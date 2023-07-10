Елена Чайковская: «Косторная и Куница накатывают программы. Я увидела, что Алена серьезно заинтересована процессом»

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Елена Чайковская рассказала о подготовке российских фигуристов к новому сезону.

«Большая часть нашей команды сейчас тренируется в олимпийском Сочи – здесь группа Тамары Николаевны Москвиной, Олега Татаурова, фигуристы Виктории Буцаевой, Петр Гуменник и его тренер Вероника Дайнеко, фигуристы Сергея Доброскокова и Сергея Рослякова, группа Александра Жулина. Я очень довольна увиденным.

Степанова и Букин выглядят очень интересно, видно, что они изголодались по серьезной работе и у них немало интересных находок. Прекрасно готовы и Лиза Худайбердиева с Егором Базиным, Лиза очень хороша. Интересно выглядит пара Лизы Шанаевой и Павла Дрозда. Вся черновая работа уже проделана, что для начала июля просто замечательно.

Фигуристы группы Москвиной в боевом настрое, с новыми интересными программами. Интересно было увидеть (Дениса) Ходыкина с новой партнершей Таисией Собининой, сложилось такое впечатление, что они вместе всегда катались – они хорошо готовы.

Накатывает программы и Алена Косторная с Георгием Куницей. Я увидела, что Алена серьезно заинтересована процессом», – сказала главный тренер сборной России. 

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7 комментариев

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Katerina Sunny
Зная, как Чайковская умеет врать, дождусь начала сезона.
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Светлана Менова
А чего это она Худайбердиеву так пиарит?)
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severyanka
Я не верю в пару Косторная Куница, уж слишком разбалансированы, парности никакой вообще.
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Додик Аксель
В сентябре на контрольных прокатах мы сами увидим новые программы и кто как на данный момент готов к сезону. А пока пусть тренируются, вкатывают программы и не травмируются.
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