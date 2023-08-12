Медведева о номере, который ставила со Скопцовой: «Образ в итоге никто не угадал. Подсказка – платье зеленого цвета»
Евгения Медведева рассказала о новом показательном номере.
– Как идет подготовка к шоу в Сочи?
– Вам по регламенту или честно?
– Как есть.
– Здорово! Нервный смешок. Еще неделя, в эту неделю я собираюсь ударно поработать. До этого мы записывали наш новый проект. У нас съемки были сутками. Не с теми, которые крякают, а 24/7, тяжело.
Программа новая поставлена, костюм почти готов. Образ никто не угадал в итоге у меня в телеграме.
– Дашь небольшую подсказку?
– Платье зеленого цвета. Нет, это не из «Шрека» музыка, сразу говорю. Будет очень интересно. Такую задумку еще никто не реализовывал.
– Это тот номер, что ставила Настя Скопцова?
– Да, мы вместе ставили.
– Как родилась идея поработать с ней?
– Почему нет? Она очень подвижная, у нее классная фантазия. Я думаю, что нужно давать шанс проявить себя молодым хореографам. Я изначально знала, что из этого что-то хорошее получится. У меня идея, музыка и набросок костюма уже были. Я рассказала ей, что конкретно я хочу.
– Кому пришла идея устроить пранк со стрипом?
– Угадайте. Конечно, мне.
– Пранк удался?
– Судя по восторженным откликам – не особо. Все реально ждали стрип, – сказала двукратная чемпионка мира.
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