Медведева о новом показательном: «Я подумала, что у меня всегда большое либретто. Поэтому решила сделать что-то попроще, с упором на эстетику»

Евгения Медведева отметила эстетику в своем новом показательном номере.

Накануне двукратная чемпионка мира представила на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» программу под композицию Life Людовико Эйнауди.

«В какой-то момент я подумала, что у меня к программам всегда большое либретто. Поэтому решила сделать что-то попроще, с упором на эстетику.

Я – растение? Цветок, кустарник, фикус – как хотите, так и называйте, ха-ха. Руки – это цветок, та задумка, которая мне снилась по ночам. Придумала идею и решила, что это срочно надо сделать.

Художник по костюму Милена Бобкова проделала огромнейшую работу. Она создала какую-то невероятную диадему. Вы бы видели, как я ее крепила!

Перчатки, конечно, отдельный шедевр: каждый пальчик – это лепесток. Это читается», – рассказала Медведева.

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