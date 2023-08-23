«Это новое дыхание спектакля, апгрейд. Медведева просто бредит этой историей». Авербух о будущих постановках «Кармен» в шоу

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Евгения Медведева ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух рассказал о новых постановках «Кармен» в шоу с Евгенией Медведевой.

«Для нас следующий год – юбилейный. В 2002-м я выиграл чемпионат мира и стал призером Олимпийских игр, в 2004-м было мое первое шоу. В 2024-м наступит двадцатилетие нашей работы.

Планы очень большие: юбилейный тур в этом году совпадет с грустной или счастливой датой, моим 50-летием. Страшно представить, время летит. Много юбилеев, которые мы соединим и будем мучить людей своим искусством.

Речь идет о спектакле «Кармен» с Женей Медведевой. Мы сейчас начали работу, осенью у нас уже запланированы гастроли в Перми, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Это новое дыхание спектакля, будет апгрейд. Женя просто бредит этой историей, ей очень нравится. Думаю, этот спектакль немного «отлежался», самое время ему снова набирать», – рассказал продюсер и хореограф.

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52 комментария

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Аврора кубик
С нетерпением жду Кармен!!!)))
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Mari Gams
Прекрасно ! Женя с ее артистизмом , харизмой , темпераментом , будет потрясающая Кармен !
Да даже внешность Евгении - все работает на этот образ .
Ждём великолепную Кармен на льду !
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Lina Dzhanibek
У Ильи всегда качественные работы, а Женя несомненно подходит для этой роли!
+28
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Елена Спирина
Ждем Женю в Кармен. Она, как никто может передавать образы
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Аврора кубик
Ответ Lina Dzhanibek
У Ильи всегда качественные работы, а Женя несомненно подходит для этой роли!
Однозначно!!!
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Мила Расковалова
Самый ожидаемый проект сезона!!! Евгения на шоу так бесподобно преподнесла нам Кармен, хочется продолжения.
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Tatiana Novikova
Очень хочу посетить спектакль Кармен. Обязательно это сделаю. Уверена, это будет шедевр.
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Наталья Полякова
Супер идея! Очень жду новый спектакль с Женей ❤
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Sveta Arhipova
С удовольствием схожу на "Кармен" (все спектакли и шоу Ильи Авербуха, на которых я была, мне понравились)
+20
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Наталья Коваленко
Очень ждём ❤️!
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Соня Розенфельд
Женя прирожденная актриса на льду и настоящая Кармен ❤️ Наконец-то она доросла до главной роли в большом, взрослом спектакле! Очень жду, пойдём всей семьёй
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Boginya
Придётся ехать в Питер, что в целом и неплохо. Очень хочу увидеть Кармен с Женей в главной роли!
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Mari Gams
Ответ Oleandra
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Веер изобрели в Хрустале ))) Кармен , видимо , там же )))
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Аризона Койотис
У Жени подходящий типаж для Кармен - жгучая внешность и взбалмошный характер, но и твердость, как у клинка)
+19
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Хана Спектор
Пусть все получится как надо и зрители увидят этот красивый спектакаль.
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Rina
Спектакль Кармен! Это было бы замечательно! Дай бог все сложится!
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eve2020
Отличная новость!) Думаю, Женя готова к такой большой роли. Приятно, что она так горит этим 😍
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Аврора кубик
Надеюсь , что Кармен мы увидим не только в трех городах!! 🙏
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Victoria Troshin
наконец то,всегда мечтала увидеть женю в роли кармен,после ее прекрасного номера это желание только укрепилось,женя восхитительна в этом образе,жду с нетерпением этой возрожденной постановки ильи!!
+14
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Boginya
Ответ Oleandra
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Медведевой он поставит спектакль с главной ролью.
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La La
Жду не дождусь уже сходить 🥹 надеюсь, в Москве тоже объявят))
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Наталья Полякова
Ответ Oleandra
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Надо подсказать Авербуху, чтобы пригласил вас, для консультации, как лучше. И скажите пожалуйста, как вы себе представляете танец Кармен, без веера?
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Boginya
Ответ Соня Розенфельд
Женя прирожденная актриса на льду и настоящая Кармен ❤️ Наконец-то она доросла до главной роли в большом, взрослом спектакле! Очень жду, пойдём всей семьёй
У Жени уже была одна из главных ролей в большом взрослом спектакле ;)
+11
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Mari Gams
Ответ Oleandra
зачем меня приглашать? он посмотрит у Этери с Даниилом.. он уже смотрит)
А вы подглядываете за Авером ?))) следите где он ходит и что смотрит ?)
Трудная у вас работа )))
+9
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Виктория Манифик
Успехов команде Ильи! Ждём спектакль с нетерпением, удачи и вдохновения!
+9
-2
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