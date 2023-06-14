Петросян и Мозалев – самые тестируемые РУСАДА фигуристы в 2023 году. За пять месяцев их проверили по три раза

Аделия Петросян и Андрей Мозалев являются самыми тестируемыми РУСАДА фигуристами в 2023 году.

Оба трижды за последние пять месяцев проходили проверку на допинг.

По два раза проверило в 2023 году Софью Акатьеву, , , , , , Девида Нарижного, Дарью Павлюченко, , , Дарью Усачеву и .

Всего за первые пять месяцев года было протестировано 52 фигуриста.