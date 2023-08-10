Софья Евдокимова: «Если Акопову и Рахманина вызовут на контрольные прокаты, они там с удовольствием выступят, потому что готовы»

Софья Евдокимова рассказала о подготовке Акоповой и Рахманина к сезону.

и Никита Рахманин пропустили большую часть прошедшего сезона из-за травмы партнерши.

«Дела у нас в группе хорошо. Мы планомерно подходим к контрольным прокатам, никуда не спеша. Ребята набирают форму: и Карина с Никитой, и с Данилем (Меренкова и Галимов). Если Карину и Никиту вызовут на контрольные прокаты, то они там с удовольствием выступят, потому что готовы.

Программы мы ставили в мае, а сейчас чистим их, отрабатываем. Наконец‑то программы начинают становиться целостной картиной! Раньше были кусочки – где‑то недоделано, где‑то непонятно, все очень сумбурное. А сейчас уже видно, как ребята чувствуют программы, делают с душой и с головой, на них приятно посмотреть!» – сказала Евдокимова.

Также Софья подтвердила, что австралиец Харли Уиндсор встал в пару с кореянкой Чо Хе Чжин.

«Пара будет представлять Корею, о турнирах пока неизвестно», – добавила .