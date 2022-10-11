Нугуманова – Талалайкиной: «Мне обидно что ты так поступила, что так меня предала моя лучшая подруга»

Российская фигуристка обратилась к .

Ранее Талалайкина сказала, что Нугуманова «хотела добиться вау-эффекта, хайпануть», когда рассказывала об оскорблениях и угрозах со стороны тренерского штаба .

«Дорогая Маша, ты была моей подругой, мы доверяли друг другу во всем и делились своими секретами и поддерживали друг друга в самых сложных ситуациях. Но теперь у меня нет возможности обратиться к тебе по-другому, кроме как через соцсеть. Ты понимаешь, почему...

Сразу хочу сказать тебе, Маша, заранее, что я тебя прощаю, потому что я понимаю, что твои слова, которые ты сказала, вызваны твоим огромным желанием оставаться в фигурном катании, которое ты любишь так же, как и я. Несмотря на то, что я тебя прощаю, мне обидно, что ты так поступила, что так меня предала моя лучшая подруга.

Я знаю, Маша, что тебе было очень нелегко и ты перенесла множество испытаний, но я храню всю нашу переписку о том, что с тобой было, и о том, что тебе твоя ситуация напоминала мою. Эти переписки с твоей поддержкой я не удаляла.

Последнее, что я хочу сказать тебе – мы с тобой не ссорились. Ты меня удалила из своих друзей, отписалась и отписала меня от себя, вероятно, потому, что тебе стыдно, но я не закрывала общение с тобой, если тебе есть что сказать – можешь написать мне лично. И еще я тебя поздравляю, что ты снова дома, что ты можешь продолжать заниматься любимым делом, желаю тебе удачи и успехов», – написала Нугуманова.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят