Егор Закроев: «Чикмарева и Янченков не успевают подготовиться ни к юниорским, ни к взрослым контрольным прокатам. Матвея беспокоило колено»
Фигуристы Чикмарева и Янченков пропустят контрольные прокаты сборной России.
Об этом сообщил тренер группы Павла Слюсаренко Егор Закроев.
«На юниорские контрольные прокаты у нас поедет только одна пара – Елизавета Романова и Валерий Назаров.
Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков не успевают подготовиться ни к юниорским, ни к взрослым прокатам. Матвея в том сезоне беспокоило колено, после соревнований он занялся его лечением. Полноценно вернуться к нагрузке он смог лишь на этой неделе.
У Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова немного сдвинулось начало сезона, потому что Юля сдавала экзамены и поступала у университет.
У Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко случилась внештатная ситуация. В конце мая, перед сбором в Новогорске, Артем сломал плюсневую кость, ему в срочном порядке сделали операцию. Отделались малым, он уже восстановился, накатывает программы.
Осокина/Грицаенко и Артемьева/Брюханов выступят на взрослых контрольных прокатах», – сказал Закроев.
Оказалось, не к добру была эта тишина (как это часто бывает). Ну ничего - соревнования с октября, так что время есть, главное, чтобы всё было нормально в итоге по здоровью.
Ну Артьемьевой-Брюханову правда нечего делать по юниорам, я думаю.