка указана среди тренеров группы начальной подготовки, набор в которую начнется 1 августа.
«Мы ведем переговоры с Елизаветой Нугумановой касательно тренерства в академии», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Скандал с Нугумановой показал: нашей фигурке нужна этическая комиссия. Главное, чтобы она работала не как SafeSport в США
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