Нугуманова – Талалайкиной: «Мне обидно что ты так поступила, что так меня предала моя лучшая подруга»

Теги сборная России женское катание Евгений Рукавицын Елизавета Нугуманова Мария Талалайкина Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова обратилась к Марии Талалайкиной.

Ранее Талалайкина сказала, что Нугуманова «хотела добиться вау-эффекта, хайпануть», когда рассказывала об оскорблениях и угрозах со стороны тренерского штаба Евгения Рукавицына.

«Дорогая Маша, ты была моей подругой, мы доверяли друг другу во всем и делились своими секретами и поддерживали друг друга в самых сложных ситуациях. Но теперь у меня нет возможности обратиться к тебе по-другому, кроме как через соцсеть. Ты понимаешь, почему...

Сразу хочу сказать тебе, Маша, заранее, что я тебя прощаю, потому что я понимаю, что твои слова, которые ты сказала, вызваны твоим огромным желанием оставаться в фигурном катании, которое ты любишь так же, как и я. Несмотря на то, что я тебя прощаю, мне обидно, что ты так поступила, что так меня предала моя лучшая подруга.

Я знаю, Маша, что тебе было очень нелегко и ты перенесла множество испытаний, но я храню всю нашу переписку о том, что с тобой было, и о том, что тебе твоя ситуация напоминала мою. Эти переписки с твоей поддержкой я не удаляла.

Последнее, что я хочу сказать тебе – мы с тобой не ссорились. Ты меня удалила из своих друзей, отписалась и отписала меня от себя, вероятно, потому, что тебе стыдно, но я не закрывала общение с тобой, если тебе есть что сказать – можешь написать мне лично. И еще я тебя поздравляю, что ты снова дома, что ты можешь продолжать заниматься любимым делом, желаю тебе удачи и успехов», – написала Нугуманова.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные