«Не зря же я ходила в зал танцевать стрип». Медведева работает над новым показательным со Скопцовой

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Анастасия Скопцова ледовые шоу Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о работе над новым показательным номером с Анастасией Скопцовой.

«Друзья, вы не раз нас с Настюшкой видели на льду. Небольшую затравочку вам дам: не зря же я ходила в зал танцевать стрип, мне кажется, это будет кое-что очень интересное. 

Скоро дам вам еще одну затравочку – в виде видео. Надеюсь, вы оцените, мы очень старались и почти доставили номер. 

Музыку пока не будем раскрывать, но кусочку хореографии вы скоро увидите», – сказала двукратная чемпионка мира. 

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31 комментарий

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Lina Dzhanibek
Классные! Ждем творческий дуэт
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Сашуля П
Здорово, очень заинтригованы. Обожаю тандем Жени и Насти 😍
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Аленка_76
Девчонки заинтриговали) Жду с нетерпением!
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Tytti
Круто! Ждём новый номер🔥
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Мария Коваленко
Класс, с нетерпением жду новый номер.
В предвкушении красоты.
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Лия Романова
круто, ждём новый номер! Что-то необычное и интересное - совместная постановка одиночницы и танцорши, Женя и Настя эксперементаторы!
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Мария Коваленко
Ответ Lina Dzhanibek
Классные! Ждем творческий дуэт
Растопят лёд 🔥
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Илларион
Отличная новость! Надеюсь будет что-то зажигательное!
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Лия Романова
Ответ Lana Kazakova
Мне очень нравится программа 7 rings. Надеюсь, что будет что-то похожее. Яркое и заводное, лишь бы не нудли.
да, номер под Ариану Гранде у Жени был классный очень
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Laura
Ответ Lana Kazakova
Мне очень нравится программа 7 rings. Надеюсь, что будет что-то похожее. Яркое и заводное, лишь бы не нудли.
Мне тоже нравится и первый вариант костюма хорошенький, как Барби в нём 💞
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Мария Коваленко
Ответ Сашуля П
Здорово, очень заинтригованы. Обожаю тандем Жени и Насти 😍
Да лучший тандем 🥰
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Boginya
Ура, ждём!
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Lana Kazakova
Мне очень нравится программа 7 rings. Надеюсь, что будет что-то похожее. Яркое и заводное, лишь бы не нудли.
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Mari Gams
Женя с Настей жгите !!!
Ждём от вас красоту на льду , разорвёте всех , девочки !))
+10
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Мария Коваленко
Ответ Lana Kazakova
Мне очень нравится программа 7 rings. Надеюсь, что будет что-то похожее. Яркое и заводное, лишь бы не нудли.
Согласна с вами шикарная была прога, заводная, взрывная.
+5
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Mari Gams
Ответ Oleandra
Ой, как хорошо.. держись подальше от Хрусталя..
А вы держитесь подальше от Медведевой !
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Tytti
Ответ Утренняя Аврора
А кому они ставят номер? А я думала, у них общий номер.Показательный.Для шоу. Сорри
Ставят номер для Жени. А что у нас не было раньше общих номеров? Всегда были.
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Olga Krayz
Очень ждём, должно быть что то интересное!
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Tytti
Ответ Алоэ Вера
Жулин в курсе? А то он говорил, что у нас такого не будет
Чего у нас не будет? Они ставят вместе номер для Жени
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Tytti
Ответ Утренняя Аврора
Вам все равно не переплюнуть Пападакис плюс Хабелл.
Они ставят номер вместе, а не выступают
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Vatokatya
Хаббел-Пападакис у нас дома:
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