Софья Евдокимова: «Если Акопову и Рахманина вызовут на контрольные прокаты, они там с удовольствием выступят, потому что готовы»

Теги сборная России сборная Южной Кореи пары Софья Евдокимова Харли Уиндсор контрольные прокаты Никита Рахманин Карина Акопова Чо Хе Чжин Вероника Меренкова Даниль Галимов Фигурное катание

Софья Евдокимова рассказала о подготовке Акоповой и Рахманина к сезону.

Карина Акопова и Никита Рахманин пропустили большую часть прошедшего сезона из-за травмы партнерши.

«Дела у нас в группе хорошо. Мы планомерно подходим к контрольным прокатам, никуда не спеша. Ребята набирают форму: и Карина с Никитой, и Ника с Данилем (Меренкова и Галимов). Если Карину и Никиту вызовут на контрольные прокаты, то они там с удовольствием выступят, потому что готовы.

Программы мы ставили в мае, а сейчас чистим их, отрабатываем. Наконец‑то программы начинают становиться целостной картиной! Раньше были кусочки – где‑то недоделано, где‑то непонятно, все очень сумбурное. А сейчас уже видно, как ребята чувствуют программы, делают с душой и с головой, на них приятно посмотреть!» – сказала Евдокимова.

Также Софья подтвердила, что австралиец Харли Уиндсор встал в пару с кореянкой Чо Хе Чжин.

«Пара будет представлять Корею, о турнирах пока неизвестно», – добавила Евдокимова.

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1 комментарий

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Ягун Ягунини
Хотелось бы увидеть АР на прокатах. Интересные ребята, со своим стилем. Карина зажигалка.
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