Петросян и Мозалев – самые тестируемые РУСАДА фигуристы в 2023 году. За пять месяцев их проверили по три раза

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Аделия Петросян и Андрей Мозалев являются самыми тестируемыми РУСАДА фигуристами в 2023 году.

Оба трижды за последние пять месяцев проходили проверку на допинг.

По два раза РУСАДА проверило в 2023 году Софью Акатьеву, Дмитрия Алиева, Алину Горбачеву, Макара Игнатова, Михаила Коляду, Глеба Лутфуллина, Девида Нарижного, Дарью Павлюченко, Александра Самарина, Елизавету Туктамышеву, Дарью Усачеву и Дениса Ходыкина.

Всего за первые пять месяцев года было протестировано 52 фигуриста.

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3 комментария

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Verysia
Ничего, им же лучше.
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*** Monik ***
Ответ Неволяшка
Ну не Камилу же Валиеву проверять? Он же у нас вне подозрений на года теперь)
Камилу разве не международный пул проверяет?
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