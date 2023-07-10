Елена Чайковская: «Косторная и Куница накатывают программы. Я увидела, что Алена серьезно заинтересована процессом»

Елена Чайковская рассказала о подготовке российских фигуристов к новому сезону.

«Большая часть нашей команды сейчас тренируется в олимпийском Сочи – здесь группа Тамары Николаевны Москвиной, Олега Татаурова, фигуристы , и его тренер Вероника Дайнеко, фигуристы и , группа . Я очень довольна увиденным.

и выглядят очень интересно, видно, что они изголодались по серьезной работе и у них немало интересных находок. Прекрасно готовы и Лиза Худайбердиева с , Лиза очень хороша. Интересно выглядит пара Лизы Шанаевой и Павла Дрозда. Вся черновая работа уже проделана, что для начала июля просто замечательно.

Фигуристы группы Москвиной в боевом настрое, с новыми интересными программами. Интересно было увидеть (Дениса) с новой партнершей Таисией Собининой, сложилось такое впечатление, что они вместе всегда катались – они хорошо готовы.

Накатывает программы и с Георгием Куницей. Я увидела, что Алена серьезно заинтересована процессом», – сказала главный тренер сборной России.