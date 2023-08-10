Егор Закроев: «Чикмарева и Янченков не успевают подготовиться ни к юниорским, ни к взрослым контрольным прокатам. Матвея беспокоило колено»

Фигуристы Чикмарева и Янченков пропустят контрольные прокаты сборной России.

Об этом сообщил тренер группы Павла Слюсаренко Егор Закроев.

«На юниорские контрольные прокаты у нас поедет только одна пара – Елизавета Романова и Валерий Назаров.

и Матвей Янченков не успевают подготовиться ни к юниорским, ни к взрослым прокатам. Матвея в том сезоне беспокоило колено, после соревнований он занялся его лечением. Полноценно вернуться к нагрузке он смог лишь на этой неделе.

У Юлии Артемьевой и немного сдвинулось начало сезона, потому что Юля сдавала экзамены и поступала у университет.

У Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко случилась внештатная ситуация. В конце мая, перед сбором в Новогорске, Артем сломал плюсневую кость, ему в срочном порядке сделали операцию. Отделались малым, он уже восстановился, накатывает программы.

Осокина/Грицаенко и Артемьева/Брюханов выступят на взрослых контрольных прокатах», – сказал Закроев.