Медведева о выступлениях в паре: «Мне интересно и комфортно. Наверное, я уже готова учить что-то посложнее»

Евгения Медведева заявила, что ей интересно и комфортно выступать в паре.

Сейчас двукратная чемпионка мира по фигурному катанию участвует в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

«Мы уже шутим, что я и жнец, и на дуде игрец. Фигаро тут, Фигаро там. Мне интересно [кататься в паре] и комфортно. Поддержки уже намного лучше и удобнее, стали более эстетичными.

Наверное, я уже готова учить что-то посложнее – потому что каждый раз, когда мы с Сашей (Энбертом) пробовали что-то суперсложное и парное-парное, попытки заканчивались провалом, а мы возвращались к прошлым поддержкам.

Надеюсь, что пару-тройку реально сложных поддержек мы здесь выучим. У нас, к сожалению, не настолько много тренировочного времени в «Айсберге», чтобы выходить на лед и прям учить. Нам нужно прогнать свои программы, общие номера, поработать над своими номерами.

Одиночникам еще попрыгать надо, а это тот еще челлендж иногда бывает. Так что времени маловато. Но надеюсь, где-то его выкрадем», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

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