Медведева о новом показательном: «Я подумала, что у меня всегда большое либретто. Поэтому решила сделать что-то попроще, с упором на эстетику»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Милена Бобкова ледовые шоу Фигурное катание

Евгения Медведева отметила эстетику в своем новом показательном номере.

Накануне двукратная чемпионка мира представила на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» программу под композицию Life Людовико Эйнауди.

«В какой-то момент я подумала, что у меня к программам всегда большое либретто. Поэтому решила сделать что-то попроще, с упором на эстетику.

Я – растение? Цветок, кустарник, фикус – как хотите, так и называйте, ха-ха. Руки – это цветок, та задумка, которая мне снилась по ночам. Придумала идею и решила, что это срочно надо сделать.

Художник по костюму Милена Бобкова проделала огромнейшую работу. Она создала какую-то невероятную диадему. Вы бы видели, как я ее крепила!

Перчатки, конечно, отдельный шедевр: каждый пальчик – это лепесток. Это читается», – рассказала Медведева.

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54 комментария

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Сашуля П
Костюм просто шикарен🤩, очень понравилась идея и хореография номера, и что так ярко задействованы Женины выразительные руки.
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Rina
Красивый номер получился!
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Лия Романова
жизнеутверждающая программа получилась, новые постановщики это всегда свежее видение
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Лия Романова
красивый эстетичный номер получился, с акцентом на музыкальность Жени и ее пластичные руки! Браво Насте и Жене
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Соня Розенфельд
Милена потрудилась на славу, платье невероятное❤️
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Татьяна Вересова
Ответ Оле-Лукойе
Комментарий удален модератором
Да, по прежним временам вакханалии в статьях о Жене вам остаётся только настольгировать)
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Mari Gams
Эстетика получилась превосходно , акцент на волшебные руки Жени очень правильный приём , номер изящный , легкий , под прекрасную музыку вызывает истинное восхищение .
Творческих удач Жене в дальнейших постановках !
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Татьяна Вересова
Платье, конечно, шедевр! Спасибо Милене за воплощение!
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Виктория Манифик
Нежный красивый номер, Женя прекрасна в новом платье! Интересная задумка и воплощение! С удовольствием посмотрела
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Лия Романова
Ответ Татьяна Вересова
Платье, конечно, шедевр! Спасибо Милене за воплощение!
платье волшебное, у многих соревновательные рядом не стояли)) хочется поближе рассмотреть эту красоту
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La La
Мне не понадобилось либретто, чтобы понять эту постановку! Наоборот, в последнее время уже все утомили своими длинными объяснениями номеров, которые совсем ни к чему) Тут надо зрителю глазами и сердцем поработать
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Lina Dzhanibek
Красивый номер, акцент на движения рук и продуманный костюм. В целом - отличный номер доя шоу
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Светлана М
Надеюсь увидеть этот завораживающий номер вживую
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Аврора кубик
Номер прекрасен, оправдал все наши ожидания😍🔥в копилочку любимых номеров+)))
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Соня Розенфельд
Ответ Оле-Лукойе
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А что тут подозрительного?) Просто почитатели таланта Евгении решили, что пора исправить ситуацию и показать свою любовь здесь. Не всё же хейтерам плеваться тут
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Victoria Troshin
женя с настей поработали вместе замечательно,задумки жени прекрасны,обкатает номер,поработает над тем,над чем решила, и вообще восторг,очень деликатный чувственный красивейший номер,музыка и руки жени,это волшебство и сказка наяву!!!
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Елена Спирина
Самое главное, что Женя реализовала свою задумку и у нее все отлично получилось
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eve2020
Иногда никакое либретто и не нужно, всё и так можно прочувствовать и понять, вот этот номер - как раз тот самый случай)
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Mari Gams
Ответ Оле-Лукойе
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Когда кажется , вы знаете , что делать !)
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Аврора кубик
Женя и Настя просто создали прекрасный номер, а Милена -шедевр!!!! Очень хочется поближе посмотреть платье, нереальной красоты!!
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Ирина Романова
В этом номере все сошлось идеально: и музыка и платье, и конечно Женин артистизм и талант
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Светлана М
Номер восхитительный. Хочется пересматривать бесконечно
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Елена Спирина
Все получилось красиво и эстетично. Молодец, Евгения!
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Мила Расковалова
Эстетично и изящно, задумка реализована на все 💯
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Sveta Arhipova
Ответ Оле-Лукойе
Комментарий удален модератором
Комментарии скорее не однотипные, а краткие - не всем же быть графоманами
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