«Не зря же я ходила в зал танцевать стрип». Медведева работает над новым показательным со Скопцовой

Евгения Медведева рассказала о работе над новым показательным номером с Анастасией Скопцовой.

«Друзья, вы не раз нас с Настюшкой видели на льду. Небольшую затравочку вам дам: не зря же я ходила в зал танцевать стрип, мне кажется, это будет кое-что очень интересное.

Скоро дам вам еще одну затравочку – в виде видео. Надеюсь, вы оцените, мы очень старались и почти доставили номер.

Музыку пока не будем раскрывать, но кусочку хореографии вы скоро увидите», – сказала двукратная чемпионка мира.