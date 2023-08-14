Вайцеховская о Худайбердиевой и Базине: «В прошлом сезоне у Лизы явно просматривались проблемы. Если они не решены, всерьез я этот дуэт не рассматривала бы»
Елена Вайцеховская оценила конкуренцию в танцах на льду перед новым сезоном.
«Продолжаем разбор танцевальных тренерских полетов. Жулин или Крылова?
Сравнивать этих специалистов, конечно же, не совсем корректно хотя бы в силу того, что Жулину сложнее: в его руках дуэт, который еще год назад почти вплотную подобрался к своему пиковому состоянию (я имею в виду Александру Степанову и Ивана Букина) и от которого заведомо ждут очень высокого уровня результатов. Что фигуристы выйдут и оторвутся от остальных на космическое расстояние.
Когда многого ждут, становится страшно рисковать. Вспомните: пока Степанова/Букин ходили в молодых и подающих надежды, свои знаменитые твизлы-пистолетики они втыкали едва ли не в каждую программу, несмотря на то что судьи особо этот элемент не принимали. Как только ставки выросли, пистолетики отправились в запасник.
Примерно то же происходило с Синициной и Кацалаповым. Подавляющее большинство их постановок строилось по принципу надежности – в этом заключался грандиозный плюс. Но и минус тоже был: все всегда примерно знали, чего ждать от пары на льду.
Сейчас вроде и время такое, позволяющее более активно экспериментировать, искать новый стиль, разучивать новые поддержки, но это только на первый взгляд выглядит беспроблемно. Потому что, в отличие от всех других дуэтов, Степанова и Букин не могут позволить себе проигрывать. А проиграть легко, поскольку более молодые соперники непрерывно прогрессируют, в то время как Саше и Ване хорошо бы сначала восстановить самих себя двухлетней давности. Не в их пользу ситуация, скажем прямо.
Насколько серьезной может оказаться конкуренция внутри группы со стороны Лизы Худайбердиевой и Егора Базина, я рассуждать не берусь просто в силу того, что не знаю состояние Лизы. В прошлом сезоне у нее явно просматривались проблемы, причем не только психологического плана, и, если они не решены, всерьез я этот дуэт не рассматривала бы в принципе.
А вот если проблемы остались в прошлом, разговор другой. Лиза и Егор потенциально способны на многое, очень амбициозны, плюс перед глазами хороший ориентир, а догонять, как известно, всегда проще, чем убегать.
Но тут встает вопрос, насколько комфортной или дискомфортной может оказаться для Жулина работа с двумя равноценными парами. В прежние времена, во всяком случае, со стороны всегда было видно, на какой именно дуэт тренер делает основную ставку», – написала журналист в телеграм-канале.
Вайцеховская о новом сезоне: «Подозреваю, нас ждет очень жесткое противостояние Жулина и Крыловой. Я бы поставила на Анжелику»
Их «лидерство» в прошлом сезоне было надумано. За год они не то что авансы не оправдали, а откровенно разочаровали. Никто на них снова ставить не будет.
эта дама с пером не объективна и что закажут, то и напишет для пользы СБ --они всегда были в фаворе у бомонда и их пропуски стартов не помеха...
Смешно.
Для начала федра ставила и ставит на тренера с хорошей репутацией на международном уровне.
Крыловой на мировых соревнованиях ловить нечего с ее кейсом американским и французским.
А это две самые влиятельные федры в танцах.
К Жулину у них нет вопросов, а вот к Крыловой - есть.
КА федру интересуют, но завтра эта пара может оказаться у Жулина , если федра так решит, или у Навки, если та потренировать захочет с Костомаровым пару для пиару.
Первая фраза: продолжаем разбор тренерских танцевальных полетов.
Далее по тексту - только о спортсменах.
Понятно, что о тренерской работе говорить преждевременно, т.к.новых программ у танцоров никто не видел.
Зачем тогда упоминать имена тренеров?
Лиза Худайбердиева, Лиза Пасечник с партнерами еще покажут себя - будет очень интересно! Ну и Хавронина-Нарижный вполне могут вмешаться в лидерскую гонку. Там и Морозов-Еременко, кстати))
Реально смешно.
КА поедут квоты зарабатывать на взрослом уровне, если допустят до международки?
Вот реально...
У вас на уме только пресловутая "ставка федры", которая в нынешних реалиях без международки даже не второстепенный фактор.
Если для вас от фигуристов и тренеров мало что зависит то вы живете в иллюзорном мирке.
И когда дойдет до международки сложно судить о репутации Жулина из-за его высказываний.