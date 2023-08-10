Егор Закроев: «Чикмарева и Янченков не успевают подготовиться ни к юниорским, ни к взрослым контрольным прокатам. Матвея беспокоило колено»

Теги сборная России пары Егор Закроев контрольные прокаты Алексей Брюханов Юлия Артемьева Елизавета Осокина Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Елизавета Романова Валерий Назаров Фигурное катание

Фигуристы Чикмарева и Янченков пропустят контрольные прокаты сборной России.

Об этом сообщил тренер группы Павла Слюсаренко Егор Закроев.

«На юниорские контрольные прокаты у нас поедет только одна пара – Елизавета Романова и Валерий Назаров.

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков не успевают подготовиться ни к юниорским, ни к взрослым прокатам. Матвея в том сезоне беспокоило колено, после соревнований он занялся его лечением. Полноценно вернуться к нагрузке он смог лишь на этой неделе.

У Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова немного сдвинулось начало сезона, потому что Юля сдавала экзамены и поступала у университет.

У Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко случилась внештатная ситуация. В конце мая, перед сбором в Новогорске, Артем сломал плюсневую кость, ему в срочном порядке сделали операцию. Отделались малым, он уже восстановился, накатывает программы.

Осокина/Грицаенко и Артемьева/Брюханов выступят на взрослых контрольных прокатах», – сказал Закроев.

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4 комментария

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Светлана Менова
Ох, ничё так группу Слюсаренко потрепало( Всем ребятам здоровья!
+6
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Док Аксель
Сколько сразу травм и других обстоятельств в этой группе , которые не позволят парам выступить на контрольных прокатах. Всем здоровья, успешного лечения, реабилитации и удачи в новом сезоне.
+2
0
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galik55
Ого потери в штабе Слюсаренко, всем ребятам скорейшего восстановления, болеем, любим и ждем. Здоровья
+2
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Defender64
А я всё думал - как там дела у группы Слюсаренко. Особенно, у ЧЯ, которые мне казались наиболее вероятными кандидатами на третью пару в России при отсутствии ТМ.
Оказалось, не к добру была эта тишина (как это часто бывает). Ну ничего - соревнования с октября, так что время есть, главное, чтобы всё было нормально в итоге по здоровью.
Ну Артьемьевой-Брюханову правда нечего делать по юниорам, я думаю.
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