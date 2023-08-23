Елизавета Нугуманова: «Общаюсь с Рудковской, во многом беру с нее пример. Она очень крутая, слов не хватит, чтобы описать, как она развивает спорт в России»
Фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, что берет пример с Яны Рудковской.
– Твой нынешний круг общения состоит из людей, связанных с фигурным катанием?
– Из спортсменов. Лучшая подруга – Настя Сергеева, чемпионка Европы по художественной гимнастике, вместе ездили в Дубай. Много общаюсь с фигуристами, с Сашей Трусовой, например.
– Возможно, общаясь с людьми из разных сфер, ты могла бы больше нового узнавать, учиться чему-то.
– Я много с кем общаюсь, но ты спросил именно про друзей. Общаюсь с Яной Александровной Рудковской, во многом беру с нее пример. Она очень крутая, слов не хватит, чтобы описать, как она развивает спорт в России, это классно.
– У некоторых есть мнение, что Рудковская смотрит на многие вещи высокомерно.
– Нет, это не так. Она хороший человек, мы много общаемся, давно ее знаю. Спасибо ей большое, сильно поддержала меня в нужный момент.
Яна Александровна познакомила меня с Димой Биланом. Я каталась под его песню «На берегу неба» в Нижнем Новгороде, при выходе на лед все начали хлопать под ритм, для меня это был шок – никогда не каталась под живую музыку. Билан прикольный, хороший. Вообще, в моем кругу общения нет негативных людей, всегда стараюсь от таких отдаляться, – сказала Нугуманова.
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Вспомнился Ералаш "Прощай, Вася!"
"Вася! У меня нет слов! - Как нет слов?! Надо было подготовиться")))
Или уже там?
:)
Я, конечно, понимаю, что в интервью публичные люди редко правду говорят. Но по той же Камиле видно, что она делает это искренне. Девочка открытая и настоящая.