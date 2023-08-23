Елизавета Нугуманова: «Общаюсь с Рудковской, во многом беру с нее пример. Она очень крутая, слов не хватит, чтобы описать, как она развивает спорт в России»

Фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, что берет пример с Яны Рудковской.

– Твой нынешний круг общения состоит из людей, связанных с фигурным катанием?

– Из спортсменов. Лучшая подруга – Настя Сергеева, чемпионка Европы по художественной гимнастике, вместе ездили в Дубай. Много общаюсь с фигуристами, с Сашей Трусовой, например.

– Возможно, общаясь с людьми из разных сфер, ты могла бы больше нового узнавать, учиться чему-то.

– Я много с кем общаюсь, но ты спросил именно про друзей. Общаюсь с Яной Александровной Рудковской, во многом беру с нее пример. Она очень крутая, слов не хватит, чтобы описать, как она развивает спорт в России, это классно.

– У некоторых есть мнение, что смотрит на многие вещи высокомерно.

– Нет, это не так. Она хороший человек, мы много общаемся, давно ее знаю. Спасибо ей большое, сильно поддержала меня в нужный момент.

Яна Александровна познакомила меня с Димой Биланом. Я каталась под его песню «На берегу неба» в Нижнем Новгороде, при выходе на лед все начали хлопать под ритм, для меня это был шок – никогда не каталась под живую музыку. Билан прикольный, хороший. Вообще, в моем кругу общения нет негативных людей, всегда стараюсь от таких отдаляться, – сказала .

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