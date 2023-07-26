Евгений Плющенко: «Ведем переговоры с Нугумановой касательно тренерства в академии»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Елизавета Нугуманова Академия Плющенко Фигурное катание

Евгений Плющенко подтвердил, что Елизавета Нугуманова может стать тренером в его академии.

В соцсетях академии «Ангелы Плющенко» фигуристка указана среди тренеров группы начальной подготовки, набор в которую начнется 1 августа.

«Мы ведем переговоры с Елизаветой Нугумановой касательно тренерства в академии», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Скандал с Нугумановой показал: нашей фигурке нужна этическая комиссия. Главное, чтобы она работала не как SafeSport в США

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10 комментариев

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Oleandra
Обсуждают, что если уйдёт по какой-либо причине, чтоб не обсуждала и не осуждала Рудковских нигде.. контракт западного образца)
+11
-3
+8
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Сáмсон Самсонов
Наверное контракт обсуждают, такого высоко классного тренера очень трудно найти
+7
-2
+5
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ретроградный меркурий
Судя по новости, это второй по сложности контракт этого сезона, лишь самую малость уступающих переходу Мбаппе в чемпионат Саудовской Аравии
+5
0
+5
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Док Аксель
Когда берут фигуристов устраивают смотрины, с испытательным сроком некоторых берут, а как с тренерами новичками в АП ?
+2
0
+2
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Док Аксель
Ответ Е...С
Думаю, что тоже есть испытательный срок.
Ну и контракт оговаривают безусловно по нагрузке, графику работы, зарплате и т.д.
+1
0
+1
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Ольга Долгова
Странно, ведет переговоры, но уже указал ее в объявлении о наборе детей в АП. Боится что ли "ценный тренер" откажется и уйдет в другую школу ФК?
0
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Е...С
Ответ Док Аксель
Когда берут фигуристов устраивают смотрины, с испытательным сроком некоторых берут, а как с тренерами новичками в АП ?
Думаю, что тоже есть испытательный срок.
0
0
0
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