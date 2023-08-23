Елизавета Нугуманова: «Общаюсь с Рудковской, во многом беру с нее пример. Она очень крутая, слов не хватит, чтобы описать, как она развивает спорт в России»

Теги сборная России Дима Билан женское катание Яна Рудковская Елизавета Нугуманова Александра Трусова Анастасия Сергеева Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, что берет пример с Яны Рудковской.

– Твой нынешний круг общения состоит из людей, связанных с фигурным катанием?

– Из спортсменов. Лучшая подруга – Настя Сергеева, чемпионка Европы по художественной гимнастике, вместе ездили в Дубай. Много общаюсь с фигуристами, с Сашей Трусовой, например.

– Возможно, общаясь с людьми из разных сфер, ты могла бы больше нового узнавать, учиться чему-то.

– Я много с кем общаюсь, но ты спросил именно про друзей. Общаюсь с Яной Александровной Рудковской, во многом беру с нее пример. Она очень крутая, слов не хватит, чтобы описать, как она развивает спорт в России, это классно.

– У некоторых есть мнение, что Рудковская смотрит на многие вещи высокомерно.

– Нет, это не так. Она хороший человек, мы много общаемся, давно ее знаю. Спасибо ей большое, сильно поддержала меня в нужный момент.

Яна Александровна познакомила меня с Димой Биланом. Я каталась под его песню «На берегу неба» в Нижнем Новгороде, при выходе на лед все начали хлопать под ритм, для меня это был шок – никогда не каталась под живую музыку. Билан прикольный, хороший. Вообще, в моем кругу общения нет негативных людей, всегда стараюсь от таких отдаляться, – сказала Нугуманова.

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27 комментариев

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Anna Stefan
Чувствую себя немножко Худабердыевой за три дня до Чемпионата России.
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Katerina Sunny
Какой спорт развивает Рудковская?
+26
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Manukello
Падение в моих глазах окончательно завершено
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Olga.t
Ну вот и жизненный ориентир найден, есть к чему стремиться))
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Irina Kistler
"Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна; но все не впрок" (И.Крылов)
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Orange carrot
Ответ Katerina Sunny
Какой спорт развивает Рудковская?
Болото же) новый вид спорта
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Orange carrot
На Билана еще девочки клюют?😀
+8
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Ayla
Ответ Orange carrot
На Билана еще девочки клюют?😀
я думала, что только девочки, которым сейчас 35, а оказывается еще нет)
+8
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Мурманчанин37
Ответ Anna Stefan
Чувствую себя немножко Худабердыевой за три дня до Чемпионата России.
Отличный комментарий - надо будет запомнить))
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Ягун Ягунини
"Слов не хватит, что бы описать"))
Вспомнился Ералаш "Прощай, Вася!"
"Вася! У меня нет слов! - Как нет слов?! Надо было подготовиться")))
+7
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alb@tros
Так хочется тренером к Рудковским?
Или уже там?
:)
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Bartez1986
подсказываю одно слово - "никак"
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Алеся Ткаченко
Они нашли друг друга.Что Рудковская что Нугуманова обожают черный пиар.
+5
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Лемур
Заголовок - это все что нужно знать о Нугумановой. Занавес.
+5
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ИннаВБ
Ответ alb@tros
Так хочется тренером к Рудковским? Или уже там? :)
Переговоры ведутся уже больше месяца😜😱😜
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AlexFed
Ответ Ayla
я думала, что только девочки, которым сейчас 35, а оказывается еще нет)
Так у Рудковской кроме Билана никого нет, поэтому Нугуманова клюнула на то что имеется.
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Анастасия Платонова
Ответ Katerina Sunny
Какой спорт развивает Рудковская?
Бизнесофигурнокатательный, по всей видимости...
+4
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ИннаВБ
Ответ Olga.t
Ну вот и жизненный ориентир найден, есть к чему стремиться))
🤣
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Ира Полубоярова
Девочки из ФК гнилые (особенно Валиева, которая своих конкурентов поздравляет с победой и уважительно относится к ним; Щербакова, которая слова плохого ни о ком не скажет), зато Яна Александровна милая, хорошая женщина:)

Я, конечно, понимаю, что в интервью публичные люди редко правду говорят. Но по той же Камиле видно, что она делает это искренне. Девочка открытая и настоящая.
+4
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Светлана Менова
Ответ Anna Stefan
Чувствую себя немножко Худабердыевой за три дня до Чемпионата России.
Да, Лиза...умеет подЛизаться)
+3
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ДИОНИС
Да мы уже давно поняли, что Яна Рудковская - это якобы "наше всё" в Российском фигурном катании! Только никто так и не сказал, в чём конкретно заключается вклад Рудковской в развитие отечественного ФК!
+2
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Lennuci
Ответ alb@tros
Так хочется тренером к Рудковским? Или уже там? :)
Про миллион в месяц пока договариваются. Дорогая звезда, оказывается.
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bamsi. Isk
Ответ Orange carrot
Болото же) новый вид спорта
Точнее, болоДце
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galik55
Ответ Katerina Sunny
Какой спорт развивает Рудковская?
+++
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Hardy
🤣🤡
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