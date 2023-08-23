«Это новое дыхание спектакля, апгрейд. Медведева просто бредит этой историей». Авербух о будущих постановках «Кармен» в шоу

Илья Авербух рассказал о новых постановках «Кармен» в шоу с Евгенией Медведевой.

«Для нас следующий год – юбилейный. В 2002-м я выиграл чемпионат мира и стал призером Олимпийских игр, в 2004-м было мое первое шоу. В 2024-м наступит двадцатилетие нашей работы.

Планы очень большие: юбилейный тур в этом году совпадет с грустной или счастливой датой, моим 50-летием. Страшно представить, время летит. Много юбилеев, которые мы соединим и будем мучить людей своим искусством.

Речь идет о спектакле «Кармен» с Женей Медведевой. Мы сейчас начали работу, осенью у нас уже запланированы гастроли в Перми, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Это новое дыхание спектакля, будет апгрейд. Женя просто бредит этой историей, ей очень нравится. Думаю, этот спектакль немного «отлежался», самое время ему снова набирать», – рассказал продюсер и хореограф.

Светлана Соколовская – о работе со звездами, переходе Трусовой и семье. Смотрите эпизод сериала «Один на один» бесплатно по промокоду SPORTS