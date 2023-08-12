Медведева о номере, который ставила со Скопцовой: «Образ в итоге никто не угадал. Подсказка – платье зеленого цвета»

Евгения Медведева рассказала о новом показательном номере.

– Как идет подготовка к шоу в Сочи?

– Вам по регламенту или честно?

– Как есть.

– Здорово! Нервный смешок. Еще неделя, в эту неделю я собираюсь ударно поработать. До этого мы записывали наш новый проект. У нас съемки были сутками. Не с теми, которые крякают, а 24/7, тяжело.

Программа новая поставлена, костюм почти готов. Образ никто не угадал в итоге у меня в телеграме.

– Дашь небольшую подсказку?

– Платье зеленого цвета. Нет, это не из «Шрека» музыка, сразу говорю. Будет очень интересно. Такую задумку еще никто не реализовывал.

– Это тот номер, что ставила Настя Скопцова?

– Да, мы вместе ставили.

– Как родилась идея поработать с ней?

– Почему нет? Она очень подвижная, у нее классная фантазия. Я думаю, что нужно давать шанс проявить себя молодым хореографам. Я изначально знала, что из этого что-то хорошее получится. У меня идея, музыка и набросок костюма уже были. Я рассказала ей, что конкретно я хочу.

– Кому пришла идея устроить пранк со стрипом?

– Угадайте. Конечно, мне.

– Пранк удался?

– Судя по восторженным откликам – не особо. Все реально ждали стрип, – сказала двукратная чемпионка мира.