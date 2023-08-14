Вайцеховская о Худайбердиевой и Базине: «В прошлом сезоне у Лизы явно просматривались проблемы. Если они не решены, всерьез я этот дуэт не рассматривала бы»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Елена Вайцеховская Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Анжелика Крылова Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Елена Вайцеховская оценила конкуренцию в танцах на льду перед новым сезоном.

«Продолжаем разбор танцевальных тренерских полетов. Жулин или Крылова?

Сравнивать этих специалистов, конечно же, не совсем корректно хотя бы в силу того, что Жулину сложнее: в его руках дуэт, который еще год назад почти вплотную подобрался к своему пиковому состоянию (я имею в виду Александру Степанову и Ивана Букина) и от которого заведомо ждут очень высокого уровня результатов. Что фигуристы выйдут и оторвутся от остальных на космическое расстояние.

Когда многого ждут, становится страшно рисковать. Вспомните: пока Степанова/Букин ходили в молодых и подающих надежды, свои знаменитые твизлы-пистолетики они втыкали едва ли не в каждую программу, несмотря на то что судьи особо этот элемент не принимали. Как только ставки выросли, пистолетики отправились в запасник.

Примерно то же происходило с Синициной и Кацалаповым. Подавляющее большинство их постановок строилось по принципу надежности – в этом заключался грандиозный плюс. Но и минус тоже был: все всегда примерно знали, чего ждать от пары на льду.

Сейчас вроде и время такое, позволяющее более активно экспериментировать, искать новый стиль, разучивать новые поддержки, но это только на первый взгляд выглядит беспроблемно. Потому что, в отличие от всех других дуэтов, Степанова и Букин не могут позволить себе проигрывать. А проиграть легко, поскольку более молодые соперники непрерывно прогрессируют, в то время как Саше и Ване хорошо бы сначала восстановить самих себя двухлетней давности. Не в их пользу ситуация, скажем прямо.

Насколько серьезной может оказаться конкуренция внутри группы со стороны Лизы Худайбердиевой и Егора Базина, я рассуждать не берусь просто в силу того, что не знаю состояние Лизы. В прошлом сезоне у нее явно просматривались проблемы, причем не только психологического плана, и, если они не решены, всерьез я этот дуэт не рассматривала бы в принципе.

А вот если проблемы остались в прошлом, разговор другой. Лиза и Егор потенциально способны на многое, очень амбициозны, плюс перед глазами хороший ориентир, а догонять, как известно, всегда проще, чем убегать.

Но тут встает вопрос, насколько комфортной или дискомфортной может оказаться для Жулина работа с двумя равноценными парами. В прежние времена, во всяком случае, со стороны всегда было видно, на какой именно дуэт тренер делает основную ставку», – написала журналист в телеграм-канале.

Вайцеховская о новом сезоне: «Подозреваю, нас ждет очень жесткое противостояние Жулина и Крыловой. Я бы поставила на Анжелику»

20 комментариев

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Слончик
Танцам очень не хватает тренеров со вкусом. Вспоминается рубашка Никиточки с ОИ в Китае - привет из 90х, мода времен молодости Жулина. Да и остальные пары наши, которые создаются по принципу Барби и Кена - смазливая внешность, нулевое содержание - не то чтобы вдохновляют. Наймите что ли хореографов из балета, дизайнеров привлеките. Нужна эстетика какая-то. Раз уж не в состоянии на ногах удержаться всю программу.
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Irina Kistler
А меня больше интересует мнение Черчесова или Гомельского или на худой конец Каспарова о перспективах пары Худабердиева-Базин..
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Светлана Менова
Вайц топит за Кагановскую - Ангелопола, она сейчас активно дружит с Крыловой. Поэтому всех остальных активно поливает.
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Lennuci
У Вайц наверное мед забродил на выходных.
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Лучшее_враг_хорошего
С интересом жду СБ, молодых АК и Морозов с новым партнером. Если все они выйдут в сезон, ловить Худе уровня прошлого года будет нечего. Если Худайбердыева свои ментальные и физиологические проблемы решила, будет бороться за 3 место.
Их «лидерство» в прошлом сезоне было надумано. За год они не то что авансы не оправдали, а откровенно разочаровали. Никто на них снова ставить не будет.
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Katerina Sunny
Так пока незаметно, что Жулин рискует. ПТ оставили, который ставили в прошлой группе.
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Olga Krayz
Очень жду Степанову и Букина, интересно, что им поставили в новом штабе.
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Альфира Смирнова
Дуэту ХБ ,как и КА надо будет держать удары ...
эта дама с пером не объективна и что закажут, то и напишет для пользы СБ --они всегда были в фаворе у бомонда и их пропуски стартов не помеха...
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gift...!
Что я только что прочитала?
Смешно.
Для начала федра ставила и ставит на тренера с хорошей репутацией на международном уровне.
Крыловой на мировых соревнованиях ловить нечего с ее кейсом американским и французским.
А это две самые влиятельные федры в танцах.
К Жулину у них нет вопросов, а вот к Крыловой - есть.
КА федру интересуют, но завтра эта пара может оказаться у Жулина , если федра так решит, или у Навки, если та потренировать захочет с Костомаровым пару для пиару.
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Док Аксель
Вот прогнозы и мнение от Вайц о фигуристах и в целом о фигурном катании не рассматривал бы...
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Agura
Непонятно о ком пост.
Первая фраза: продолжаем разбор тренерских танцевальных полетов.
Далее по тексту - только о спортсменах.
Понятно, что о тренерской работе говорить преждевременно, т.к.новых программ у танцоров никто не видел.
Зачем тогда упоминать имена тренеров?
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Tatiana Klm
А как же Шанаева-Дрозд, их уже всерьез не рассмартивают? Напрасно)
Лиза Худайбердиева, Лиза Пасечник с партнерами еще покажут себя - будет очень интересно! Ну и Хавронина-Нарижный вполне могут вмешаться в лидерскую гонку. Там и Морозов-Еременко, кстати))
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Лакс
Почему обязательно думать что СБ надо в этом уже году напрягаться по максимуму. Без международки и после рождения ребенка им лучше набирать постепенно с прицелом на ОИ. По крайней мере Саше с её спиной не стоит пока особо форсироваться.
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gift...!
Ответ Лакс
Смешно. У вас на уме только пресловутая "ставка федры", которая в нынешних реалиях без международки даже не второстепенный фактор. Если для вас от фигуристов и тренеров мало что зависит то вы живете в иллюзорном мирке. И когда дойдет до международки сложно судить о репутации Жулина из-за его высказываний.
Ставка федры- это всегда первостепенный фактор.
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gift...!
Ответ Лакс
Почему обязательно думать что СБ надо в этом уже году напрягаться по максимуму. Без международки и после рождения ребенка им лучше набирать постепенно с прицелом на ОИ. По крайней мере Саше с её спиной не стоит пока особо форсироваться.
Так Вайцеховская боится, что КА настолько грянут, что СБ обойдут, а федра Крылову сделает старшей женой по танцам в России.
Реально смешно.
КА поедут квоты зарабатывать на взрослом уровне, если допустят до международки?
Вот реально...
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Irina Kistler
Ничего не слышно о паре Дрозд- Шанаева, конечно надо дождаться прокатов, но вот кто мог бы стать реальным лидером в танцах, хотя кто знает, что у них в голове: у пары не хватает скатанности, а есть техника, красота, выразительность, креативность- скорей бы просмотры!
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ДИОНИС
Да вы что, Елена Сергеевна, не верите в дуэт Худайбердиева-Базин?! Как же так?! Ведь они же, как утверждают эксперты, наша "главная надежда" в танцах на льду!
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Маргарита В Сафронова
У Лизы и сейчас просматриваются проблемы. Хорошо, что СБ идут в сезон.
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Лакс
Ответ gift...!
Что я только что прочитала? Смешно. Для начала федра ставила и ставит на тренера с хорошей репутацией на международном уровне. Крыловой на мировых соревнованиях ловить нечего с ее кейсом американским и французским. А это две самые влиятельные федры в танцах. К Жулину у них нет вопросов, а вот к Крыловой - есть. КА федру интересуют, но завтра эта пара может оказаться у Жулина , если федра так решит, или у Навки, если та потренировать захочет с Костомаровым пару для пиару.
Смешно.
У вас на уме только пресловутая "ставка федры", которая в нынешних реалиях без международки даже не второстепенный фактор.
Если для вас от фигуристов и тренеров мало что зависит то вы живете в иллюзорном мирке.
И когда дойдет до международки сложно судить о репутации Жулина из-за его высказываний.
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