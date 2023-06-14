Петросян и Мозалев – самые тестируемые РУСАДА фигуристы в 2023 году. За пять месяцев их проверили по три раза
Аделия Петросян и Андрей Мозалев являются самыми тестируемыми РУСАДА фигуристами в 2023 году.
Оба трижды за последние пять месяцев проходили проверку на допинг.
По два раза РУСАДА проверило в 2023 году Софью Акатьеву, Дмитрия Алиева, Алину Горбачеву, Макара Игнатова, Михаила Коляду, Глеба Лутфуллина, Девида Нарижного, Дарью Павлюченко, Александра Самарина, Елизавету Туктамышеву, Дарью Усачеву и Дениса Ходыкина.
Всего за первые пять месяцев года было протестировано 52 фигуриста.
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